В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей

Главное: В Севастополе на параде Победы танк Т-34, возглавляющий колонну, чуть не наехал на зрителей.

Детали: Во время парада Победы, который накануне, 24 июня, проходил в аннексированном Севастополе, головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщил очевидец события, пишет издание «Подъем».

По его словам, инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова.

«Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду», — рассказал очевидец.

В Минобороны России заявили, что произошедшее никак не повлияло на движение остальной колонны военной техники, передает «Интерфакс».

Отметим, что Украина осудила действия России по милитаризации крымского полуострова. При этом заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева назвала военный парад на территории аннексированного полуострова в условиях пандемии «очередным преступлением РФ против населения». Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в АР Крым.

«Такие действия являются одной из составляющих последовательной российской политики по искажению исторической правды о Второй мировой войне и покрытия преступлений советской власти во время депортации крымскотатарского народа, армян, болгар и греков в мае 1944 года, оправдания оккупации полуострова в 2014 году, разжигание вражды и современную пропаганду войны и превращению Крыма в военную базу», — сообщила заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева.

Парад прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. При этом на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

В тему: Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне удалось сфотографировать с высоты 475 км. Снимок был сделан космическим аппаратом «Ресурс-П».