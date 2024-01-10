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Дайджест > Дмитрий Назаренко, Кирилл Тимошенко и большие деньжата: журналисты вскрыли коррупционную схему

Дмитрий Назаренко, Кирилл Тимошенко и большие деньжата: журналисты вскрыли коррупционную схему

Автор: «Фраза»
09.01.24 20:47
143
Дмитрий Назаренко, Кирилл Тимошенко и большие деньжата: журналисты вскрыли коррупционную схему

Журналисты вскрыли коррупционную схему, которая до недавнего времени выглядела так: замглавы Киевской областной государственной администрации Дмитрий Назаренко управляет компанией «АМК Рем-Буд», которой владеет его кум Куковенко. Эта фирма чрезвычайно популярна при проведении тендеров. В этой схеме также участвует друг Назаренко, Нычик, который тоже связан с Кубраковым. На вершине этого айсберга находится Кирилл Тимошенко...

Еще в 2022 году на Киевщине старотовало освоение бюджетных средств, предназначенных для восстановления разрушенной инфраструктуры, поврежденной орками. Из-за непрозрачности тендеров или их полного отсутствия военное время стало благоприятным периодом для тех, кто находится у власти.

После увольнения главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина президентом Владимиром Зеленским в феврале и назначения Алексея Кулебы на его место, глава Министерства регионального развития Алексей Чернышев полностью потерял контроль над областью. Однако через послушного Ермаку Кулеюу контроль был передан в Офис президента. В связи с военной обстановкой временно был назначен военный руководитель Александр Павлюк. После освобождения области от оккупантов Кулебу вернули на его прежнюю должность, а присматривать за ним стал Кирилл Тимошенко с его любимым проектом «Большое строительство».

Кирилл Владленович уже активно продвигает свою деятельность в области, открывая объекты и проводя ремонтные работы. Некоторые могут сказать: «Пусть продвигает, важно, что работа выполняется». Однако, не все так просто...

Первым заместителем Алексея Кулебы является (точнее являлся до недавнего времени) Дмитрий Назаренко, начавший свою карьеру еще при президентстве Петра Порошенко в Сумщине. Постепенно он продвинулся до должности первого заместителя главы Киевщины, но не благодаря уникальным управленческим навыкам, а скорее благодаря успешному включению в схемы «Большого строительства».

Известно, что несколько лет подряд крупные тендеры по строительству и ремонту социальной инфраструктуры и дорог в Киевской области выигрывает небольшая компания ООО «АМК Рем-Буд», работающая в Киевщине и Сумщине. Основатель компании — житель Бучанского района по имени Андрей Куковенко, является кумом Назаренко, хотя эта информация не отражена в официальных документах. Это объясняет, почему «АМК Рем-Буд» так часто выигрывает тендеры: благодаря близким связям с Дмитрием Назаренко.

Но это далеко не все элементы коррупционной сети. Помимо кума-партнера Дмитрия Назаренко, у него также есть друзья-партнеры. Один из них — глава Службы автомобильных дорог Киевской области Руслан Нычик. Это интересный человек. Он получил свой пост благодаря тогдашнему главе «Укравтодора», а ныне министру инфраструктуры Александру Кубракову. Предварительно Нычик работал в компании «Еврокомунсервис», связанной с бывшим заместителем главы КГГА Русланом Крамаренко. Кубраков владел долей в этой компании, которую он продал (или передал)... Нычику.

Таким образом, схема выглядит следующим образом. Заместитель главы Киевской областной государственной администрации (теперь уже с приставкой «экс») Дмитрий Назаренко управляет компанией «АМК Рем-Буд», которой владеет его кум Куковенко. Эта фирма чрезвычайно популярна при проведении тендеров. В этой схеме также участвует друг Назаренко, Нычик. Он также связан с Кубраковым. А на вершине этого коррупционного айсберга — Кирилл Тимошенко.

По материалам Фром-юа.инфо

Тэги: Кирилл Тимошенко, Дмитрий Назаренко

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