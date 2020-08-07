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На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину

Александр Панько
07.08.20 14:49
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На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину

Главное: На Львовщине депутат райсовета от партии «Батькивщина» грязно ругаясь ударил по лицу женщину. Очевидцы засняли происшествие на камеру телефона.

Детали: Депутат Сколевского районного совета Львовской области Степан Цмоканич в ходе ссоры ударил женщину. Как видно на записи, опубликованной в сообществе «Варта Львова» в Facebook, все началось со словесной перепалки двух женщин, после чего мужчина нанес одной из них сильный удар в лицо, нецензурно ругаясь. От удара женщина упала на землю 

После этого Цмоканич напал на мужчину,который снимал происходящее. Что послужило причиной конфликта не сообщается.

В тему: 30 ноября 2008 года депутат Запорожского областного совета Владимир Губарь на праздновании Дня социального работника избил женщину до сотрясения мозга.

30 июня 2013 года депутат Никопольского горсовета с «друзьями» жестоко избил женщину.

9 июля 2018 года в Гостомеле Киевской области руководитель местной ячейки партии УКРОП Николай Пасальский ударил женщину за сделанное ему замечание.

Тэги: драка, конфликт, Львовская область, криминал, ВО «Батькивщина», матерщина, новости Украины, Сколевский район

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