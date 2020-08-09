В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте

Главное: В Днепре инвалид на костылях оскорбил девушку. В ответ получил болезненные удары от ее спутника.

Детали: В Днепре мужчина жестоко избил инвалида ногами в отместку за то, что тот оскорбил его девушку. Об этом сообщает «Голос» со ссылкой на «Днепровскую панораму».

Как отмечается, инцидент с мужчиной на коляске произошел возле ТРЦ «Дафи».

По словам очевидцев, мужчина на костылях начал обзывать девушку прохожего. Спутник оскорбленной девушки в отместку повалил инвалида на землю и начал избивать ногами.

На ролике видно, что мужчина на костылях кричит и просит обидчика остановиться.

Спутница нападавшего пыталась оттащить обидчика от пострадавшего.

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