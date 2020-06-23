Трамп обозвал Обаму изменником и шпионом

Главное: Американский лидер Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес своего предшественника Барака Обамы. Он назвал его государственным изменником.

Детали: Президент США Дональд Трамп дал интервью CBN News, во время которого резко наехал на своего предшественника Барака Обаму. В частности, действующий глава Белого дома назвал его изменником.

Дональд Трамп посетовал, что во время выборов 2016 года со стороны администрации Барака Обамы за ним велась слежка.

Лидер страны сказал: «Это государственная измена».

Он добавил: «Когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки».

Также Дональд Трамп добавил: «Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав».

В тему 14 июня 2020 года сообщалось, что Трамп объявил войну масонам.

9 июня 2020 года стало известно, что букмекеры продолжают понижать шансы Трампа на второй срок.