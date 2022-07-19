Коррупционный Альянс Дмитрия Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка Ярослав Матузка «крышует» разворовывание госсредств

О коррупционных связях олигарха Дмитрия Фирташа и замглавы Национального банка Украины Ярослава Матузки ходит немало слухов. Но на деле факты оказались еще более неприятными. Ярослав Матузка и Дмитрий Фирташ в сговоре с рядом других фигурантов разворовывают госсредства в банке «Альянс».

Западное издание Luxembourg Herald в своем недавнем расследовании выяснило, что украинский банк «Альянс», конечным бенефициаром которого является олигарх-беглец Дмитрий Фирташ, по сути обанкротился, однако до сих пор не ликвидирован из-за покровительства неких чиновников Нацбанка. В банке зафиксированы многомиллиардные махинации и разворовывание средств, «Альянс» не выполняет обязательств перед клиентами – забрать деньги не могут как частные предприятия, так и госструктуры.

Как пишет интернет-издание «Открытая Украина», мы заинтересовались этой темой и выяснили, как через банк «Альянс» разворовывается рефинанс НБУ, зачем банк занялся процессингом незаконных видов деятельности, и кто в Нацбанке покрывает многомиллиардные хищения в интересах Фирташа.

Менеджер Фирташа в НБУ Ярослав Матузка «крышует» схемщиков

«Альянс» перешел в руки Дмитрия Фирташа в 2015 году, когда подсанкционному олигарху понадобился банк для обслуживания своего бизнеса. Клиентами банка стали облгазы, агро- и химпредприятия Фирташа («Твой Газсбыт», «ЗТМК», «Ника-Агротрейд», «Йе Энергия», «Хим Трейд»). Вскоре в банке был налажен масштабный схематоз по разворовыванию средств госпредприятий. Генпрокуратура выяснила, что «Альянс» помог структурам Фирташа украсть у «Нафтогаза» более 4 млрд грн. В материалах производства говорится, что через банк в 2017-2018 руководством облгазов Фирташа выводились средства, что привело к увеличению задолженности перед НАК «Нафтогаз». Пострадали также другие госпредприятия, которые нынче судятся с банком Фирташа.

В реестре судебных решений «Альянс» фигурирует в 11,5 тыс. дел. Но удивительным образом банк до сих пор продолжает осуществлять свою незаконную деятельность, а Нацбанк закрывает на это глаза.

Если следовать букве закона, «Альянс» уже должен был быть ликвидирован. Банк не выполняет норматив ликвидности резервирования денег, нарушает норматив валютной позиции. Сегодня денег в банке нет, это финансовая пирамида, которую собственники вот-вот обанкротят.

Структуры олигархов Фирташа и Григоришина за время войны вывели из банка 2,5 млрд грн, и этот процесс продолжается. В «Альянсе» кредитный портфель составляет 5,5 млрд грн, около половины этого объема – плохие кредиты. По данным источника в НБУ, около 2 млрд грн выданы компаниям Дмитрия Фирташа, многие без залога. По факту, эти деньги были попросту разворованы.

При этом в своих отчетах «Альянс» рисует приемлемые цифры. Мол, в кассах отделений есть 480 млн грн (хотя у всех других соразмерных банках эта цифра не превышает 200 млн), а на корсчетах 500 млн грн. В том числе, часть якобы лежит в итальянском Banca popolare di sondrio. Люксембургское издание детально описало, почему это неправда. Нам от своих источников в Нацбанке удалось подтвердить, что «Альянс» выводит за рубеж все поступающие средства. Дошло до того, что номинальный владелец банка Александр Сосис после начала войны вывез из Украины наличными 8 млн долларов – практически все, что было в центральном хранилище банка. Нет сомнений, что ни Минфин, ни КГГА, которые держат в «Альянсе» сотни миллионов гривен и пытаются добиться выполнения банком платежных поручений, уже не увидят своих средств.

В 2015 году Нацбанк уже столкнулся с такой проблемой в Union Standard Bank. Там собственники долго водили за нос регулятора, уверяя, что деньги в банке есть и они постоянно двигаются между отделениями, но когда НБУ таки пришел в банк с проверкой, очень быстро вскрылся обман, и Union Standard был ликвидирован.

Но почему же сейчас Нацбанк закрывает глаза на откровенно преступные схемы? Как нам удалось выяснить от свои источников в НБУ, регулятор хотел бы проверить финансовое положение «Альянса», в частности, в последний раз это обсуждалось в Нацбанке после вывоза Сосисом кассы банка за рубеж. Однако никакие проверки не назначаются, поскольку покрывает «Альянс» замглавы Нацбанка Ярослав Матузка, который отвечает в регуляторе за самое прибыльное направление – банковский надзор и лицензирование.

Матузка до 2017 года работал членом набсовета «Родовид Банка», собственником которого был Фирташ. На финансовом рынке Матузку называют менеджером Фирташа, и в Нацбанк он попал по протекции олигарха. По нашим данным, именно он блокирует проверки банка «Альянс», которые могли бы официально подтвердить обсуждаемые нарушения в финучреждении.

Зачем НБУ дает беззалоговый рефинанс банку-пустышке?

С подачи Ярослава Матузки НБУ продолжает кредитовать «Альянс», хотя по нашим данным, в регуляторе знают о плачевной ситуации с финансами и нарисованных суммах, якобы хранящихся на корсчетах банка и в его хранилищах.

В июне, после повышения ставки НБУ до 25%, банк «Альянс» стал единственным коммерческим банком, который запросил у Нацбанка рефинанс и получил его. В то время как остальные банки в ускоренном режиме гасят рефинансирование НБУ, чтобы не платить невероятные 27% годовых, «Альянс» взял еще 300 млн грн под эти самые 27%. При чем, как нам стало известно, этот транш был выдан без залога, поскольку у банка не осталось ценных бумаг, которые бы гарантировали кредит. В скором времени «Альянс» планирует получить еще 300 млн в рамках беззалогового лимита, уже согласованного НБУ.

Очевидно, что денег в «Альянсе» нет, что бы не рисовали менеджеры Фирташа в своих отчетах. Имея 1 млрд грн, зачем бы коммерческий банк брал взаймы 300 млн грн под 27%?

По состоянию на 1 июля 2022 года, обязательства банка «Альянс» перед НБУ выросли до 4,3 млрд грн! На этот кредит придется выплачивать более миллиарда гривен процентов. Абсолютно очевидно, что такой маленький банк не способен погасить такие огромные долги. Если бы не мошеннические схемы отдельных чиновников НБУ, «Альянс» бы никогда не получил столько рефинанса.

Если Нацбанк делает вид, что сможет вернуть предоставленные банку Фирташа деньги, то вот другие госструктуры в это не верят и в суде требуют взыскать с «Альянса» задолженность. Так, сейчас в суде рассматривается иск «Укрэнерго» к банку «Альянс» на сумму 1,7 млрд грн (№11122-21/1). Банк выступил гарантом сделки между «Укрэнерго» и компанией «Юнайтед Энерджи», и когда связанная с олигархом Игорем Коломойским фирма «кинула» государство на деньги, «Альянс» тоже отказался платить. В итоге Коломойский и Фирташ разделили украденные у госкомпании 1,7 млрд грн, а НБУ благословил это. Эту схему с невыполненными банковскими гарантиями «Альянс» проворачивал много раз. Также в судах находятся иски Администрации морских портов (один из которых на 77 млн грн), «Укрзализныци», Минобороны, «Укртрансгаза и ряда других госструктур к банку «Альянс».

По нашим данным, иски «Нафтогаз Трейдинг» и «Укргаздобычи» к «Альянсу» по долгам облгазов Фирташа на 2 млрд грн поступят в суды в течение месяца.

Что интересно, «Альянс» в своих отчетностях не отображает обязательства ни перед «Укрэнерго», ни перед «Нафтогазом», а Нацбанк делает вид, что ничего не происходит. Хотя это является грубым нарушением нормативов и отчетности. Как нам стало известно, «Укрэнерго» в письме просила НБУ посодействовать в разрешении ситуации с долгом, но регулятор не предпринял никаких действий. И совершенно понятно, почему: эту гарантию нельзя было выдавать, ведь они была несоизмерима с требованиями к капиталу банка. Тем не менее, в прошлом году НБУ закрыл на это глаза, а сейчас не хочет брать на себя ответственность. Если регулятор признает за «Альянсом» эту неисполненную гарантию на 1,7 млрд грн, он будет обязан вводить временную администрацию в банк и ликвидировать его. Но пока преступный сговор менеджеров Фирташа с Матузкой приносит всем его участникам личное обогащение, НБУ выдает рефинанс «пустышке» и закрывает глаза на другие схемы, которые «Альянс» проворачивает во время войны.

У кого-то война, а у «Альянса» Дмитрия Фирташа новые возможности

Первая схема – это вывод валюты за рубеж. Для ее реализации использовалась лазейка так называемого критического импорта. Нацбанк продавал валюту из золотовалютных резервов по льготному курсу 29,50 грн/долл. на финансирование импорта жизненно важных товаров в условиях военного положения. Так вот банк «Альянс» активно пользовался этой возможностью: в марте банк купил у НБУ 5 млн долл., в апреле – 15 млн, в мае – 23 млн, а в июне – уже 42 млн долл. Затем банк финансировал фиктивные операции покупки товара за рубежом по предоплате. А поскольку закон позволяет поставлять товар в течение 4 месяцев после оплаты, за это время не то что фирм-поставщиков уже не будет, сам банк «Альянс» может обанкротиться. В общем, эта схема позволила мошенникам вывести за рубеж почти 100 млн долл. из ЗВР Нацбанка.

Сейчас Кабмин отменил перечень критического импорта товаров, что расширяет возможности для фиктивного импорта и вывода средств ЗВР страны за рубеж.

Вторая схема – процессинг незаконных видов деятельности. Источники на рынке сообщают, что «Альянс» хочет зайти в сферу обслуживания нелегальных онлайн-казино, подпольных букмекерских контор, теневой фармацевтики, криптовалют, порно, наркотрафика. Оборот этого рынка, по разным оценкам, от 200 до 300 млн грн в сутки. От этой суммы 3% обычно уходит финучреждениям за обслуживание платежей. «Эмиссары «Альянса» сейчас активно завлекают нелегальный бизнес себе в клиенты и даже предлагают понизить комиссию за услуги до 1%. Хвастаются «крышей» в НБУ. Старые игроки не в восторге от такого демпинга и возможного передела рынка», — говорит на условиях анонимности один из украинских финансистов.

Сам Нацбанк, похоже, активно участвует в этом переделе. В начале июля регулятор оштрафовал крупнейшего игрока на этом рынке, банк «Конкорд», на 60 млн грн. Пока одних НБУ штрафует, «Альянсу» выданы гарантии неприкосновенности и разрешен демпинг для перетока клиентов.

К слову, на этом нелегальном рынке работает еще один банк-пустышка – ComInBank. Его тоже чиновники Нацбанка «не замечают».

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В сухом остатке нужно понимать одно – ни одна схема не вечна. Да, Фирташ и его схемщики нанесли огромный ущерб государству. Но дни этой помойки под названием «Альянс» сочтены. Вскоре суды обяжут банк погасить гарантии на общую сумму 3 млрд грн, и эти средства Фирташу придется либо найти, либо ликвидировать банк. Да и не факт, что покровители этих схем задержатся в Нацбанке – кресла его руководителей сильно зашатались после провала с повышением учетной ставки. Не исключено, что тот же Мотузка вылетит из НБУ уже осенью. И тогда уже новый менеджмент регулятора озвучит публично весь масштаб уголовщины, организованной в банке «Альянс». Вот только вряд ли государству удастся компенсировать многомиллиардные убытки.

Тем не менее, если Нацбанк все же найдет в себе волю проверить банки, их деятельность и состояние финансов, это поможет пресечь схемы и очистить банковскую систему от недобросовестных игроков.