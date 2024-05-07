Война в Украине: ситуация на фронтах на 7 мая

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на вторник, 7 мая.

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Россия нанесли два ракетных и 83 авиационных удара, осуществили 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ были отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении украинскими военными были отражены семь атак в районах Невского, Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении украинскими войсками была отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где Россия пыталась 15 раз прорвать оборону.

Также на Ореховском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинских военных в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Кроме этого, на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить подразделения Украины с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник совершил три безуспешных атаки.

Резюмируется, что за сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам россиян, а силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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