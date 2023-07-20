Назар Бабенко та Михайло Романенко: аферисти з Danvel Group та Eternity Business в тіні Офісу Зеленського

Чим саме займаються Назар Бабенко, Михайло Романенко та їх Danvel Group з Eternity Business під прикриттям Андря Смирнова з ОП, пишуть ірландські журналісти у своєму розслідуванні на сторінках видання Trinity. Дивно, що на сторінках деяких видань розслідування починає пропадати, що говорить про пряму зацікавленість фігурантів з Danvel Group, Eternity Business продовжити свої багатомільйонні схематози в такий непростий час.

Пов’язані з кримінальними «авторитетами» пройдисвіти понтами заманюють лохів в шахрайські проекти Eternity Business і Danvel Group. Під час повномасштабного конфлікту, що спровокувала зубожіння населення, як піна при штормі на поверхню спливає різнокаліберне жульє. Тупуваті до розчулення афери прокручуються нахабно, у всіх на виду.

Героєм одного з наших розслідувань був хтось Дмитро Хіценко. 23-річний хлопчина, відомий в TikTok і Instagram під псевдонімом Khitsa, ще в минулому році привернув увагу, «розпіаривши» в Інтернет-ЗМІ свій розкішний автопарк.

Пройдисвіти нерідко заманює жертв в свої мережі"понтами«. Одяг від кутюр, люксові автомобілі, відпочинок на розкішних курортах, обжираловки в дорогих ресторанах. Заздрісним простак натякають: хочеш і ти так? Дай грошей, ми тебе навчимо! І знаходиться чимало довірливих громадян, які розлучаються з останніми заощадженнями в гонитві за золотим Тельцем.

Нагадаємо: Дмитро Хиценко заманює не дуже розумних людей у ​​свій телеграм-канал. Він називається «Хлопець на Lambo». «Візка» Хиценко рясніє передруками зі скріншотами новин зі світу криптовалют, є тут «Ламборджіні» нашого героя, короткі видосики за його участю на тему «ось закрив вдалу угоду, тепер „чілюсь“ у басейні». Але головне, заради чого вся ця витівка — продаж доступу до так званого PRIVAT-каналу, в якому Дмитро Хиценко обіцяє показати, як сколотити на торгівлі «криптою» божевільні «бабці».

Михаил Романенко из Danvel Group и Назар Бабенко Eternity Business: Андрей Смирнов и «криптопирамиды» в тени Офиса президента

На сайтах, присвячених сумнівним видам заробітку в Інтернеті, вже почали з’являтися відгуки, в яких стверджується, що засновник каналу «Хлопець на Lambo» — шахрай. Наприклад, тут безапеляційно заявляють, що цей суб’єкт впарює громадянам, які прагнуть легкого заробітку, липові сигнали (прогнози). А також втягує їх у мережі «чорних» брокерів-криптовалютників, які віддають йому частину видурених у «лохів» грошей.

Одного разу написавши про якогось персонажа, наша редакція про нього не забуває, а хоча б краєм ока відстежує його життєдіяльність, вивчає еволюцію звичок. Десь півроку тому, вкотре набравши в пошуковому рядку «Дмитро Хиценко», я запідозрив, що Дімочка — дрібна рибка. Мальок, що затесався в зграю важких криптовалютних шахраїв-товстолобиків.

Ми їх «окільцювали» і спостерігали, як вони ростуть, жиріють та нахабніють.

Буквально того ж дня, коли ваш покірний слуга взявся за цю статтю (30 червня), стрічка новин принесла мені свіжий прес-реліз (природно, опублікований на правах реклами), в якому фігурував один із наших піддослідних — 35-річний Михайло Романенко ( Mykhailo Romanenko).

Михаил Романенко

У прес-релізі на повному серйозі стверджується, що Михайло Романенко впровадив новий рівень світового банківського сервісу, запустивши в Лондоні новий необанк Eternity Business. І нібито за це (і не тільки) цей суб’єкт «удостоївся низки нагород європейських організацій», у тому числі «International Investment Congress» та «ОБСЄ» (а саме International Diplomatic Mission)«.

Перш ніж ми досліджуємо під мікроскопом банк Eternity Business, коротко зупинимося на організаціях, які обсипали Романенко нагородами.

«ОБСЄ», яке довело до Міші Романенка якийсь орден і «ксиву», не має жодного відношення до Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Від слова «зовсім».

International Investment Congress — майже те саме, тільки дорожче. Контора з адресами в Мюнхені, Берліні та Монако, судячи з розділу «про нас», створена та керується вихідцями з «совка». Сайт конгресу, судячи з історії тегів Google, був розроблений на території України та з її території підтримується.

Варто думати, за певну суму будь-хто охочий може претендувати на нагороду в будь-якій номінації International Investment Congress.

Тепер зупинимося на «необанку» Михайла Романенка — Eternity Business, який є недобанком.

В англомовному джерелі (вартість розміщення починається з $300) повна назва цього непорозуміння вказана як Eterninty Business Limited. Зареєстровано воно у Лондоні, Великобританія.

За даними британського реєстру, Eterninty Business Limited створено 35-річним мешканцем Чернівців Mykhailo Romanenko 24 березня 2023 року. Засновник при реєстрації оцінив статутний капітал компанії в 100 млн фунтів стерлінгів (або 4,63 млрд грн). Трохи згодом до контори приєднується ізраїльський партнер Романенко — Лео Левін.

Нехай вас не бентежить настільки величезний розмір статутного капіталу. Не йдеться про те, що Михайло Романенко дістав з кишені і вклав у компанію сто мільйонів фунтів. Йдеться про те, що номінально статутний капітал компанії складається із ста мільйонів простих акцій, кожну з яких Романенко оцінив у 1 фунт. Михайло Романенко може до статутного капіталу взагалі не вносити ні шилінгу, і ніхто не здогадається, що компанія — пустушка. Звісно, поки не нагрянуть із перевіркою британські фіскали. Але станеться це не раніше, ніж за кілька років після реєстрації контори. Тобто порівняно нескоро.

Тепер подивимося на види діяльності Eterninty Business, вказані під час реєстрації. Це: діяльність відкритих інвестиційних компаній, адміністрування фінансових ринків, діяльність з управління фондами та фінансовий менеджмент. Слова «банк» тут немає. І не може бути.

За формою організації Eterninty Business є так звана Private Company Limited by Shares, LTD (приватна компанія з відповідальністю, обмеженою акціями). Згідно з британським Актом про компанії 2006 року, це найнижчий рівень відповідальності. Під таку банківську ліцензію не дають.

Тобто Eterninty Business не може бути банком навіть із приставкою «нео». А номінальний статутний капітал астрономічного розміру — не більше ніж спроба надати пустушці респектабельності.

«Унікальність Банку „Eternity.business“ лежить у його винятковому інвестиційному продукті, а також спеціалізованій web-платформі для взаємодії з ним», — сказано у згаданому вище прес-релізі, випущеному з приводу нагородження Михайла Романенка фейковими організаціями.

Помацаємо цей «винятковий продукт».

Заходимо на сайт Eternity.business. Відразу міцніє підозра, що це аж ніяк не «необанк», а секта «спільнота».

Що ж. Реєструюся, заходжу до свого «кабінету». І що я бачу? Я бачу чергову шахрайську Forex-схему.

Терпілі клієнту належить «інвестувати», вірніше, віддати Мішу Романенко та його поділникам свої гроші. Нібито в управління. На вибір є чотири варіанти «вкладів»: від $100 (1ET там котирується за долар із хвостиком) до $10 тис. Відповідно, лоху інвестору обіцяють прибутковість від 36% до 60% річних. Тобто чим більше вкладеш, тим більше тобі обіцяють.

І навряд чи дадуть. Більше того, існує дуже велика ймовірність, що «необанкіри» видурять доступ до банківських рахунків та криптогаманців «інвестора» і обікрадуть його до нитки.

І як у будь-якій порядній фінансовій піраміді та тоталітарній секті, на Eternity.business клієнту також обіцяють гори «плюшок», якщо він приведе за собою череду таких самих баранів.

Судячи з даних сервісу Similarweb, відвідуваність сайту Eternity.business після запуску у квітні 2023-го від 200 відвідувачів підскочила до 30 тис. у травні. Що свідчить про помірно активне просування цього «фінансового продукту».

Експерти з Paranoid Web Extension вже віднесли цей сайт до категорії «підозрілих».

«Михайло Романенко — непублічна та маловідома особистість в Україні. Але у вузьких колах власників криптовалюти він широко відомий. А ще він один із наймолодших мільярдерів не лише серед українців, а й європейців загалом. Йому 35 років, а на його криптовалютному гаманці налічується майже 52 тисячі біткоїнів, що у перерахунку на долари становить 1,5 мільярда!»

Нотатки з таким змістом на платній основі «розганялися» просторами інтернету в травні та перших числах червня.

[Щоб зайвий раз не вставати, зазначимо, що ні Миші Романенка, ні його компаньйонів-подільників, ні пов’язаних з ними юросіб у списку великих власників BTC не було і немає. Тобто, це та інші заяви про величезні капітали цієї гоп-компанії — очевидна «чеса».]

Неодмінно в опусах про нашого героя стверджують, що Михайло Романенко — нібито володар розкішного автопарку:

«Окрім вражаючих криптовалютних накопичень, Романенко має значний гараж суперкарів, в якому є один із 10-ти Бугатті. Йдеться про Bugatti Centodieci вартістю 10 мільйонів доларів — такий самий є у Кріштіану Роналду».

Звідки ж такі незліченні багатства?

«Михайло — співзасновник корпорації Danvel Group, сам він із Чернівців, проте проживає в Києві та за кордоном, — пояснюють в одній із нещодавніх „замовлень“. — Його партнер з бізнесу — уродженець Дніпра Назар Бабенко. До складу цієї групи входять компанії Danvel LTD та Eternity Business Limited, основна діяльність яких — довірче управління активами приватних інвесторів та венчурних фондів».

Що собою представляють ці «венчурні фонди», ви можете судити по Eternity Business, розкладеному по поличках трохи вище. Тут же зупинимося на інших учасників «концесії». І деяких дивностях.

Так, один із великих сплесків згадок каламутної контори Danvel в українсько- та російськомовному сегменті інтернету припадає на жовтень-грудень 2022 року. Причому згадувалась ця контора лише побіжно, як би між іншим, у контексті «епохальної» події: нібито якийсь Назар Бабенко купив суперкар Bugatti Divo за $9 млн.

«Створена ним компанія Danvel станом на 2022 рік входить до ТОП-20 найкращих команд у світі з управління активами на фінансових ринках!» — безбожно брехали в розтиражованій нотатці.

У той же період було запущено і розігнано публікацію про те, що Назар Бабенко прикупив собі бізнес-джет Gulfstream G700 майже за $80 млн.

Цікава також публікація на ресурсі, розміщеному на російському домені, в якій, зокрема, йдеться, що «історія компанії Danvel почалася в 2014-му році, під керівництвом Назара Бабенка була створена сильна команда професійних трейдерів».

Дивно тут те, що у хвилях піару компанії (або групи компаній) Danvel у контексті «крутості» Назара Бабенка майже ніколи не згадується Михайло Романенко. І навпаки.

Роком раніше, 2021-го, на англомовних сайтах вкинули пучок «замовлень» про те, як «компанія з управління інвестиціями Danvel Finances, розташована на Кіпрі, очолює впровадження біткойнів і криптовалют, вигідно інвестуючи кошти клієнтів у цифрові активи» (приклад публікації) ). На відміну від Романенка, Назар Бабенко у цьому «вихлопі» ніяк не згадується. Зовсім.

Але згадується в інших англомовних «вихлопах», де немає Романенка, але спливає зовсім інший «партнер». Ось, наприклад, в цій замітці від 5 жовтня 2022-го разом із Бабенком членом ради директорів Danvel вказано когось Ігоря Котова.

Хто б не фігурував як бос Danvel, у всіх платних публікаціях, де згадується ця контора, є спільні риси. По-перше, випинається розкішний спосіб життя фігуранта (чи то Романенко, Бабенко чи Котов). По-друге, підкреслюється успішність компанії Danvel та унікальність її «продуктів». По-третє, неодноразово прописуються посилання на інста-профілі фігурантів та Danvel. На яких відвідувачу знову тицяють в обличчя розкішшю і заманюють вступити до Danvel.

Якщо «клієнт» дозрів «інвестувати», він потрапляє на сайт Danvel. Тут його загальними красивими словами переконують, що у хлопців є «формула фінансового успіху», за допомогою якої він багатітиме, не витрачаючи дорогоцінного особистого часу. «Ми ті, хто веде революцію завтрашнього дня, — заявлено на сайті. — Приєднуйся до нас!»

Втім, на відміну від Eternity Business, тут не вийти просто так відразу зареєструватися і приступити до роздачі грошей пройдисвітам. Для реєстрації потрібен «запрошення» від іншого лоха вже дійсного члена Danvel.

Незважаючи на показову респектабельність, справи у Danvel йдуть аж ніяк не блискуче. Принаймні, про це свідчить статистика від SimilarWeb: відвідуваність web-платформи danvel.com впала з 37,3 тис. відвідувачів у березні 2023-го до 1,3 тис. у травні.

Офшорне павутиння Danvel, наскільки відомо автору цих рядків, починалося із зареєстрованої на Кіпрі однойменної компанії. Принаймні зараз генеральним директором і власником кіпріотського Danvel вказана Nataliia Mekenia (Наталія Мекеня).

В українських реєстрах Мекеня Наталія Іванівна згадувалась як керівник компаній з орбіти Геннадія Корбана — колишнього партнера опального олігарха Ігоря Коломойського та мера Дніпра Бориса Філатова. Зокрема, КУА «Славутич-Капітал».

Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и Борис Филатов

Також Наталію Мекеню вписано «уповноваженою особою» благодійного фонду «Данвел Груп» (адреса реєстрації в Дніпрі). Засновники фонду — нерозлучні «криптоінвестори» Бабенко Назар Костянтинович та Котов Ігор Вікторович.

У другій половині 2021 року з’явилося ще два «Данвела»: Danvel Finances OÜ (Таллінн, Естонія) і Danvel Education Ltd (Лондон, Об’єднане Королівство). Єдиним бенефіціаром обох компаній зазначено Mykhailo Romanenko. Нещодавно, 27 червня цього року, Danvel Education був примусово ліквідований через хронічну неподання звітності.

Зараз інтернет-платформа угруповання Danvel — danvel.com — якщо вірити інформації, вказаній у «підвалі» сайту, належить британській Danvel Ltd.

Але в контактних даних зазначено Danvel Corp з Маршаллових островів.

Інформації про останню практично немає. Щодо британської Danvel Ltd, у реєстрах зазначено, що зареєстровано її було 2 листопада 2022 року в Лондоні. Номінальний статутний капітал — 50 млн. фунтів стерлінгів. Єдиний бенефіціар — Михайло Романенко.

23 березня цього року, одночасно з Eterninty Business Limited Михайло Романенко зареєстрував ще одну лондонську компанію — Danvel Group Limited (номінальний статутний капітал — 50 млн фунтів стерлінгів).

В Україні «підпільний криптомільярдер» Михайло Романенко виступає співвласником кількох комерційних структур. ТОВ «Екса» (Чернівці) спеціалізується на посередництві у торгівлі паливом, рудами та металами. ТОВ «Орієнт-Дім» (Долина Івано-Франківської області) торгує деревиною, ТОВ «Провектор Груп» (Київ) — фруктами та овочами.

Зареєстроване 10 червня цього року ТОВ «Люди для людей» спеціалізується на web-порталах. Засноване 29.06.2023 ТОВ «еВидбудова» за дивним збігом обставин копіює назву однієї з електронних послуг у рамках національної програми «Цифрова держава», розробленої за ініціативою Офісу президента.

Нещодавно нардеп Максим Бужансій заявив: твердження, що незаконні кол-центри в Україні грабують росіян — міф. Посилаючись на дані правоохоронців, депутат запевняє, що найчастіше жертвами телефонних шахраїв стають вимушені переселенці, у яких спритники виманюють гроші, отримані за програмою «еПідтримка». Запам’ятайте цей момент, він важливий.

Ідемо далі.

Михайло Романенко також виступає засновником та директором двох громадських організацій — «Українська асоціація волонтерів» та «Асоціація WEB3 України», а також благодійного фонду «Волонтерська ініціатива України».

Судячи з Facebook-сторінці даного суб’єкта, у публічній площині він зосереджений за допомогою внутрішньо переміщених осіб та просування ідей WEB3.0.

Розмах благодійності Михайла Романенка виглядає більш ніж скромно на тлі розпущених ним же чуток про півторамільярдний стан. А його пости, присвячені технологіям, викликають стійке відчуття, що вони написані за допомогою ChatGPT.

Про свої незліченні багатства Михайло Романенко не пише взагалі, і якби не парочка постів (наприклад, ось і цей), датованих 2021 роком, можна було б дійти висновку, що ця людина ніяк не пов’язана з Danvel, просто хтось вкрав її особистість.

Партнери Романенка з авантюри «Данвел» — Назар Бабенко та Ігор Котов — не менш загадкові персонажі.

Назар Бабенко ненароком став відомим на всю країну далекого 2015-го, коли йому ледве виповнився 21 рік.

Вдень 4 вересня 2015 року у Дніпрі студент Дніпропетровського університету внутрішніх справ Назар Бабенко разом з іншим молодим чоловіком (імовірно Ігорем Котовим) поставив Porsche Cayenne упоперек паркування СТО «Приват-авто». Після скарг клієнтів заступник директора СТО попросив молодиків прибрати машину. Молоді люди його по-звірячому побили.

Вибухнув неабиякий скандал. Назаром Бабенком зацікавилася столична преса. Місцеві правоохоронці свято заприсяглися Бабенко та його товариша показово покарати. Але Porsche Cayenne Бабенко ще довго лякав дніпровських обивателів безтурботною їздою зустрічними смугами. Загалом юнак залишився безкарним.

Як познайомилися два великі «комбінатори» — Михайло Романенко з Чернівців та Назар Бабенко з Дніпра — автору достеменно невідомо. В українських реєстрах жодного зв’язку між цими суб’єктами не простежуються, начебто вони не мали і не мають спільних справ. Але у британському реєстрі є одна зачіпка.

Згідно з цим записом у Companies House, 11 червня 2019 року в лондоні було зареєстровано компанію EXA Consulting Ltd зі статутним капіталом в 1 млн фунтів стерлінгів. Згідно з реєстраційним документом, акції компанії були рівномірно розподілені між Nazar Babenko з Dnepropetrovsk та фірмою EXA Limited Liability Company з Чернівців. Остання — це ТОВ «Екса», співвласником якої є Михайло Романенко. Британську «Ексу» очолив директор та співвласник української Станіслав Аджієв. Через два роки EXA Consulting Ltd було примусово ліквідовано через неподання звітності.

Зв’язок Бабенка з Котовим очевидніший. ПІБ Бабенко фігурує разом із Котовим у двох юрособах, зареєстрованих в Україні. Окрім БФ «Данвел Груп», яким керує менеджер із орбіти Корбана, є ще рекламне агентство «Блоггерси». Директор цієї фірми — Ігор Котов.

Від нього йде зв’язок до цікавіших персонажів.

Ігор Котов виступає співзасновником ТОВ «Спортивний клуб «Леон». Серед інших батьків-засновників цієї чудової громадської організації вирізняється Кошляк Михайло Анатолійович.

Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк — дуже впливовий на Дніпропетровщині бізнесмен, депутат Дніпропетровської облради від ОПЗЖ.

Наклепують, що свою бізнес-кар’єру Михайло Анатолійович, тоді ще тренер і майстер спорту СРСР з дзюдо, почав у бурхливі 1990-і роки у складі ОЗУ Наріка (Олександр Налекрешвілі, який згодом змінив прізвище на Петровський). Заматерівши, Михайло Кошляк обріс власним угрупуванням під умовною назвою «Леон».

Приблизно в той період Михайло Анатолійович зійшовся з генералом-майором МВС Миколою Астіоном, який тоді займався оргзлочинністю на Дніпропетровщині. Вони поріднилися — син Миколи Василь Астіон став зятем Кошляка; утворилася бізнес-група Астіонів — Кошляков.

Михайло Кошляк тісно пов’язаний із згаданим вище Геннадієм Корбаном. Власне, Кошляк довгий час служив «силовим крилом» ФПГ «Приват» на чолі з олігархом Коломойським, до якої, як відомо, входив Корбан. Під час Революції гідності Михайло Кошляк був на боці банди Януковича: бойовики із «Леона» старанно били в Дніпрі активістів Євромайдану. Коли ж революція перемогла, Кошляк ледь сам не вступив до «Правого сектору». Але потрапив до СІЗО.

Кошляка заарештували у справі його компаньйона Геннадія Корбана. Як писало «Сегодня», останнього ставили в провину злочини, скоєні на посаді заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації, а саме: викрадення голови Держземагенства Сергія Рудика та директора департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міськради Олександра Величка, створення ОЗУ, присвоєння коштів «Фонду».

Але справа розвалилася. Михайло Кошляк із цього приводу навіть судився з державою Україна в Європейському суді з прав людини і виграв.

Втім, схильність Михайла Анатолійовича до рейдерства призвела до того, що йому постійно супроводжують кримінальні провадження, які, на жаль, досі не доведені до логічного кінця. У деяких із них мелькає код ЄДРПОУ 38677966, що належить ГО «СК «Леон», співзасновниками якої виступають Ігор Котов та Михайло Кошляк. Але перспективи цих справ дуже туманні. Тому що попередня справа проти Корбана та Кошляка посипалася завдяки надійному захисту адвоката Андрій Смирнова. Наразі Андрій Смирнов працює заступником голови Офісу президента України, де займається питаннями правової політики, правоохоронної та судової систем.

Але повернемося до наших баранів.

Дніпро, звідки родом більшість героїв цієї історії, впевнено закріпився як українська столиця шахрайських кол-центрів. І тут йдеться не тільки і не стільки про схеми «ваш син потрапив в аварію» або «вам дзвонять з банку», а про афери з фіктивною торгівлею як криптовалютами, так і FOREX — валютами фіатними (нагадаємо: Danvel та Eternity Business мають ознаки подібного шахрайства). Анонімні джерела неодноразово зазначали серед бенефіціарів таких схем Михайла Кошляка. І ці чутки може опосередковано підтверджувати участь його підопічного Котова у справах Романенка та Бабенка.

Пікантний нюанс: нерозлучні «криптоінвестори» Ігор Котов та Назар Бабенко також зареєстровані як фізичні особи-підприємці (перший, другий). У картках обох серед видів діяльності є КВЕД 82.20 — «діяльність телефонних центрів».

Інше питання, наскільки у темі та в долі в Офісі президента. Будемо щиро сподіватися, що Андрій Смирнов, єдина залучена у схематах Ігоря Котова, Михайла Романенка та Назара Бабенка людина.

За матеріалами сайту Обрій