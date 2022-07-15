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Дайджест > Из космоса до ученых долетел сигнал... похожий на сердцебиение

Из космоса до ученых долетел сигнал... похожий на сердцебиение

Агата Кловская
15.07.22 09:03
45
Из космоса до ученых долетел сигнал... похожий на сердцебиение

Ученые сообщили об обнаружении радиосигнала из глубокого космоса, бьющегося как сердце. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Как сообщается, обнаруженные радиовсплески, полученные через межгалактическое пространство, длятся три секунды, что примерно в 1000 раз дольше, чем в среднем. Всплески излучения более высокой интенсивности происходят каждые 0,2 секунды в течение этого трехсекундного окна, чего никогда раньше не наблюдалось.

«Это было не только очень долго, около трех секунд, но и периодические пики, которые были удивительно точными — бум, бум, бум — как сердцебиение. Это первый раз, когда сам сигнал является периодическим», — рассказал астрофизик Даниэле Мичилли из Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института.

По словам ученых, быстрые радиовсплески — одна из самых захватывающих современных космических загадок. Это чрезвычайно мощные всплески излучения в радиодиапазоне, которые вспыхивают из межгалактического пространства за очень короткий промежуток времени — обычно длительностью в миллисекунды. В течение этого короткого промежутка времени всплеск излучает столько же энергии, сколько 500 миллионов Солнц.

Большинство быстрых радиовсплесков вспыхивают только один раз. Гораздо реже повторяющиеся сигналы принимаются из одной точки неба.

«Во Вселенной не так много вещей, которые излучают строго периодические сигналы», — объяснил Мичилли. «Примерами, которые мы знаем в нашей собственной галактике, являются радиопульсары и магнетары, которые вращаются и производят лучевое излучение, подобное маяку. И мы думаем, что этот новый сигнал может быть магнитаром или пульсаром».

По материалам украинских СМИ

Тэги: космос, наука

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