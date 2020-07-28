Стало известно, почему полиция до сих пор не смогла задержать полтавского террориста

Главное: Полтавская полиция продолжает поиски террориста, захватившего в ходе задержания полицейского. Составлен психологический портрет подозреваемого. Считается, что он может быть подвержен наркотической зависимости.

Детали: В Полтавской области до сих пор продолжаются Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию особо опасного преступника, захватившего заложников. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

По информации правоохранителей, на основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет.

В частности, как утверждается, Роман Скрыпник имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Полиция призывает граждан быть крайне осторожными, избегать контактов с незнакомыми лицами, а при малейшем подозрении звонить "102".

В тему: 23 июля 2020 года во время задержания у здания суда в Полтаве мужчина достал гранату РГД-5 и под угрозой взрыва взял в заложники полицейского.

Вскоре он отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. С тех пор его никто не видел.

Выяснилось, что подозреваемым является бывший военнослужащий, участник Антитеррористической операции Роман Скрыпник.