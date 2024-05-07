Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 7 мая

Война в Украине: ситуация на фронтах на 7 мая

Александр Панько
07.05.24 09:06
80
Война в Украине: ситуация на фронтах на 7 мая

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на вторник, 7 мая.

За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Россия нанесли два ракетных и 83 авиационных удара, осуществили 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ были отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении украинскими военными были отражены семь атак в районах Невского, Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении украинскими войсками была отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где Россия пыталась 15 раз прорвать оборону.

Также на Ореховском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинских военных в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Кроме этого, на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить подразделения Украины с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник совершил три безуспешных атаки.

Резюмируется, что за сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам россиян, а силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ранее мы писали, что ЕС хочет произвести два миллиона снарядов в следующем году.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.05.24 15:34

Инженер БПЛА «Доля»: Дроны все больше и больше заменяют людей на поле боя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.05.24 08:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 476 460 солдат

07.05.24 07:35

Французы рассказали об опасности… скудного воображения

07.05.24 06:58

Пожилым людям посоветовали слушать музыку

07.05.24 05:52

Историки разгадали очень древнюю ассирийскую головоломку

07.05.24 04:23

Ученые узнали о птицах кое-что невероятное

07.05.24 03:15

Стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться

07.05.24 02:06

Американцы рассказали о вреде… чистого воздуха

07.05.24 01:43

Разгадан любопытный секрет кошек

07.05.24 00:09

Балтийская сельдь может исчезнуть – названа причина

07.05.24 08:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 476 460 солдат

06.05.24 16:48

Шольц призвал Европу усилить ПВО Украины из имеющихся запасов

06.05.24 14:14

В Киеве прoйдут военные учения

06.05.24 10:27

РФ нанесла энергетике Украины ущерб на $1 млрд

06.05.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 475 300 солдат

05.05.24 17:54

Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова

03.05.24 16:33

Италия предоставит Украине дополнительный комплекс SAMP/T, — СМИ

03.05.24 13:23

Британия разрешила Украине бить своим оружием по целям внутри России

03.05.24 12:17

Россия готовит наступление на две области, — ГУР

03.05.24 10:32

В ГУР сделали неожиданное заявление о возможности победить РФ на поле боя

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

30.04.24 10:37

Международный розыск в Украине хотят упростить: что предлагают изменить

30.04.24 09:30

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 468 720 солдат

01.05.24 02:48

Ученые объяснили жутковатый «лесной парадокс»

30.04.24 16:01

Искусственный интеллект помог выявить почти две сотни страшных вирусов

01.05.24 00:01

Ученые научились… изменять группу крови человека

03.05.24 15:22

Стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат

01.05.24 13:54

Трагедия на Волыни: горе-мать заморила голодом крошечную дочь

Фото и Видео
Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова
Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова
Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова
Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова
На Житомирщине мужчина убил свою семью, а затем застрелился
На Житомирщине мужчина убил свою семью, а затем застрелился
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Сумской ОВА назвали опасность для региона
В Киеве на ходу загорелся автобус
В Киеве на ходу загорелся автобус
В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей
В Кыргызстане грузовик с мороженым врезался в толпу детей
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.