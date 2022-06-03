В Украине сбираются сжигать зерно, которое не ушло на экспорт

В Украине готовятся к сжиганию зерна. Отборного и просушенного. Хранящегося в элеваторах. Из-за невозможности его продать. В то время, как миру угрожает голод. Это все, что нужно знать об отчаянии земледельцев, оказавшихся в заложниках у войны.

Аграрии абсолютно осознанно рассматривают такой вариант с зерном кукурузы. Оно было собрано, высушено и засыпано в элеваторы еще в прошлом году. В этом году через два месяца уже пойдет новый урожай зерновых, а хранить его негде, ведь почти все элеваторы стоят полные непроданного зерна.

О горе от урожая рассказал коммерческий директор ООО «Барышевская зерновая компания» Таир Мусаев.

«У нас осталось 15-20 млн т кукурузы этого урожая, а уже через два месяца начнется сбор озимых культур, и все склады будут заполнены. Для кукурузы просто не останется места для хранения. У фермеров будет два решения. Первое — оставить ее в поле до лучших времен, например, до марта-апреля», — говорит Мусаев.

Такой вариант вполне возможен, — говорит аграрий. Но от зимнего хранения на корню меняется химический состав зерна кукурузы. В нем появляются афлатоксины — органические соединения, которые поражают иммунную систему живого организма и могут вызвать онкозаболевание и скорую смерть. Если в экспортированном зерне будет обнаружен афлатоксин, то репутация украинского зернового экспорта будет испорчена на десятилетия.

Есть еще один способ, который не повредит репутации украинской аграрной продукции и частично может даже решить проблемы с энергоносителями.

«Второй вариант — решение непопулярное, но его можно рассматривать. Украина через порты с 2014 г. импортировала уголь, а поскольку они сейчас заблокированы, проблема появится с началом отопительного сезона. Поэтому одним из решений может быть замена угля на кукурузу, конечно, где это возможно сделать», — говорит топ-менеджер.

Иными словами, кукурузу просто будут сжигать. Кукурузным зерном можно будет заменить нехватку угля, который Украина не получит из-за заблокированных портов. Соответственно и средства, которые должны были пойти на закупку импортного угля, могут пойти на поддержку аграриев.

По материалам украинских СМИ