Интимные отношения в тюрьмах: Британия ужаснулись масштабам проблемы

В прошлом году число работников британских тюрем, уличенных в интимной связи с заключенными, достигло рекордно высокого уровня, пишет The Telegraph. И это лишь вершина айсберга. Большинство таких случаев остаются нераскрытыми.

Рут Шмило (Ruth Shmylo) работала надзирательницей в тюрьме «Парк» в Бридженде на юге Уэльса, когда один из заключенных втянул ее в занятия сексом по телефону. Гарри Пуллен (Harri Pullen) был осужден за торговлю наркотиками и отбывал пятилетний срок. Шмило (26 лет) знала о его связях с организованной преступностью и испугалась, что у нее могут возникнуть серьезные проблемы, если она доложит о его поведении начальству, о чем она рассказала на слушаниях в Королевском суде Кардиффа в декабре. Она неоднократно просила его прекратить секс по телефону, который она считала сексуальным домогательством.

Шмило предъявили обвинение в неправомерных действиях при исполнении служебных обязанностей, однако в декабре 2023 года суд ее оправдал.

Мир неподобающих отношений между заключенными и все большим числом тюремных надзирателей по понятным причинам окутан густым мраком.



Трудно точно сказать, сколько подобных связей возникает каждый год, поскольку многие из них остаются нераскрытыми.

«Я точно знаю, что на каждую из этих связей или отношений, о которых становится известно, приходится какое-то количество связей, о которых никто никогда не узнает, — сказал профессор Дэвид Уилсон (David Wilson), бывший начальник тюрьмы, работавший в тюрьмах „Финнамор Вуд“, „Грендон“ и „Вудхилл“ в Бакингемшире, а также в „Уормвуд Скрабс“ на западе Лондона. — Так что на самом деле мы имеем дело лишь с верхушкой айсберга».

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что такие отношения — это не просто гораздо более распространенное явление, чем нам хотелось бы думать, но и что их число продолжает расти.

В прошлом году число сотрудников тюрем, уличенных в связях с заключенными, достигло рекордного уровня: с 2019 года за них уволили 36 надзирателей. За этот период времени за неподобающее поведение были уволены 31 женщина и пятеро мужчин-надзирателей, что почти вдвое больше. Согласно данным Министерства юстиции, опубликованным в соответствии с законами о свободе информации, это почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре года, когда за подобные проступки были уволены 19 женщин-сотрудниц тюрем.

Среди уличенных офицеров оказалась одна надзирательница, которая занималась сексом с заключенным в его камере в тюрьме «Мейдстон» и даже родила от него ребенка. В 2022 году она получила условный срок.



Согласно данным, обнародованным в марте прошлого года, с момента открытия тюрьмы «Бервин» на севере Уэльса в 2017 году там было зафиксировано 18 случаев, когда сотрудницы вступали в сексуальные отношения с заключенными. Но, хотя «Бервин» привлекла к себе внимание особенно большим количеством связей надзирателей и заключенных, это учреждение является далеко не единственной тюрьмой, где происходит подобное.

На этой неделе Фара Наз (Farah Naz), тетя Зары Алины (Zara Aleena), заявила, что она «глубоко обеспокоена» в связи с тем, что заключенный в тюрьму убийца ее 35-летней племянницы по имени Джордан Максуини (Jordan McSweeney) предположительно был уличен в сексуальной связи с сотрудницей тюрьмы «Белмарш». Теперь 32-летняя женщина, работавшая в этой тюрьме на юго-востоке Лондона, находится под следствием по подозрению в неподобающем поведении при исполнении служебных обязанностей.

«Мне кажется, каждую неделю в новостях мелькают сообщения о сексуальных отношениях между женщинами-надзирательницами и мужчинами-заключенными», — сказала Ванесса Фрейк (Vanessa Frake), бывшая начальница тюрьмы «Вормвуд Скрабс» и автор книги «Моя жизнь в самых печально известных тюрьмах Британии».

«Заключенные отлично умеют находить уязвимые места. Они начинают с чата и смотрят, как далеко они могут зайти. Если их пошлют к черту, то это конец истории. Но если женщина сразу этого не сделает, то могут возникнуть неподобающие отношения, и все будет начинаться очень незаметно».

Будучи директором тюрьмы «Вормвуд Скрабс», где она проработала с 2002 по 2013 год, Фрейк несколько раз сталкивалась с подобными отношениями между сотрудницами и заключенными. Она рассказала об одном случае с надзирательницей, которая вступила в половую связь с заключенным в 2008 году.



«Мы поймали ее с поличным, — сказала Фрейк. — Мы получили информацию, что она проносила наркотики для одного из заключенных и что у нее была сексуальная связь с ним. Мы поймали ее в тесном сотрудничестве с полицией и отделом по борьбе с коррупцией».

В 2009 году эту женщину посадили в тюрьму на семь лет после того, как суд признал ее виновной в хранении наркотиков для продажи и неподобающем поведении при исполнении служебных обязанностей.

Однако, по мнению экспертов, на каждое дело, доходящее до суда, приходится несколько подобных дел, участники которых остаются безнаказанными. «Скорее всего, нарушение границ взаимоотношений между заключенными и персоналом тюрем — это довольно распространенное явление», — сказал один судебный психолог, работавший в тюрьмах на севере Англии, который попросил не называть его имени.

«Когда вы работаете бок о бок с людьми в течение длительного периода времени, часто бывает, что становится известна какая-то личная информация или складываются излишне дружеские отношения, потому что тюрьма — это жесткая среда, где люди находятся в состоянии сильного стресса и напряжения».



Можно ли назвать эти неподобающие отношения настоящим любовными романами? «Конечно же, нет, — ответила Фрейк. — Заключенные делают это, чтобы извлечь какую-то выгоду для себя».

На практике это, как правило, значит, что они используют интимные отношения, чтобы заставить офицера передать им какие-то запрещенные вещи. «Все начинается с совершенно безобидных вещей, но потом обязательно принимает гораздо более пугающие очертания. Это могут быть наркотики или оружие», — сказал профессор Уилсон, который неоднократно сталкивался с подобными инцидентами.

В британских тюрьмах надзиратели противоположного с заключенными пола работают с 1982 года. Хотя женщины составляют лишь 4% от всего «населения тюрем» в стране, почти 40% сотрудников пенитенциарных учреждений — женского пола.

«Полагаю, что мужчины нацеливаются на женщин и пытаются найти их слабое место, — объяснил Фрейк. — Это хищники. Они были хищниками на свободе, и ничто не мешает им оставаться хищниками за решеткой».

К тому времени, когда офицер понимает, что на самом деле происходит, уже становится слишком поздно, как сказал профессор Уилсон. «Женщины могут искренне верить, что это настоящие романтические отношения, потому что манипуляции со стороны заключенного заставляют поверить в искренность и правдивость отношений. Но на самом деле это просто одна из форм злоупотребления».

Министерство юстиции объяснило рост числа дел о ненадлежащих отношениях в тюрьмах активизацией деятельности обновленного подразделения по борьбе с коррупцией. Но Фрейк подозревает, что есть и другие причины. По ее словам, в настоящее время сотрудники тюрем стали в среднем моложе и менее опытны, чем раньше. Им не хватает поддержки и подготовки. Сегодня продолжительность обучения на должность надзирателя тюрьмы составляет всего 10 недель.

«Набирать сотрудников для работы в тюрьме очень трудно, и там очень высокая текучесть кадров, — сказала Фрейк. — Бо́льшая часть вины за неподобающие отношения лежит на инструкторах и программах обучения — они недостаточно хороши. Меня всегда учили, что существует граница, и ты стоишь по одну сторону этой границы, а заключенные — по другую».

Желающие могут начать работать в тюрьмах с 18 лет. По словам Фрейк, получается, что «младенцы учат младенцев, и это еще больше усугубляет нехватку самоанализа и дисциплины на рабочем месте».

Профессор Уилсон, который начал свою карьеру в 1980-х годах и возглавлял центр подготовки тюремных надзирателей в Англии и Уэльсе с 1995 по 1997 год, согласен, что сегодня причина сложившейся ситуации заключается в «очень плохой подготовке». «В мое время обучение длилось четыре месяца, — пояснил он. — Они отчаянно пытаются как можно скорее отправить новых сотрудников в тюрьмы, в результате чего страдает подготовка персонала. В Норвегии нужно два года, чтобы стать тюремным надзирателем. Британская система просто абсурдна».

По мнению судебных психологов, наиболее уязвимыми перед манипуляциями заключенных оказываются более молодые и менее опытные сотрудники. «Сейчас бывает так, что сотрудник, проработавший в тюрьме полтора года, оказывается самым опытным надзирателем во всем учреждении, чего еще пять или шесть лет назад попросту не могло случиться», — сказала Фрейк.

Заключенные пытаются сблизиться не только с надзирателями, но и с другими сотрудниками тюрем. «В тех случаях, о которых мне известно, это были всегда какие-то другие работники, к примеру медсестры или консультанты по борьбе с зависимостью, — рассказал 49-летний бывший тюремный офицер Алекс Макклинток (Alex McClintock), который работал в тюрьме „Перт“ до 2020 года. — Возможно, у них иные отношения с заключенными».

Когда Макклинток начинал свою карьеру в нулевых, ему крепко вбили в голову, что нельзя сообщать заключенным такую личную информацию, которую можно использовать для оказания давления. «Во многом это был принцип „мы и они“. Не говори им, что ты женат, не говори, что у тебя есть дети. Некоторые даже не называли заключенным своих имен».

По его словам, сейчас фокус смещается в сторону восстановления и реабилитации заключенных. «Все больше офицеров разговаривают с заключенными как с обычными людьми».

Для тюрьмы категории С «Бервин» характерен относительно либеральный подход в обращении с заключенными. Там стараются сделать все возможное для их реабилитации, в том числе путем создания обстановки, похожей на домашнюю. Вместо камер — «комнаты», а вместо блоков — «сообщества».



Но более прогрессивный стиль не обязательно является причиной большего числа сексуальных связей с заключенными. «Речь о власти, — объяснил судебный психолог. — Если вы сажаете кого-то в тюрьму, вы лишаете его личности, одежды, всего. Вы диктуете им, когда и что есть, когда они могут поговорить со своей семьей. Чем более контролируемой и ограничивающей является обстановка, тем больше они будут пытаться вернуть себе часть власти».

Порой они пытаются сделать это, манипулируя надзирателями. По словам Фрейк, необходимо найти тонкий баланс. «Как можно быть дружелюбным, не будучи друзьями? Как поддерживать отношения, но при этом сохранять контроль над ситуацией?»

В конце концов, как не дать уважительным отношениям перерасти в нечто иное?

По словам Фрейк, у сотрудников должна быть возможность открыто сообщать о своих опасениях по поводу поведения заключенных. Руководство тюрем должно принимать меры на основании получаемой информации. И необходимо соответствующим образом обсуждать с персоналом, с какими рисками и манипуляциями они могут столкнуться в процессе взаимодействия с заключенными.

Как отмечает профессор Уилсон, на карту поставлено надлежащее обеспечение правосудия, потому что неспособность предотвратить подобные инциденты «делают процедуру лишения свободы бессмысленной». Если заключенные могут манипулировать представителем государства, «мы не достигаем главной цели — того, ради чего мы отправляем этих людей в тюрьму».

По материалам иностранных СМИ