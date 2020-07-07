Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги

Главное: Британский биолог вырастил грибы на страницах собственной книги. После этого он их съел.

Детали: Британский биолог Мерлин Шелдрейк из Кембриджского университета провел необычный эксперимент. Он вырастил грибы (судя по всему – это вёшенки) на страницах собственной книги, которая называется «Запутанная жизнь: как грибы создают наш мир, изменяют наше сознание и формируют наше будущее» и, как не трудно догадаться, посвящена грибам.

После этого он аккуратно срезал свой урожай, поджарил его на сковородке с постным маслом и с аппетитом съел.

Ученый заявил, что грибы выросли за несколько недель.

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