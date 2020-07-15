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Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус

Автор: «Фраза»
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Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус

Главное: В Париже после коронавирусного карантина, который был введен в марте, открылся развлекательный парк «Диснейленд». При этом вводятся жесткие меры по предотвращению заразы.

Детали: В Париже, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, вновь заработал парк аттракционов «Диснейленд». Он был закрыт еще в марте.

Свою работу популярный объект возобновил в среду, 15 июля.

Из-за коронавируса ввели новые правила: билеты нужно бронировать онлайн, а внутри можно находиться лишь в масках.

Кроме этого было сокращено суточное число посетителей, а по территории парка выставили барьеры, которые помогают людям соблюдать социальную дистанцию.

Уже открыты рестораны, где блюда предлагают брать «на вынос», и магазины.

Также в «Диснейленде» установили две тысячи точек с антисептиком для рук.

Администрация парка говорит, что пока не будут проводить парады диснеевских героев и вечерние шоу.

Кроме этого были усилены меры по дезинфекции территории.

Напомним, парк был открыт в 1992 году.

С начала пандемии коронавирусом во Франции заболели более 172 тысяч людей, жертвами болезни стали 30 029 человек.

Ранее в Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024.

В тему 1 июля 2020 года мы сообщали, что в Японии открылись парки Disneyland и DisneySea. Произошло это на фоне пандемии коронавируса.

Тэги: Париж, Франция, коронавирус, Disney

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