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Дайджест > Претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін будував свій бізнес під кришуванням регіоналів

Претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін будував свій бізнес під кришуванням регіоналів

Автор: ОРД
28.04.23 16:05
138
Претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін будував свій бізнес під кришуванням регіоналів

Начальник управління Центрально-західного МТУ АРМА Станіслав Серьогін, який приймає участь у конкурсному відборі на посаду директора АРМИ, пов’язаний із забороненою в Україні партією ОПЗЖ, а точніше — з її членом, депутатом Олександром Качним, який наразі входить у склад депутатської групи «Платформа за життя та мир».

Так, у 2012 році Станіслав Серьогін заснував ТОВ «Томилівська дача».

За часів Януковича, у 2013 році, «Томилівській дачі» Серьогіна передали у користування на 25 років мисливські угіддя площею 4874 га, тобто по факту планували зробити на її базі друге «Сухолуччя Януковича». І все це — під керівництвом Олександра Качного, тодішнього голови Київської обласної ради. Пізніше, у 2016 році, рішення щодо передачі «Томилівської дачі» скасували через його незаконність.

Це — не єдиний об’єкт, який пов’язує Серьогіна з високопосадовцями часів Януковича. З 2013 року чинний претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін очолював ТОВ «Новий ексклюзив продукт»,

*скрін з YouControl

який раніше був зареєстрований з «Томилівською дачею» за однією адресою та мав спільний номер телефону.

Наразі «Томилівська дача» та «Новий ексклюзив продукт» мають різні контактні та адресні дані, однак номер «Томилівських дач», згідно даних програми Getcontact, і досі підписаний у користувачів як «Станіслав».

Бенефіціарами «Нового ексклюзив продукт» (згідно YouControl) є Юрій Копиця та Жанна Радченко, яка за інформацією журналістів видання «Наші Гроші» була прописана за однією адресою із Анатолієм Радченком (за президентства Януковича контролював роботу «Укрспирту»).

Також Радченко був членом мисливського клубу «Кедр», який діяв на території «Сухолуччя».

І хоча наразі Серьогін не є керівником «Нового ексклюзив продукту», а працює в АРМА, відомості про його минулу роботу і досі зберігаються в YouControl. Однак не вся робота Серьогіна присутня в переліку аналітичної системи: так, наприклад, там немає інформації про нинішнє поєднання посади керівника Центрально-західного МТУ АРМА Серьогіним та умовно кажучи «кур’єра-водія», про що нещодавно стало відомо ЗМІ. Як повідомив юрист та політичний оглядач Михайло Шнайдер, Серьогін, під час своєї роботи, розвозить тістечка макарун, які виготовляє його дружина, по місцевих кав’ярнях.

До цієї роботи він також залучив бухгалтера свого теруправління до ведення справ дружини. Однак цей факт ніяк не відобразився на роботі Станіслава Серьогіна у структурі АРМА, де він і досі продовжує керувати Центрально-західним МТУ.

Тэги: Арма, Станіслав Серьогін

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