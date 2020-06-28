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В Израиле пара занялась сексом прямо в служебной машине ООН (18+)

В Израиле пара занялась сексом прямо в служебной машине ООН (18+)

Главное: В Сеть «слили» видеозапись полового акта, который мужчина и женщина устроили на заднем сиденье служебного автомобиля ООН в Тель-Авиве. В Организации уже начали внутреннее расследование.

Детали: В Сети появилось видео сексуальных похождений на заднем сиденье служебного автомобиля ООН, «рассекающего» по улицам израильского Тель-Авива.

Как передает «Страна», на инцидент уже отреагировали в Организации, публично осудив столь неприличное поведение своих сотрудников и начав внутреннее расследование.

В частности, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такое поведение является «отвратительным» и «противоречит всему, что мы поддерживаем и за что боремся».

«Мы шокированы и глубоко обеспокоены тем, что показано на этом видео», ‒ подчеркнул он, добавив, что на видео могли быть работники организации по надзору за выполнением условий перемирия (ОНВУП).

В тему: 14 июня 2020 года мы писали, что в столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики (18+)

А 21 июля 2019 года сообщалось, что в Турции «сладкая парочка» занялась любовью прямо на глазах у детей (18+)

Тэги: автомобиль, общество, ООН, мир, Израиль, скандал, секс, видео, Тель-Авив

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