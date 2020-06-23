В Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария»

Главное: В Житомире ветеран «Азова» прямо в кабинете избил руководителя местной ячейки «Партии Шария». Нападавшим оказался ветеран «Азова» Роман Боровик с позывным «Сатана».

Детали: В понедельник, 22 июня, в Житомире на руководителя местной ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение. Молодого мужчину избили прямо в офисе.

На записи, которую опубликовал в Facebook руководитель политсилы Анатолий Шарий, видно, как двое мужчин спортивного телосоложения заходят в здание, затем в комнату, где расположен офис партии. После этого бородатый выталкивает в коридор руководителя ячейки, валит его на пол и со всего размаху бьет ногами в живот. Соратник Шария пытается защищаться баллончиком со слезоточивым газом, но это не помогло.

Ещё одно видео из офиса шариковых в Житомире pic.twitter.com/jB8ukOFJXL — ???????????????????????????????????????? (@Stomato22786633) June 22, 2020

Позже Ольга Шарий в своем Телеграм-канале назвала личность нападавшего. Это — участник «Азова» Роман Боровик с позывным «Сатана».

Националисты подтвердили драку в Телеграм-канале «Опусти вату»

«Ветеран „Азова“ Рома „Сатана“ после недавнего нападения на „азовца“ в киевском метро пришёл в местную ячейку „партии Шария“. Хотел пообщаться, по какому праву тыловые крысы атакуют добровольцов. Не получилось. Ватники сразу попытались залить его баллоном в лицо. Рома человек опытный и баллон успел забрать. Попутно „шариевцы“ были избиты в сопли», — похвалились содеянным националисты.

В тему: В конце декабря минувшего года в Сети появилось видео нападения на журналиста проекта «Шарий.net» (ведущий проекта блогер Анатолий Шарий) Дмитрия Кучера под зданием Апелляционного суда Киева.

В Нацполиции отреагировали на это нападение.