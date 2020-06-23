Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»

В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»

Главное: В Житомире ветеран «Азова» прямо в кабинете избил руководителя местной ячейки «Партии Шария». Нападавшим оказался ветеран «Азова» Роман Боровик с позывным «Сатана».

Детали: В понедельник, 22 июня, в Житомире на руководителя местной ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение. Молодого мужчину избили прямо в офисе.

На записи, которую опубликовал в Facebook руководитель политсилы Анатолий Шарий, видно, как двое мужчин спортивного телосоложения заходят в здание, затем в комнату, где расположен офис партии. После этого бородатый выталкивает в коридор руководителя ячейки, валит его на пол и со всего размаху бьет ногами в живот. Соратник Шария пытается защищаться баллончиком со слезоточивым газом, но это не помогло.

Позже Ольга Шарий в своем Телеграм-канале назвала личность нападавшего. Это — участник «Азова» Роман Боровик с позывным «Сатана».

Националисты подтвердили драку в Телеграм-канале «Опусти вату»

«Ветеран „Азова“ Рома „Сатана“ после недавнего нападения на „азовца“ в киевском метро пришёл в местную ячейку „партии Шария“. Хотел пообщаться, по какому праву тыловые крысы атакуют добровольцов. Не получилось. Ватники сразу попытались залить его баллоном в лицо. Рома человек опытный и баллон успел забрать. Попутно „шариевцы“ были избиты в сопли», — похвалились содеянным националисты.

В тему: В конце декабря минувшего года в Сети появилось видео нападения на журналиста проекта «Шарий.net» (ведущий проекта блогер Анатолий Шарий) Дмитрия Кучера под зданием Апелляционного суда Киева.

В Нацполиции отреагировали на это нападение.

Тэги: общество, нападение, Житомир, новости Украины, Партия Шария

Комментарии

Статьи

23.06.20 09:17

Массовое вымирание: 500 видов животных вскоре исчезнут с лица Земли

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.06.20 07:25

«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Украине изменят рабочий день: кого коснется и при чем тут коронавирус
23.06.20 10:47

В Украине изменят рабочий день: кого коснется и при чем тут коронавирус

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минобразования готовы начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке»

В Минобразования готовы начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке»
23.06.20 12:38
86
Последние новости
23.06.20 12:38

В Минобразования готовы начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке»
23.06.20 12:03

Итальянские медики выяснили о начале пандемии коронавируса в Европе кое-что неожиданное
23.06.20 11:41

В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»
23.06.20 11:02

Жителей западных областей Украины пугают наводнениями из-за непрекращающихся дождей
23.06.20 10:42

Коронавирусная ситуация в Украине снова ухудшается. Данные на утро 23 июня
23.06.20 10:05

В Чернобыльской зоне третьи сутки не могут потушить пожар
23.06.20 09:21

Обворожительная дзюдоистка Дарья Белодед решила сменить имидж
Фото и Видео
В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»
В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»
В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»
В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»
Обворожительная дзюдоистка Дарья Белодед решила сменить имидж
Обворожительная дзюдоистка Дарья Белодед решила сменить имидж
Верхушка «Слуги народа» нарушила карантин, отобедав в элитном ресторане друга Коломойского
Верхушка «Слуги народа» нарушила карантин, отобедав в элитном ресторане друга Коломойского
Назван самый быстрый компьютер в мире
Назван самый быстрый компьютер в мире
Момент взрыва в многоэтажке на Позняках попал на видео
Момент взрыва в многоэтажке на Позняках попал на видео
В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры
В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры
В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч
В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч
Смешная драка посетителей АТБ в Киевской области попала на видео
Смешная драка посетителей АТБ в Киевской области попала на видео
В Нью-Йорке снесут расистский памятник Рузвельту
В Нью-Йорке снесут расистский памятник Рузвельту
Вандалы осквернили Родину-мать в Киеве «голубым» флагом
Вандалы осквернили Родину-мать в Киеве «голубым» флагом
fraza.com
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.