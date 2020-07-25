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В Киеве возле «шекспировского» ресторана подстрелили двоих кавказцев

Александр Панько
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В Киеве возле «шекспировского» ресторана подстрелили двоих кавказцев

Главное: В Киеве возле ресторана «Монтекки и Капулетти» произошел конфликт со стрельбой. Огнестрельные ранения получили двое азербайджанских студентов.

Детали: В ночь с 24 на 25 июля возле ресторана «Монтекки и Капулетти», расположенного в Печерском районе столицы, произошла драка со стрельбой, передает «Обозреватель».

По данным СМИ, в результате происшествия огнестрельные ранения ног получили двое граждан Азербайджана (1990 и 2000 г.р.), в которых оппоненты стреляли из пистолета «Макарова» (калибр 9 мм).

Сообщается, что пострадавшие являются студентами и проходят обучение в Киевском университете технологий и дизайна. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго же пришлось госпитализировать в больницу.

По словам очевидцев, стрелявшие скрылись на автомобиле Mercedes, оставив на месте инцидента две стреляные гильзы.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются.

В Киеве возле ресторана расстреляли двоих иностранцев

В Киеве возле ресторана расстреляли двоих иностранцев

В Киеве возле ресторана расстреляли двоих иностранцев

В Киеве возле ресторана расстреляли двоих иностранцев

В тему: 6 июля 2020 года мы писали, что возле старейшего кинотеатра Киева произошла драка со стрельбой.

А 26 мая 2020 года в самом центре Киева произошло вооруженное нападение на мужчину. В потерпевшего выстрелили неизвестные, после чего скрылись на автомобиле.

Напомним также, что в октябре 2019 года массовая драка с применением оружия произошла на столичной Троещине.

Всего в конфликте участвовали около десяти человек. Сразу после выстрелов участники «разборки» разъехались на машинах, а на месте инцидента остался лишь один мужчина, получивший травму головы.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись на белом Chevrolet (г/н АА4546НВ) и черном Volkswagen Jetta (г/н ВК4903ВС).

Подоспевшие медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего увезли в больницу.

Тэги: Киев, Азербайджан, студенты, стрельба, столица, ресторан, хулиганство, криминал, Печерск, Уильям Шекспир, огнестрельное ранение, пострадавшие, новости Украины

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