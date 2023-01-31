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Дайджест > Отказ стран от нефтедоллара приведет США к краху

Отказ стран от нефтедоллара приведет США к краху

Александр Панько
31.01.23 16:27
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Отказ стран от нефтедоллара приведет США к краху

Вашингтон слишком злоупотреблял резервной ролью доллара и заигрался в санкции, пишет Пол Крейг Робертс. В результате другие страны начали искать способы использовать национальные валюты для международной торговли. Это обернется для США катастрофическими последствиями.

Недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в других валютах, а не только в долларах, оказалось очень важным, однако продажные писаки его проигнорировали. А ведь кончина нефтедоллара не только всерьез подорвет стоимость доллара, но окажет негативное воздействие на инфляцию и процентные ставки в США.

В течение полувека нефтедоллар поддерживал стоимость американской валюты и финансировал огромный дефицит бюджета и торгового баланса Америки. Взимая плату за нефть в долларах, саудовцы гарантировали мировой спрос на них. Иначе постоянное увеличение денежной массы в США подорвало бы курс доллара по отношению к другим валютам. Поскольку США вывели основную часть собственного производства за границу, они зависят от импорта, поэтому рост торгового дефицита подорвет обменную стоимость доллара и пришпорит инфляцию.

Аналогичным образом, поскольку мир нуждался в долларах для платежей за нефть, страны держали доллары не в валюте, а в прибыльных казначейских облигациях США, и это позволяло Америке покрывать огромный бюджетный дефицит.


Нефтедоллары обеспечили Америке роль мировой валюты после того, как президент Никсон закрыл золотое окно в 1971 году, по сути положив конец сложившейся после Второй мировой Бреттон-Вудской системе. При ней иностранные центральные банки имели право требовать золотого покрытия своих долларовых сбережений. Но стоило Франции действительно выдвинуть это требование, как Никсон аннулировал Бреттон-Вудское соглашение. Чтобы сохранить цену доллара и его роль резервной валюты, и появилась нефтедолларовая система.

В последние годы Вашингтон настолько часто злоупотреблял резервной ролью доллара, вводя санкции и конфискуя активы по своему усмотрению, что многие страны предпочли урегулировать торговые дисбалансы в собственных валютах, чтобы Вашингтон не смог им угрожать или, тем более, покарать их за служение собственным интересам вместо американских. Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на доллары рухнет вместе с его стоимостью.

Это серьезная угроза власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.

Возможно, саудовцы всего лишь шлют Вашингтону сигнал, что дальнейшее пренебрежение их опасениями и интересами чревато нежелательными последствиями для США. Иными словами, саудовцы пользуются своими рычагами влияния, чтобы получить от Вашингтона искомое.

Время покажет. Если саудовцы действительно откажутся от нефтедоллара, американцы столкнутся с жесткой инфляцией, а для покрытия бюджетного дефицита потребуются высокие процентные ставки. Еще один вариант в том, что его профинансирует сама Федеральная резервная система, начав напечатав новые деньги, но в этом случае денежная инфляция лишь усугубит снижение стоимости доллара на фоне падения иностранного спроса.

И если это произойдет, США ждет жесткая экономия.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: доллар, валютный рынок, нефтедоллар

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