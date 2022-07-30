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Дайджест > Ядерный конфликт в докладе компании близкой к Пентагону — прогноз или «страшилка»?

Ядерный конфликт в докладе компании близкой к Пентагону — прогноз или «страшилка»?

Александр Панько
30.07.22 09:26
88
Ядерный конфликт в докладе компании близкой к Пентагону — прогноз или «страшилка»?

Один из самых влиятельных американских аналитических центров — Rand Corporation, крупнейшим клиентов которого является Пентагон, выпустил доклад о вероятности прямой войны НАТО и России из-за конфликта на Украине, причем — в форме обмена ядерными ударами.

Главная идея доклада: вероятность прямого столкновения существует в том случае, если Россия сочтет, что Альянс готовится атаковать ВС РФ на территории Украины. На эту мысль Москву может натолкнуть как ограниченное участие натовских сил в операциях на Украине, так и сосредоточение на восточной границе Альянса войск в наступательных конфигурациях.

«В таких обстоятельствах Москва может решить, что у нее нет иного выбора, кроме как уменьшить ущерб, который может нанести НАТО, первой ударив по ключевым силам союзников», — пишет Rand.

Причем может быть сразу задействовано тактическое ядерное оружие, предполагают авторы доклада.

Разумеется, у появления указанного выше доклада именно в данное время может быть целый ряд причин. Редакция «Вавилон 2.0» разбирает только одну, которая представляется нам достаточно реалистичной.

Дело в том, что в той сфере международной конфликтологии, которая связана с противостоянием великих держав, США до сих пор в целом придерживаются концепций Нобелевского лауреата Томаса Шеллинга (1921 — 2016). Если очень упрощенно, то они сводятся к следующему: если обе стороны противостояния[тогда это были СССР и США] уверены, что в случае ядерного конфликта в силу «гарантированного ответного удара» победителей не будет (вплоть до «не выживет никто»), то они откажутся от применения ядерного оружия.

Из этого имеется интересное следствие: если у сторон имеются «красные линии», при пересечении которых они готовы применить ядерное оружие, то стороны должны отказаться от пересечения этих «красных линий»; при этом противная сторона должна быть четко оповещена о них.
Исходя из вышеизложенного, Rand Corporation в своем докладе прочертила эти «красные линии» для НАТО от имени Москвы: «ограниченное участие натовских сил в операциях на Украине и сосредоточение на восточной границе Альянса войск в наступательных конфигурациях».

Т.е., это, прежде всего, — доклад-предостережение в поддержку позиции тех кругов на Западе, которые считают что поддержка Украины и, соответственно, величина ставок на поражение России в войне должны быть умеренными.

P.S. Сильная сторона концепции Шеллинга — логика самосохранения, слабая сторона — абсолютизация рационального поведения и исключение случайностей. Именно слабые стороны этой концепции были положены в основу черной апокалиптической комедии Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963), в которой Томас Шеллинг стал прототипом доктора Стрейнджлава из апокалиптической трагикомедии Стэнли Кубрика.

По материалам соцсетей

Тэги: прогноз, ядерная война

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