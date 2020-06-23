Стало известно, почему родные погибшего в ДТП с Ефремовым пошли на ток-шоу Малахова

Главное: Родные курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, согласились принять участие в ток-шоу Андрея Малахова, поскольку ранее уже потеряли родственника в ДТП. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

Детали: Известный российские адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи курьера Сергея Захарова, погибшего по вине артиста и любителя пьяной езды Михаила Ефремова, рассказал, почему они согласились принять участие в очередном выпуске ток-шоу «Прямой эфир».

По словам юриста, 22 года назад эта семья уже теряла в ДТП близкого человека ‒ двоюродного брата Сергея Виктора Венедиктова, причем виновнику аварии тогда удалось «откосить» от наказания.

«24 июля 1998 года Виктор Венедиктов ехал на автомобиле по своей полосе поздно ночью, когда выскочивший на встречную полосу автомобиль столкнулся с ним. Венедиктов умер через семь дней в больнице, виновник аварии по неизвестным причинам избежал наказания. Именно поэтому сейчас они решили сделать все возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась», ‒ рассказал агентству ТАСС Александр Добровинский.

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

В тему: 22 июня 2020 года мы писали, что деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след»

22 июня 2020 года также стало известно, сколько водки Ефремов выпил в день смертельного ДТП.

20 июня 2020 года сообщалось, что в сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

А 19 июня 2020 года стали известны имена всех потерпевших по делу любителя пьяной езды Михаила Ефремова.

Смотрите также злое видео: «Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова?»