Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?

В последнее время представили украинской власти все больше критикуют мессенджер Телеграм и намекают на то, что намерены его заблокировать по примеру, как это случилось с российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Так, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что считает Телеграм «опасным и уязвимым» мессенджером. По его словам, это «системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи».

Данилов утверждает, что будет готов запретить Телеграм на территории Украины, как только «поступят соответствующие документы».

При этом, по данным опроса КМИС, главным источником информации для украинцев во время войны стали именно телеграм-каналы (44% украинцев сейчас получают информацию из телеграм-каналов, 43% — по телевидению).

СМИ поговорили с представителями IT-индустрии, чтобы выяснить, действительно ли Телеграм так опасен и насколько реально заблокировать этот мессенджер.

Дмитрий Корчевский, основатель компьютерной академии «ITSTEP»:

«Мы мало знаем про архитектуру Телеграм и его защищенность, поэтому гарантировать, что он уязвим или нет, никто не может. Но сейчас — это отличный инструмент свободы слова, который позволяет высказать любому человеку свое мнение. Иногда это неприятно и, возможно, как инструмент в борьбе он обоюдоострый.

Угрожает ли он национальной безопасности? Не думаю. Полагаю, что Телеграм, как огонь: в одних руках может стать теплом, а в других — разрушать дома от пожара.

Конечно, при желании возможно все — даже заблокировать Телеграм. Но, во-первых, существует масса способов, как это обойти. Во-вторых, блокировка — задача непростая, потому что интернет — это децентрализованная система. И для того, чтобы заблокировать Телеграм, нужно централизовать интернет, прописать инструкции в огромном количестве серверов, которые находятся в разных местах и не принадлежат государству, а также обязать всех провайдеров установить необходимое программное обеспечение (как это сделали в РФ). У нас это будет сделать сложнее — мы не тоталитарная страна, где нужно соблюдать закон, чтобы обязать частные компании ограничивать интернет-ресурсы. Для этого нужно будет включить инструмент давления и забрать у людей то, чем им нравится пользоваться. Как результат — многие будут расстроены этим и начнут сопротивляться.

В целом же я против любой государственной регуляции человеческой жизни. Здесь есть тонкая грань: это не мессенджеры распространяют подобную информацию, а люди. Мессенджеры — это мое частное дело, мои мысли; это конституционное право — иметь свободу слова и выражения. Если это не противоречит гражданским нормам, государственному праву, законодательству, то это мое личное дело. Я считаю, что государство не должно в это вмешиваться».

Максим Тульев, владелец провайдера Net Assist, член Интернет-ассоциации:

«Телеграм сам по себе не угрожает национальной безопасности Украины. В нем есть вопросы утечки персональных данных непонятно кому — это другой разговор. Но, как я понимаю, Данилов имеет в виду бесконтрольное распространение информации, именно это он считает опасным.

Телеграм — это просто система, в которой сейчас невозможна украинская цензура. Поэтому здесь варианта два — смириться или бороться. Сомневаюсь, что бороться получится — даже в России заблокировать Телеграм не удалось, он технически противодействует попыткам блокировки.

Если опустить технические подробности, то заблокировать приложение Телграм (не веб-сайт) возможно будет только с полной блокировкой всех сервисов Android и IOS. В этом случае все телефоны Apple и Google перестанут работать. Запрет телеграм возможен только такой ценой — не думаю, что они пойдут на этот шаг.

В то же время с таким раскладом могут быть заблокированы абсолютно все мессенджеры. Но лично я выступаю против любой цензуры в интернете — если мы боремся с Россией, зачем нам ее строить у себя? Кроме того, есть куча способов, как обходить блокировки».

Александр Колтунов, IT-эксперт, управляющий партнёр компании DIGITAL FINGER:

«Если говорить объективно, то Телеграм опасен для любой страны — не только для Украины. Ведь это полноценная многофункциональная платформа. Он опасен для любого государства с точки зрения контроля за информационными потоками.

В современном мире конфликтов любая воюющая сторона может использовать часть телеграм-каналов в своих интересах. Поэтому Телеграм равноценно угрожает национальной безопасности как Украины, так и России.

Посмотрим на ситуацию по-другому. Если мы берем последние исследования, то сможем увидеть, что основной канал получения информации для украинцев сейчас — это Телеграм. Начиная с 2019 года Телеграм все больше набирал вес — обошел Facebook, YouTube, традиционные и классические онлайн-СМИ.

По официальной статистике, на сегодняшний день в Телеграме зарегистрировано более 70 тысяч телеграм-каналов и чатов с идентификацией принадлежности к Украине. Это четвертый показатель после России, Узбекистана и Ирана.

Я согласен с тем, что заблокировать Телеграм практически нереально — он постоянно развивается, это не неповоротливая машина. Попытку полноценной блокировки Телеграма мы видели на примере России, где Роскомнадзор несколько раз пробовал забанить этот мессенджер. По итогу ничего не получилось, все откатилась назад. Правда, по последним событиям в РФ было заметно, что можно пытаться замедлять или ухудшать работу Телеграма локально через внешние каналы интернета. Но фактически это не дает результатов в рамках всего государства.

Если мы говорим про весь мессенджер — заблокировать его нереально, можно только удалить приложение из AppStore и GooglePlay, но никто этого добиться не смог. К тому же, есть различные технологические ходы, которые позволят установить Телеграм через другие интерфейсы на те же мобильные устройства. А вот удалить любой телеграм-канал может только один человек — зовут его Павел Дуров.

В Украине используются три основных мессенджера — Viber, WhatsApp, Телеграм. Как мы знаем, запретный плод сладок, поэтому что-либо блокируя, мы повышаем интерес к другим альтернативным мессенджерам. Таким образом произойдет переток из одного мессенджера в другой — это круговорот, который невозможно прервать. Тем более предложений на рынке — сотни.

Насколько реально заблокировать в Украине другие мессенджеры? Возьмем, к примеру WhatsApp. Это часть крупной корпорации META, поэтому я с трудом верю, что мы пойдем на конфликт с одной из самых известных компаний США. Плюс технически это сделать очень сложно.

Чтобы заблокировать Телеграм в Украине государству необходимо контролировать все внешние каналы, иметь на сетях у провайдеров систему мониторинга и фильтрации. Что с точки зрения архитектуры украинского телеком — нереально. А при наличии десятков тысяч терминалов StarLink, каждый абонент которого имеет не украинский IP — бессмысленно.

Нужно понимать, что регулировка работы мессенджеров — это контакты между уполномоченными органами государства и техническими корпорациями. Для начала должно быть законодательство по регуляции работы с теми или иными мессенджерами — у нас такого нет.

На Банковой очень любят набирать консультантов и советников, которые местами далеки от отраслей, в которых они пытаются советовать. Я бы порекомендовал Алексею Данилову спросить у профессионалов из сегмента украинской телеком-отрасли, которые бы честно объясняли главе СНБО «подводные камни» принятия тех или иных решений и возможность реализации — особенно там, где это связано с технологиями и сетью интернет, чтобы объяснения и заявления не выглядели голословными.

И что самое интересное — Телеграм сыграл очень важную роль во время предвыборной кампании Владимира Зеленского в 2019 году. Тогда Зеленский выиграл, в том числе, благодаря своей технологичности. Поэтому сейчас разговоры о блокировке выглядят как минимум странно. А еще, как правило, все запреты плохо заканчиваются для тех, кто их вводит".

По материала украинских СМИ