В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте

Главное: В Днепре инвалид на костылях оскорбил девушку. В ответ получил болезненные удары от ее спутника.
Детали: В Днепре мужчина жестоко избил инвалида ногами в отместку за то, что тот оскорбил его девушку. Об этом сообщает «Голос» со ссылкой на «Днепровскую панораму».
Как отмечается, инцидент с мужчиной на коляске произошел возле ТРЦ «Дафи».
По словам очевидцев, мужчина на костылях начал обзывать девушку прохожего. Спутник оскорбленной девушки в отместку повалил инвалида на землю и начал избивать ногами.
На ролике видно, что мужчина на костылях кричит и просит обидчика остановиться.
Спутница нападавшего пыталась оттащить обидчика от пострадавшего.
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