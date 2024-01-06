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Дайджест > Вадим Чемер: как владелец Domio Group распродавал гуманитарку

Вадим Чемер: как владелец Domio Group распродавал гуманитарку

Александр Панько
06.01.24 16:38
132
Вадим Чемер: как владелец Domio Group распродавал гуманитарку

В то время как некоторые люди предоставляют волонтерскую помощь и вносят пожертвования, другие, по-видимому, безнравственно извлекают выгоду из военных событий и армии. Во время проведения обыска в шоуруме компании Domio Group, принадлежащей киевскому предпринимателю Вадиму Чемеру, правоохранительные органы обнаружили товары военного и медицинского назначения на сумму десятков тысяч долларов. Предположительно, речь идет о масштабной схеме «заработка» на перепродаже гуманитарной помощи.

Как дельцы обогащаются на потребностях ВСУ? И где в Киеве на фоне военного положения приторговывают тепловизорами и спецаптечками? Давайте разберемся...

Стало известно, что в ходе следственных действий стражи порядка изъяли в так называемом «шоуруме» военный товар, мобильные телефоны, носители информации, записи, печати и деньги на сумму 860 тыс. гривен, 330 тыс. долларов и 34 тыс. евро. Всего в ходе расследования задокументирована продажа 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на сумму 20 тыс. долларов. Частичного собственника предприятия, подозреваемого в распродаже гумпомощи, задержали по статье 208 УПК Украины.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, за этой аферой может стоять столичный бизнесмен Вадим Чемер. Именно господин Вадим владеет более известным киевлянам магазином «Domio group».

Подробности, зафиксированные полицейскими, впечатляют, ведь речь идет не только о вероятно незаконном обогащении, но и о подрыве обороноспособности страны.

В частности, один из эпизодов касается тысячи аптечек, которые Чемер ввозит в Украину, оформленные в качестве гуманитарной помощи. Получателем является БФ «Анчейн Украина». В дальнейшем директор фонда согласовывает с Вадимом Чемером продажу 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов другому волонтеру.

Находясь в офисе шоурума Domio, Вадим передает снаряжение и получает средства в сумме 20 тысяч «зеленых». После чего фигуранта задерживают силовики.

Но это — еще не все «находки», на которые попали сотрудники полиции.

В результате обысков у Чемера изъяли не только товары военного назначения, но и целый арсенал других доказательств, включая мобильные телефоны, черновые записи и деньги в размере четырнадцати миллионов гривен, происхождение которых устанавливается.

Удастся ли правоохранителям довести эту историю до логического финала? Удастся ли бизнесмену оправдаться? Как заявил представитель фонда «Анчейн Украина» Алексей Мерецкий, данный БФ якобы не имеет никакого отношения к торговле гуманитарной помощью. А само дело, по его словам, сфабриковано с целью «вымогательства и ограбления поставщика».

Так что владелец Domio group — все еще на свободе. В соцсетях его бывшей жены можно увидеть, что Вадим Чемер спокойно отпраздновал Рождество и сыграл в «тайного Санту» в кругу коллег в своем бутике, где и осуществлялась продажа спецтоваров.

По материалам СтопКор

Тэги: Вадим Чемер, Domio Group

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