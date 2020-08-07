На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны

Главное: На базе отдыха «Голубой огонек» в Затоке произошел пожар. Взрывались газовые баллоны.

Детали: В пятницу, 7 августа, на базе отдыха «Голубой огонек» в Затоке под Одессой произошло огненное ЧП. Очевидцы говорят, что тут взрывались газовые баллоны.

В ГСЧС информируют о том, что тут горел сарай. Пожар уже ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал.

Причины инцидента сейчас выясняются правоохранителями.

В тему: 21 июля 2020 года мы писали, что Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма».

20 июля 2020 года сообщалось о том, что род Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха.