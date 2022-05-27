Какие бывают повестки, как и где их вручают, кого не могут мобилизовать?

24 февраля Владимир Зеленский постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию в Украине. Недавно Верховная Рада продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа.

СМИ разобрались, что предполагает всеобщая мобилизация и нашли ответы на часто задаваемые вопросы о призыве в армию.

Что предполагает всеобщая мобилизация?

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая мобилизация.

Она проходит в 4 этапа:

Первая волна — призывают оперативных резервистов, бывших военнослужащих и ветеранов АТО и ООС.

Вторая волна — призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, и военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Третья волна — офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

Четвертая волна — все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации (не имеют ограничений по возрасту, состоянию здоровья и т.п.).

15 марта началась «вторая волна» мобилизации — призыв резервистов, не попавших до первой волны, и военных, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту.

23 мая Рада продлила срок общей мобилизации еще на 3 месяца. Однако это еще не означает переход к третьей волне, объясняет юрист фирмы «Миллер» Андрей Новак.

«О третьей волне будет отдельное решение Генштаба. В зависимости от потребности в доукомплектовании или комплектации новых частей будут мобилизовать, как и сейчас. Никаких особых изменений не будет», — добавляет юрист.

Однако «волны» мобилизации — это условное разделение, обозначающее, какие категории людей находятся в приоритете на призыв, объясняет Андрей Новак.

Приоритет предоставляется резервистам второй очереди и людям с боевым опытом, но это не означает, что мобилизуют только их.

«Есть одна волна с разными периодами: в какой-то призывали больше, в какой-то меньше, в какой-то была пауза. Документально волны мобилизации не определены», - объясняет начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

То есть мобилизовать могут всех военнообязанных, но приоритет предоставляется людям с боевым опытом.

В то же время, человек может присоединиться к обороне государства добровольно, говорит Андрей Новак.

Женщины, состоящие на учете по соответствующим военно-учетным специальностям, также могут быть мобилизованы.

«Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями», — объясняет Анна Маляр.

В частности, речь идет о медицинских, подводно-технических специальностях, специальностях связи, вычислительной технике, радиоэлектронике, оптических и звукометрических средствах измерения и метеорологии, картографии, топогеодезии, фотограммметрии, геоинформационных технологий и систем, аэрофотослужбы, кинорадиомеханики, полиграфии, боевых машин, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности и т.п.

Какие могут быть повестки?

В любой повестке должны быть указаны:

— ваши ФИО, год рождения и адрес;

— место работы;

— вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ранее — военкомат), призыв на военную службу);

— дата, время и адрес — когда и куда нужно явиться;

— уточнение по необходимым документам;

— название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦКСП.

Если вы получили повестку, это не значит, что вас отправят в зону боевых действий.

Следует различать разные повестки — их типы должны быть указаны.

Повестка для уточнения данных

Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

«Зачастую люди не обновляют информацию об инвалидности, или если кто-то из близких пропал или погиб в АТО. Поэтому есть такая повестка для уточнения информации» , - объясняет юрист.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Эта повестка с подписью военного комиссара обязывает пройти медицинское обследование.

К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного.

После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Повестка-призыв на срочную службу

Эта повестка предусматривает призыв на срочную службу в армии.

Неявка без уважительных причин означает уклонение и предусматривает уголовную ответственность по ст. 335 Уголовного кодекса.

Впрочем, в этом году такие повестки не выдают, ведь весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится через общую мобилизацию.

Мобилизационное распоряжение

Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он был признан годным к службе.

Такое предписание обязывает явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).

Где и как вам могут вручить повестку?

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования, а вот вручить ее могут:

— сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

— представители органов местного самоуправления;

— руководители предприятий или организаций, работодатели;

— руководители учебных заведений;

— полицейские и т.д.

По месту получения повесток законодательных требований нет.

Повестки могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, на блокпостах, в домах и т.д.

Однако повестка обязательно должна быть вручена лично и подписана тем, кто ее получает.

Если человек отказывается подписывать повестку, то ответственное лицо должно составить акт об отказе от получения повестки и направить его в военкомат.

В условиях войны военкомат может обратиться к военнообязанным по телефону — и они должны прийти в ТЦКСП в указанное время.

Впрочем, вас не имеют права доставлять в центр силой. Если вас пытаются задержать или отвезти куда-нибудь принудительно, стоит вызвать полицию, даже если представителей ТЦКСП уже сопровождают правоохранители.

«Необходимо вызвать полицию, чтобы зафиксировали ваш вызов и при необходимости можно было обжаловать действия военкомата» , — объясняет Андрей Новак.

Может ли ТРО выписывать повестки на блокпостах?

Гипотетически, военные ТРО имеют право вручать повестки, в частности на блокпостах, объясняет Андрей Новак.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования и социальной поддержки.

Документ могут передать полиции, военным, работодателю, а они уже вручат ее вам.

Однако, если у представителя ТрО или другого лица есть пустые бланки с подписью начальника военкомата и печатью, и он просто заполняет их сам — это нарушение.

«Были случаи, когда на блокпостах или в отелях представители ТрО выписывали переселенцам повестки „на коленке“. Это нарушение и обычно эти повестки не имели юридической силы, поскольку были заполнены с многочисленными нарушениями» , - говорит юрист.

Что делать, если вы получили повестку на блокпосте?

Если вы выписали повестку на блокпосте и вы за нее расписались, обязательно нужно прийти в военкомат (ТЦКСП).

Повестку можно обжаловать, если для этого есть основания, говорит Андрей Новак. Обращаться с жалобой можно в свой военкомат, Министерство обороны или Национальную полицию.

«Также можно подписать повестку, но можно указывать, что она составлена ​​с нарушениями. Там нет поля для этого — можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Указать, что есть факты подделки документа, потому что повестку заполняет неуполномоченное лицо", — говорит Андрей Новак.

Однако если повестку все-таки вручили, это уже подтвержденный юридический факт. Поэтому пока идет судебное обжалование этого юридического факта, человека могут привлечь к ответственности, объясняет юрист.

Если человека вызвали, но он не пришел (даже если идет процесс обжалования), местные ТЦКСП могут трактовать это как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность .

За уклонение от военной службы при мобилизации в условиях войны предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет , отмечает Ассоциация юристов Украины.

В крайнем случае, вы можете отказаться от повестки в присутствии свидетелей, в частности, если она заполнена с многочисленными ошибками.

Составленный акт об отказе от получения повестки передадут в центр комплектования, а также могут направить в полицию.

Если оснований отказа не выявят, это также могут рассматриваться как уклонение от мобилизации на военную службу.

Что делать, если повестку дали человеку с «белым билетом»?

Если вы не подлежит мобилизации, вы должны предъявить соответствующие документы. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Военный билет — это документ, в котором указывается пригодность или непригодность человека к службе по заключению военно-врачебной комиссии.

По результатам военно-врачебной комиссии лицо могут признать:

— пригодной;

— ограниченно пригодной к военной службе;

— непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время (такой человек подлежит мобилизации во время войны);

— непригодным к военной службе — это значит, что человек вообще никогда не может быть мобилизован, поэтому его исключают из военного учета.

«Белым» обычно называют военный билет, в котором человека определяют непригодным или ограниченно пригодным (в частности, в военное время) к службе.

Даже те, кто непригоден к службе, должны показать соответствующее удостоверение о том, что они исключены из военного учета.

«Если лицу, вообще не пригодному к службе, вручили повестку не по месту прописки, например когда она эвакуировалась в безопасные регионы, то необходимо идти в центр укомплектования и показывать соответствующие документы, подтверждающие исключение из учета, чтобы избежать лишних вопросов от правоохранителей» , — объясняет Андрей Новак.

Если у вас есть эти документы на месте, следует сразу показать их при вручении повестки.

«Особенность вручения повесток в отелях, на блокпостах в том, что местные военкоматы ничего не знают о вас и ваших болезнях, поэтому выдают эти повестки всем», — говорит Андрей Новак.

Если вы не подвергаетесь мобилизации, вы должны прийти в центр комплектования и предъявить соответствующие документы.

«Например, нужно подтвердить, что у вас „белый билет“, или трое несовершеннолетних детей, или вы самостоятельно воспитываете ребенка, являетесь опекуном недееспособного лица и т.д. Военкомат не знает о вас ничего. Первая повестка — это для того, чтобы вы стали на учет» , - отмечает юрист.

Также все мужчины-переселенцы призывного возраста обязаны встать на военный учет в центр комплектования в течение 7 дней после смены места жительства, не дожидаясь повестки.

Затем все призывники, военнообязанные и резервисты, должны сняться с указанного учета не ранее чем за 3 дня до отъезда.

«Человек должен стать на учет, когда меняет место своего постоянного пребывания на длительный срок. Что такое постоянный или длительный срок, в законодательстве не сказано» , — говорит Андрей Новак.

Могут ли мобилизовать ограниченно пригодных?

Ограниченно пригодные военные могут выполнять задачи на передовой. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В белом билете также может быть указана ограниченная пригодность человека к службе.

Если вы не пригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время, вас могут мобилизовать.

Также вы можете присоединиться к обороне по собственному желанию.

«В положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ указано, что некоторые состояния здоровья делают человека непригодным к службе вообще, но есть лица, которые не пригодны к службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время» , - рассказывает Андрей Новак. .

Это значит, что военнослужащий не может попасть в, например, десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но может выполнять штабную или тыловую работу.

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, могут служить:

— в штабах;

— в подразделениях обеспечения;

— военных комиссариатах, учреждениях, организациях;

— учебных заведениях и т.д.

В то же время ограниченно пригодные военнообязанные могут даже выполнять задачи на передовой , если им разрешает состояние здоровья.

«Это все очень индивидуально, зависит от состояния здоровья. В положении о военно-врачебной экспертизе говорится, что военно-врачебная комиссия может произвольно указывать в выводе, какие виды службы и работы противопоказаны таким лицам» , - добавляет юрист.

Кто не подлежит мобилизации?



Забронированные периодом мобилизации органами государственной власти, государственными или частными учреждениями, предприятиями и т.д.

Бронь — это отсрочка призыва по требованию органов власти или других учреждений для людей, обеспечивающих критические нужды государства и граждан.

Человек может быть забронирован не более 6 месяцев, но такая опция доступна не для всех.

11 марта Главнокомандующий ВСУ запретил бронирование военнообязанных, имеющих дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности.

Вторая группа

Лица с инвалидностью или те, кого медкомиссия признала временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до 2 месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии). В то же время, сюда не входят люди, ограниченно пригодные к службе.

В военное время, во время мобилизации, на особый период отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному сроком до 2 месяцев.

«По медицинским показаниям она также продлевается на срок до 2 месяцев второй и третий раз.

После окончания отсрочки военнообязанные осматриваются для решения вопроса о пригодности к военной службе вообще» , — объясняет Андрей Новак.

Третья группа

Мужчины и женщины:

— воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

— удерживают ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

— воспитывают совершеннолетнего (до 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

— удерживают троих и более детей до 18 лет;

По словам Андрея Новака, у людей из этой группы бывают проблемы с тем, чтобы доказать факт содержания детей.

«Например, когда мужчина женился на женщине, у которой есть трое несовершеннолетних детей, он является для них отчимом и по факту их воспитывает и обеспечивает.

Но для военкомата это не доказывает, что такой человек воспитывает этих детей. Трудно доказать факт, что вы их снабжаете. Усыновить детей можно, только если у них нет отца» , — говорит юрист.

Четвертая группа

Мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (также могут быть призваны только с согласия и по месту жительства).

«Если, например, мужчина самостоятельно воспитывает ребенка, а мать не участвует в воспитании. Подтвердить это можно официальными документами: свидетельство о смерти матери, судебное решение об определении места жительства ребенка, о признании матери умершим или без вести пропавшим, о лишении его родительских прав» " , — объясняет Андрей Новак.

Если таких документов нет, можно получить справку от Службы по делам детей .

Служба по делам детей может осмотреть жилье, опросить соседей и т.д.

«Потом они составляют соответствующий акт и выдают справку. Это работает, но это довольно продолжительная процедура» , - говорит юрист.

Пятая группа

Женщины и мужчины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи и т.д.

Шестая группа

Мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат несовершеннолетних детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

Люди, которые занимаются постоянным уходом за нуждающимися (если другие не могут взять на себя эту обязанность);

Седьмая группа

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу;

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО/ООС) с 2014 года;

Восьмая группа

Народные депутаты, депутаты Верховной Рады АР Крым;

Работники таких учреждений: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерство обороны Украины; СБУ; Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины; Национальная гвардия Украины; Службы внешней разведки; Нацполиции; Государственная пограничная служба Украины; Нацгвардии Украины; Национального антикоррупционного бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны; Государственное бюро расследований; Государственная исполнительная служба Украины.

Девятая группа

студенты, которые получают профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;

педагоги учреждений общего среднего образования, если они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

По материалам Украинской правды