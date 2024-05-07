Пожилым людям посоветовали слушать музыку

Ученые советуют пожилым людям слушать музыку. Она будет полезна для их мозга даже в том случае, если не нравится им.

В ходе своей работы эксперты анализировали активность мозга во время прослушивания 24 разных треков у двух групп участников: со средним возрастом 19 и 67 лет.

Указывается, что часть песен они выбрали сами, часть предоставили ученые, часть была написана специально для этого опыта.

Сообщается, что у молодых добровольцев система вознаграждения в мозге активировалась в ответ на музыку, которая им нравилась или была знакома.

Информируется, что те же зоны активировались у пожилых при прослушивании любой музыки, даже той, которая им не нравилась или не была известна.

Сказано, что система вознаграждения – это особая зона мозга, важная для закрепления привычек и поддержания мотивации.

Ранее британцы дали дельный совет пожилым людям.