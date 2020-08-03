Аналитик Илия Куса рассказал про вызовы и уязвимости Саудовской Аравии

Главное: YouTube-канал «In Situ» представляет видеолекцию Илия Куса — аналитика Института будущего, рассказывает о внешней и внутренней политике Саудовской Аравии, сердца суннитского мусульманского мира. Вы узнаете о сильных и слабых сторонах этого государства, а также его проблемах в ходе адаптации к меняющимся мировым реалиям.
Детали: ГО «In Situ» совместно с «Фразой» представляют лекцию аналитика Института будущего Илии Кусы посвященную интригам при дворе Саудовских королей и процессами диверсификации экономики, которую сейчас пытаются проводить правители этой страны.
Тайм-коды
1:25 география Саудовской Аравии
2:35 пустыни как одна из причин саудовского консерватизма
5:00 внутреннее разделение Саудовской Аравии
8:00 религиозные корни могущества саудитов
9:15 религиозные конкуренты Саудовской Аравии на Ближнем Востоке
10:30 Саудовская Аравия как ключевой союзник США в регионе
11:50 региональные амбиции Саудовской Аравии
12:25 конфликт с Катаром
14:20 внутриполитический кризис Саудовской Аравии
15:30 «мягкий» дворцовый переворот 2015-16 годов
17:00 проблема «заробитчан»
20:15 программа «саудизации» экономики
21:50 оппозиция духовенства к реформам Мухаммеда бин Салмана
22:50 проблема диверсификации экономики и адаптации к новому технологическому укладу
25:08 строительство города Неом
26:30 внешняя политика Саудовской Аравии в свете новой политики США в регионе
30:10 нормализация отношения с Израилем
32:15 конфликт между новыми и старыми элитами
36:52 потенциальный крах Саудовской Аравии в случае неудачи «революции сверху» проводимой Мухаммедом бин Салманом