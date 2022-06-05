Ученые изучили цифровые наркотики и сделали свои выводы

Цифровые наркотики на основе бинауральных ритмов, завоевавшие популярность в начале 2000-х, якобы вызывают психоактивный эффект, аналогичный приему препаратов-психоделиков. Однако их реальное воздействие на мозг до сих пор плохо изучено. Первое крупное исследование феномена бинауральных ритмов отвечает на вопросы, кто, зачем и как принимает эти предполагаемые наркотики.

Аудионаркотиками называют цифровые файлы, воспроизводящие пульсирующие звуки и воздействующие на мозг за счет бинауральных ритмов, возникающих из-за разницы сигналов в левом и правом ухе. Научных подтверждений психоактивного воздействия таких «наркотиков» нет.

Специалисты из Мельбурнского королевского технологического института привлекли для исследования свыше 30 000 человек из 22 стран, которые имели опыт использования аудионаркотиков. В основном опрошенные применяли их для того, чтобы расслабиться или уснуть (72%), изменить свое настроение (35%) или добиться эффекта, схожего с приемом психоделических препаратов (12%). Последний вариант ответа чаще всего давали те, кто употреблял классические психоделики, пишет Science Daily.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что по возрасту принимающие аудионаркотики моложе всех остальных групп, имевших опыт приема запрещенных препаратов. В основном записи бинауральных ритмов находят на YouTube и Vimeo, а также на Spotify и других стриминговых сервисах. Аудиофайлы, якобы меняющие состояние сознания, доступны более десяти лет, но их популярность начала расти недавно, и процесс одновременно происходит в нескольких странах.

«Мы начинаем замечать цифровой опыт, который называют наркотическим, но он также может быть представлен как практики, сопутствующие приему наркотиков», — сказала Моника Баррат, руководитель исследования. Опросы показали, что большинство слушающих уже были знакомы с наркотическими веществами.

Авторы не исключают, что бинауральные звуки можно применять в качестве терапевтических методов наряду с традиционным лечением. Но прежде всего необходимо провести тщательные исследования и определить возможные побочные эффекты.

Ученые проанализировали данные более восьми тысяч однояйцевых и разнояйцевых близнецов и пришли к выводу, что генетика не уступает условиям окружающей среды, когда дело доходит до сексуальных связей без обязательств и потребления рекреационных наркотиков. Гены определяют эти склонности минимум в 50% случаев.

По материалам иностранных СМИ