На киевских Позняках две компании устроили разборки со стрельбой

Главное: На столичных Позняках между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, во время которого было применено огнестрельное оружие. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Детали: В среду утром, 8 июля, на улице С. Крушельницкой в Киеве произошла стрельба.

Как передает «Киев Оперативный», в разборках участвовали две компании мужчин, которые приехали на место «стрелки» на автомобилях Toyota и Volkswagen.

«По камерам видеонаблюдения видно, что четыре человека бегали за автомобилем Toyota и стреляли. После того, как Toyota уехала, ‒ те четверо сели в Volkswagen и помчались за ней», ‒ сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Реакции от правоохранительных органов пока нет.

В тему: 27 мая 2020 года сообщалось, что в центре Киева произошла стрельба.

А 2 июня 2020 года мы писали, что в Одессе всего за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые.

Напомним также, что в понедельник, 6 июля, на киевском Подоле возле кинотеатра «Жовтень» произошла драка со стрельбой.

По информации полиции, там между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин нанесли своим оппонентам телесные повреждения, а ткже угрожали очевидцам и стреляли из пистолета.

Отмечалось, что «во время общения с патрульными нарушители вели себя агрессивно, игнорировали их требования и пытались затеять драку».

«Патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП», ‒ заявили в полиции.