На популярном украинском курорте копы жестоко избили людей дубинками и задули их газом

Главное: В Затоке сотрудники полиции в палатке с продовольственными продуктами жестоко избили людей. Также был применен газ.

Детали: В Одесской области в курортном городке Затока полицейские применили спецсредства и жестоко избили людей. Драка произошла в палатке с продовольственными продуктами. Об этом сообщил телеграмм-канал «Одесса Info».

Полицейские избили людей дубинками и применили газовый баллончик. Как видно на видео, копы группой били мужчину, который уже был на полу.

В пресс-службе полиции об инциденте узнали от ТСН.ua. Они пообещали сообщить в ближайшее время, что же стало причиной конфликта.

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