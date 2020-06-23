Уже в июле NASA отправит на Марс первый вертолет

Главное: Уже 20 июля NASA планирует направить на Марс экспериментальный вертолет Ingenuity. Он будет исследовать поверхность Красной планеты с 30-километровой высоты.

Детали: Запуск экспериментального вертолета Ingenuity в рамках запланирован на 20 июля текущего года.

Как передает «КП», эта космическая миссия NASA получила название «Настойчивость». Предполагается, что аппарат пролетит через разреженную атмосферу Марса и сделает снимки красной планеты с 30-километровой высоты.

По словам экспертов, такая высота не доступна вертолетам на Земле, но на Марсе, из-за низкой плотности атмосферы, эта задача вполне осуществима.

В свою очередь, авторы проекта отмечают, что от успеха Ingenuity зависит изучение и других планет Солнечной системы.

«Я скажу вам, то, что меня больше всего радует — это готовность наблюдать за полетом вертолета в другой мир», — сказал Джим Бриденстайн, администратор НАСА на конференции, посвященной проекту.

В тему: 25 февраля 2020 года мы писали, что ученые обнаружили на Марсе кое-что удивительное.

А 20 декабря 2018 года сообщалось, что на Марсе удалось сфотографировать удивительно красивое снежное озеро.