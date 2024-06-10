В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому

С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире «Киев24».

По словам Бойко, на днях был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на этих выходных. Впрочем, вчера, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей.

В частности он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине по-новому будут устанавливаться лимиты света в области.

«Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться», — пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщили об ограничениях на понедельник.