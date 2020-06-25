На затопленном рынке в Черновцах мужчина поймал огромного карпа

Главное: В Черновцах на рынке, затопленном паводком, мужчина поймал крупного карпа.

Детали: Стихийное бедствие, которое обрушилось на западные регионы Украины, иногда приводит даже к курьезам. Так, в Черновцах на затопленном паводком рынке мужчина умудрился поймать крупного карпа. Об этом сообщает группа Chernivtsigram в Facebook.

Длина рыбы составляет около полуметра.

В тему: Непогода продолжает бушевать на западе Украины. В результате паводок добрался до крупнейшего рынка Черновцов и повредил все дороги государственного значения в Ивано-Франковской области.