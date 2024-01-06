Виктор Евпак из «Голоса»: зачем пиарщик-манипулятор подстегивает массовые протесты в Черкассах?

Дивные события продолжают развиваться в Черкассах уже в течение третьего месяца. Виктор Евпак, представитель партии «Голос», через близких ему лиц начал активно поддерживать акции протеста под названием «Деньги для ВСУ». Какие стратегические цели ставит перед собой этот народный депутат, активно выражая свое недовольство выделением средства, за которое он сам проголосовал в недавнем прошлом? Рассказываем об «непростых» буднях Виктора Евпака.

Третий месяц подряд в Черкассах проходят акции протеста под лозунгом «Деньги на ВСУ». И казалось бы, все верно. Люди требуют сократить расходы на несвоевременные работы, такие как укладка мостовой, ремонт дорог и учреждений, и направить все средства на Вооруженные Силы Украины. Но здесь стоит посмотреть, кто стоит за этими выступлениями. То есть кто потом будет иметь возможные дивиденды.

Формально организатор акции — местный фотограф Артем Кивак.

Ведь 21 октября именно Кивак подал в горсовет сообщения о проведении акции и там же определил себя ответственным за проведение этого мероприятия.

Кто же на самом деле этот неравнодушный гражданин? Артем Кивак — фотограф, работавший на различные информагентства: Черкассы LIVE, ПроГлавное и т.д. А самое главное, в свое время он являлся сотрудником Виктора Евпака в компании «Ekreative». И пазл сразу же сложился.

Так кто же на самом деле стоит за акцией?

Именно депутат Черкасского городского совета Виктор Евпак от партии «Голос» первым поддержал выступления. 11 ноября он обратился к собравшимся со словами: «Я с первых дней поддерживаю это сопротивление. И когда я услышал, что вы говорите о депутатах, то мне стало больно. Я один из них, хотя я не голосую, как они. Моя команда не голосует, как они. Я вижу, насколько огромное зло там находится, и они пренебрегают вами. Они говорят, что вы не община, но они манипулируют. Они забывают пятую статью Конституции, которая говорит: „Носителем Суверенитета, единственным источником власти в Украине является народ“! Народ осуществляет власть напрямую».

Так активно выступая против расходов на брусчатку, асфальт и другое нецелевое на сегодня назначение, Виктор Евпак забыл сказать своим соратникам, что при утверждении бюджета на 2023 год он также голосовал «за». Об этом заявил секретарь Черкасского городского совета Юрий Тренкин на закрытой пресс-конференции.

По его словам, за проект бюджета на 2023 год, куда входят средства на ремонт дорог, школ и т.п., в полном объеме проголосовали и депутаты, которые сейчас поддерживают митингующих. В частности, и представитель от фракции «Голос». И не стоит забывать, что утверждение бюджета происходило уже в условиях полномасштабного вторжения.

Политический путь Евпака

У Виктора Евпака есть образование юриста, юриста. В свое время он построил ИТ-компанию «eKreative». Среди известнейших его реализованных стартапов — MapaMagic, Kidsloх и FoodHacker. Хотя Евпак как руководитель заявляет о наличии примерно сотни сотрудников в своей компании, однако данные из государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей свидетельствуют о том, что юридически такая компания в собственности Виктора Евпака отсутствует в Украине.

На сегодняшний день Евпак является физическим лицом-предпринимателем и учредителем двух общественных организаций: ОО «Криейтив Помощь» и ОО «Новые Люди — Черкассы».

На практике же Евпак занимается своей бизнес-деятельностью на основе гражданско-правовых соглашений, вероятно, для оптимизации налогообложения.

В 2017 году Виктор Евпак ушел в политику, возглавив Черкасскую городскую организацию партии «Демократический Альянс». Также в том же году под лозунгом общественной организации он приступил к реализации проекта «Новые люди — Черкассы». Главной целью организации было оказание благотворительной помощи, а особое внимание привлек организованный форум «Этот — твой город», среди спикеров которого выделялся народный депутат от БПП Сергей Лещенко, посвятивший свое выступление теме коррупции в Украине и борьбе с ней. Именно тогда Лещенко попал в скандал по поводу приобретения квартиры в Киеве по рыночной стоимости в 300 тыс. долларов. Тогда же Виктор Евпак выступал как помощник народного депутата Лещенко на общественных началах.

В 2019 году на досрочных выборах в Верховную Раду Евпак уже выдвигался от нового политического проекта «Голос». Тогда он занял второе место в 194 округе (Приднепровский район Черкасс), но значительно отстал от представителя «Слуги народа».

А уже в феврале этого года депутат изъявил желание стать мэром и рассматривал возможность баллотироваться под брендом «Слуга народа». Однако его попытки вступить в ряды «Слуги народа» были неудачными, и кандидат пошел на выборы опять же от «Голоса».

В конце декабря и начале января 2022 года Евпак выступает с активной критикой власти и удачно размещает своего представителя в исполнительном комитете, им является заместитель Павел Валенчук. Тем самым он также удерживает контроль над информацией. Вот теперь между ним и мэром города складывается дружба. Его веб-ресурсы перестают выражать критику в адрес мэра.

И вот сегодня, как только где-то еще далеко впереди замаячили выборы, Виктор Евпак начинает заявлять о своем патриотизме, манипулируя неправомерным выделением средств для строительства, реконструкции дорог, ассигнованием средств на спорт и другие сферы, то есть начинает расшатывать стул под действующей властью.

Пиар — любимое дело Виктора Евпака

Черкащане еще не забыли пиар-кампанию Евпака в 2020 году, когда произошел пожар листьев и веток. Тогда он бегал за пожарными с телефоном и пытался взять комментарий у бойцов ГСЧС на вопрос «А возможно ли это все погасить?»

Кандидат в нардепы от «Голоса» имеет любимое дело — пиар. Не имея никакого отношения к военным, он позволял себе надевать их форму.

А недавно политик снова проявил себя. Гуляя в парке Химиков, решил проинспектировать недавно установленное модульное укрытие. И сразу же пошла зрада: «Как видите, укрытие закрыто, а Виктор Беззубенко пошел на больничный. Это именно так — многие политики скрываются от преследования», — написал в своем посте Евпак.

Однако в соцсетях на своих страницах Игорь Табурец написал, что «На сегодняшний день все 18 быстровозводимых укрытий модульного типа уже установлены. В местах, которые определили городские власти. Установление конструкций — это, так сказать, полдела. Далее их обустраивают, чтобы там можно было комфортно прятаться. Начиная от коммуникаций, завершая местами для сидения. В зависимости от готовности, наш департамент гражданской защиты как заказчик принимает у подрядчика эти объекты. Пока таких уже 5. Процесс продолжается. После завершения всех обязательных процедур модульные укрытия будут переданы Черкасской городской тергромаде. Подключены к энергоснабжению. Следовательно, станут доступными для населения во время воздушных тревог. Об этом обязательно будет проинформировано дополнительно».

При желании эту информацию о состоянии укрытий Виктор Евпак мог получить не напрягаясь в департаменте гражданской защиты. Но тогда бы он не пропиарился.

Так что акции в поддержку Вооруженных сил Украины — это очень хорошо. Они видят, что мы верим в них и боремся за них. Но эти выступления не должны стать ареной для пиара отдельных популистов.

Аналитики СтопКора обратились лично к Виктору Евпаку в социальных сетях с вопросом о его причастности к акциям протеста в Черкассах. Пока ответа не получили, но ждем и продолжаем следить за ходом событий.

К тому же компетентным органам следовало бы обратить внимание на такие пиар-кампании Евпака. Потому что расшатывание политической ситуации в городах Украины может быть на руку врагу.

По материалам СтопКор