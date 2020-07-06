Появилось видео, как в Мукачево из гранатомета расстреляли базу отдыха

Главное: В Мукачево из гранатомета расстреляли базу отдыха. Появилось видео инцидента.

Детали: В ночь на понедельник, 6 июля, в Мукачево произошло ЧП: неизвестные расстрелял из противотанкового гранатомета базу отдыха «Аква-сити». Подробности сообщают местные СМИ.

База находится на окраине города.

Известно, что после выстрела тут повреждено несколько стеклянных панелей здания и беседки, которые стоят возле здания.

Также на одной из беседок застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

В полиции квалифицируют инцидент как умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Копы говорят: «Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что неизвестный попала из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша».

Сейчас идут поиски стрелков. Никто не пострадал.

Уже есть видео момента обстрела:

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