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Дайджест > Аркадий Бондарев из «Киевгорстроя» на «честно заработанные» открыл в Испании фирму с капиталом в 300 000 евро

Аркадий Бондарев из «Киевгорстроя» на «честно заработанные» открыл в Испании фирму с капиталом в 300 000 евро

Александр Панько
03.01.24 15:29
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Аркадий Бондарев из «Киевгорстроя» на «честно заработанные» открыл в Испании фирму с капиталом в 300 000 евро

«Киевгорстрой» — компания, принадлежащая городу Киеву на 80% и являющаяся одним из крупнейших застройщиков Украины, сейчас ее строительные проекты пребывают в стадии заморозки. Этот факт обусловлен военными действиями и уменьшением выплат инвесторам по договорам рассрочки. С другой стороны, существует вице-президент «Киевгорстроя» Аркадий Бондарев, который, не смотря на военные действиями нестабильности на рынке недвижимости Украины, зарегистрировал фирму в Испании с капиталом в 300 000 евро.

Аркадий Бондарев, согласно официальной информации, с 1992 года работает на столичные власти в секторе коммунального хозяйства и жилищного обеспечения. С 2010 года — вице-президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой». Его биография не содержит никакого намека на работу в бизнес-сфере или частных компаниях. Впрочем, как и у большинства чиновников, странным образом живущих на широкую ногу, всю жизнь работая на государство.

В свое время Бондарев успел побывать помощником народных депутатов Олега Шевчука от «Батькивщины», а также Романа Романюка из кличковского «УДАРа».

К полномочиям Бондарева в «Киевгорстрое» относится координация деятельности по реализации объектов недвижимости, маркетингу и участию компании в государственных программах. Казалось бы, огромная ответственность и тем более во время войны. Однако, фактически, ни одного комментария Аркадия Бондарева о деятельности «Киевгорстроя» во время военной агрессии со стороны РФ не найти. Его страница в Facebook также не пестрит новостями о работе столичной компании-застройщика, а является скорее рекламным бюллетенем для его сына Александра.

Интересующиеся спортом наверняка видели новость месячной давности о том, что 14-летний украинский гонщик Александр Бондарев стал членом молодежной программы команды Формулы 1 «Уильямс». Новость поражает тем, что Александр стал первым в истории украинским гонщиком, которому это удалось. Он и есть сын вице-президента «Киевгорстроя».


На профильных спортивных сайтах можно прочесть о карьере Александра, который с 5 лет занимается гонками. «Все это время Александр занимался картингом, фактически, за счет своих родителей. Ведь гонка — недешевый вид спорта и найти спонсоров для детей почти невозможно», — пишут спортивные СМИ.

Также сообщается, что «прорывным для молодого гонщика Александра Бондарева стал 2022 год, когда высокие результаты украинца оценили в команде Ricky Flynn Motorsport, через которую в одно время прошел Ландо Норрис».

В то время как для большинства украинцев это был самый страшный год в истории — год, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, а российские террористы убивали, насиловали и пытали наших людей.

И вот в 2023 году Александр Бондарев становится участником Гоночной академии «Уильямс». Конечно, при спонсорстве своего отца, вице-президента «Киевгорстроя».

Можно бы подумать, что карьеру сына спонсирует мать — жена Аркадия Бондарева. Но и она не имеет столь больших успехов в бизнесе, которые позволяли бы вкладывать деньги в такой элитный спорт, как гонки.

Жена Бондарева — певица Оксана Брызгалова. В прошлом — участница поп-группы «Милос», а в 2019-м также кандидат на участие в «Евровидении» от Украины в составе группы Braii. Известно, что Оксана познакомилась с Бондаревым во время конкурса красоты, а в 2008 году они стали супругами. До полномасштабного вторжения РФ в Украину Брызгалова руководила студией звукозаписи Istok studio в Киеве. Но сейчас сайт студии не работает, а последнее сообщение в социальных сетях касается поздравления с Новым 2022 годом.

В соцсетях Оксана тоже не слишком светит жизнью. Свежее фото, датированное августом 2023 года, сделано в Великобритании и подписано «Just a new frontier».


Благодаря открытым данным в реестрах мы смогли найти справку о создании Оксаной Брызгаловой и Аркадием Бондаревым компании в Испании в 2023 году.


Фирма под названием «BONDAREV RACING SL» была создана 11 января 2023 года. Последние изменения датированы мартом 2023-го. В них отмечено, что супруги — вице-президент «Киевгорстроя» и певица — ее руководители. Вид деятельности — спорт и его продвижение.

Фирма зарегистрирована в муниципалитете Барселоны, а ее офис расположен в нескольких метрах от пляжа и в окружении дорогих отелей.


Наиболее интересная информация касается капитала фирмы. Согласно данным реестра, он достигает аж 300 000 евро, или 11,6 млн гривен по курсу валют. Поскольку, кроме Бондарева и Брызгаловой других участников не отмечено, вывод, чьи это средства, напрашивается сам собой.


Итак, в разгар войны в Украине, во время фактического банкротства одного из крупнейших застройщиков и тогда, когда каждый украинец ежедневно жертвует деньги на ВСУ, вице-президент «Киевгорстроя» Аркадий Бондарев вкладывает 300 000 евро в создание компании в Испании, с целью развития и продвижение карьеры собственного сына.

И все бы ничего, будь это средства, заработанные в собственном бизнесе. Но это средства, взятые из карманов каждого киевлянина, ведь «Киевгорстрой» финансируется из бюджета столицы и 80% его акций принадлежат Киеву. Повторимся, никакой бизнес-деятельности Аркадий Бондарев в своей жизни не вел, а состояния его жены хватило бы разве что на форму для гонки для их сына.

Уже во время войны, когда большинство мужчин не имеют возможности для выезда за границу из-за ограничения военного положения, Аркадий Бондарев, судя по всему, уезжал в Испанию. По крайней мере, фото в профиле его сына, датированное сентябрем 2022 года и помеченное геолокацией Калелья, — это муниципалитет, входящий в провинцию Барселона. Именно в нем зарегистрирована фирма BONDAREV RACING SL, основанная Аркадием Бондаревым в январе 2023 года.


Подпись под фото — это поздравление отца с Днем рождения, так что вполне вероятно, что вице-президент «Киевгорстроя» мог отмечать свой праздник в кругу семьи не в Украине.

Испания — это страна, в которой многие украинские чиновники разного сорта имеют бизнес или недвижимость. Об этом неоднократно писали журналисты, отмечая, что большинство из этих людей не могут доказать законное происхождение своего состояния. Похоже, эту компанию пополняет и вице-президент «Киевгорстроя» Аркадий Бондарев.

По материалам Антикор

Тэги: Аркадий Бондарев

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