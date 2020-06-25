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Наводнение на Западной Украине: Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям

Наводнение на Западной Украине: Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям

Главное: Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Западной Украины, где началось наводнение. Он пообещал «не оставить в беде» людей.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на наводнение в западных регионах нашей страны. Он записал специальное обращение.

Среди прочего Владимир Зеленский сказал: «Пострадавших граждан хочу заверить: государство не оставит вас в беде».

Он пообещал: «Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое».

Также глава государства сказал: «Пострадавшим от стихии отдельно будет выделена финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены».

В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что на Прикарпатье затопило больницу с больными коронавирусом.

24 июня 2020 года стало известно, что в Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП.

Тэги: общество, наводнение, регионы, Западная Украина, Владимир Зеленский, новости Украины

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