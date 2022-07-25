«Белый билет» не гарантирует освобождение мужчин от мобилизации

В то время как украинцы выясняют, имеют ли право военкомы раздавать повестки на блокпостах, АЗС, в магазинах и ночных клубах, на пляжах, в церквях и прочих общественных местах, военно-врачебные комиссии работают практически без перерыва. Более того, изменились и правила — те, кого в мирное время не взяли бы на службу, в военное время могут идти служить. «Белый» билет сегодня не гарантирует того, что его обладателя не призовут в армию.

Непригодные станут пригодными



Петиция на сайте президента о запрете раздачи повесток в общественных местах набрала необходимые 25 тысяч голосов, и президент должен будет ее рассмотреть. Наши собеседники, как в органах власти, так и в центрах комплектования (военкоматы), сомневаются, что Зеленский одобрит такой запрет.

«Создается ненужная паника и ажиотаж вокруг раздачи повесток. Хотя в 90% случаев те, кто их получил, продолжают оставаться на гражданке. Просто их данные вносит себе тот или иной центр (комплектации). Если надо, отправляют на ВВК. А дальше ждите. У нас сотни людей с марта так сидят и ждут. Я думаю, что негативная реакция на уличные раздачи связана с тем, что доверия к полиции нет», — рассказал нам один из сотрудников территориального центра комплектации в Киеве. При этом он добавил, что обладатели так называемых белых билетов (документа, который в той или иной форме освобождает от службы по состоянию здоровья) все же сейчас под особым вниманием. «Мы же не дураки — все понимаем, как был устроен этот бизнес. Есть случаи, когда едва ли не инвалиды по документам оказывались более чем годными (к службе) после ВВК. Да и требования в военное время к здоровью другое», — добавляет наш собеседник.

Вячеславу повестку вручили недалеко от его дома. Хотя он сразу предупредил, что «белобилетник» и снят с воинского учета. Но военные, которые выдали повестку, сказали, что в военкомате разберутся, главное, чтобы он пришел. На следующий день мужчина пришел в военкомат к открытию и выложил на стол медкомиссии свою медицинскую карту. Основной диагноз у него «сахарный диабет».

«Медики только глянули на меня, на карту, вздохнули и сказали, что я могут быть свободен. Я уточнил, так больше меня не побеспокоят? Они сказали, что все может быть. Вот сейчас они проверяют „белобилетников“, количество которых за последнее время выросло в разы», — рассказывает Вячеслав.

Собственно, буквально на днях СБУ ликвидировала в Киеве подпольную типографию, штамповавшую военные билеты и справки о непригодности к военной службе. За фальшивые документы брали от 800 до 2000 долларов. И таких типографий накрыли уже не одну. По сути, документ о непригодности к службе («белый» билет) не только освобождает от мобилизации, но и позволяет выехать за границу гражданам с билетом, в котором определена непригодность к военной службе со снятием с воинского учета.

Категории ограниченности к службе

Военно-врачебной комиссией (ВВК) определяются следующие категории ограниченности к службе:

— Ограниченно годен к военной службе.

— Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время.

— Непригоден к военной службе со снятием с военного учета.

Ограниченно годен к военной службе. Категория «Г» присваивается тем, кто не подлежит военной службе по состоянию здоровья временно. Кто получил отсрочку от службы в армии от 6 до 12 месяцев после острых хронических заболеваний, травм, операционных хирургических вмешательств, нарушений функциональности опорно-двигательного аппарата.

Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время. Категорию «В» получают те, кто освобождается от прохождения службы в мирное время и засчитываются в резерв (запас). Предусматривает наличие определенных заболеваний, выявленных военно-врачебной комиссией и подтвержденных при дальнейшем обследовании. К примеру, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых, кишечные инфекционные болезни, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней и т. д. Но это является противопоказанием для военной службы в мирный период.

Полностью непригоден к военной службе, снят с воинского учета. Категория «Д». Ее дают тем, кто болен, к примеру, тяжелой формой туберкулеза, тяжелой степенью сахарного диабета, шизофренией, эпилепсией, даунатизмом или умственной недостаточностью, ВИЧ-больным. Людям, у кого серьезные отклонения функциональности зрительного и слухового аппарата, желудочно-кишечного тракта, дефекты развития или полное отсутствие верхних или нижних конечностей, отсутствие жизненно важных органов, наличие опухолей. А также наркозависимым.

Первые две категории во время военного положения могут быть призваны на службу во время мобилизации или же нести службу в тылу. Но признанные ограниченно пригодными к военной службе не могут быть мобилизованы в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту, но могут служить в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденного приказом МОУ от 14.08.2008 № 402.

По словам врачей, даже при наличии заболевания, дающего право не служить, есть исключения.

«Скажем, сегодня в ВСУ нужны толковые механики, водители, автоэлектрики и другие специалисты. Так вот, если у него гастрит или геморрой, это не значит, что его не могут мобилизовать в данное время. Даже если специалист не служил в армии. Но, конечно же, тут еще играет роль, не в острой ли стадии протекает в данное время болезнь», — пояснил военврач Иван Терещенко.

Всех «белобилетников» перепроверят

Конечно, не сможет с годами выздороветь диабетик или же больной с открытой формой туберкулеза, но вот сломанная рука может срастись и можно вылечить желудочно-кишечные заболевания и избавиться от педикулеза. Поэтому военкомы сейчас настроены перепроверить диагнозы, позволившие получить ограничения от службы. Ведь пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет только военно-врачебная комиссия (ВВК). Как уверяют военврачи, реально больного человека, с ишемической болезнью сердца или же с язвой желудка или 12-перстной кишки, на фронт не пошлют.

«Сегодня задача — проверить состояние здоровья военнообязанных с ограниченной годностью и установить, на какие виды службы они могут подойти, а какие им противопоказаны. Каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний — дополнительно врачами других специальностей. Далее комиссия делает вывод, годен ли призывник к военной службе или же временно или полностью непригоден. Это все вносится в учетную карту — карточку медицинского осмотра призывника на сборном пункте. Скажем, инфекционные заболевания или же заболевания, передающиеся половым путем, как то сифилис, сегодня не являются показателем к отсрочке от призыва. Даже пролеченный туберкулез или же туберкулез в легкой форме уже не освобождает от службы», — подчеркивает Иван Терещенко.

Военврач признается, что бывают и врачебные ошибки. Точнее, недосмотры врачей, когда человек с реально тяжелым заболеванием признается пригодным и его отправляют в армию.

Когда призывник не согласен с выводами врачей комиссии, он также может быть направлен на контрольное обследование в военное лечебное заведение.

«Но это возможно в мирное время. Сегодня больше шансов попасть на службу, а дальше, если „повезет“, если болезнь будет прогрессировать, быть комиссованным по болезни. По сути, всех „белобилетников“ время от времени нужно проверять. И с учетом того, что многие болезни лечатся, и если призывника или же военнообязанного не тревожили в течение последних лет, есть шанс, что он уже здоров и пригоден к службе. Ну и не стоит забывать о том, что „диагнозы“ нередко покупались», — отмечает в прошлом военный прокурор Сергей Валентинов.

Показательный случай произошел в марте этого года, когда на пропускном пункте «Могилев-Подольский» пограничники не выпустили из страны 53-летнего мужчину, в военном билете которого была запись, что он снят с воинского учета в 2009 году по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года «Беременность, роды и послеродовой период, их последствия» с отметкой «а» — с осложненным течением".

По материалам украинских СМИ