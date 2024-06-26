В дом премьера Британии Сунака ворвались четверо мужчин

Четверо мужчин незаконно проникли на территорию дома в селе Кирби Сигстон (Северный Йоркшир) премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщила местная полиция.

Сам премьер на тот момент не находился в доме, потому что занимался мероприятиями, связанными с государственным визитом высокопоставленных чиновников Японии в Лондон.

Полиция прибыла на место происшествия «в течение минуты» после проникновения посторонних на территорию дома Сунака.

Подозреваемые были задержаны около 12:40 по подозрению в нарушении общественного порядка.

Полиция не называет имена задержанных, но отмечает, что им 20, 21, 43 и 52 года. Они из разных районов Англии. Мотивы проникновения пока неизвестны.

Напомним, грабители проникли в дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе и украли огнестрельное оружие.