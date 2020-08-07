На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину

Главное: На Львовщине депутат райсовета от партии «Батькивщина» грязно ругаясь ударил по лицу женщину. Очевидцы засняли происшествие на камеру телефона.

Детали: Депутат Сколевского районного совета Львовской области Степан Цмоканич в ходе ссоры ударил женщину. Как видно на записи, опубликованной в сообществе «Варта Львова» в Facebook, все началось со словесной перепалки двух женщин, после чего мужчина нанес одной из них сильный удар в лицо, нецензурно ругаясь. От удара женщина упала на землю

После этого Цмоканич напал на мужчину,который снимал происходящее. Что послужило причиной конфликта не сообщается.