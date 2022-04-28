В Украине резко вырос наличный курс доллара

В Украине резко подскочил средний наличный курс доллара на «черном» рынке. С начала недели он поднялся сразу на 84 копейки, и на 27 апреля достиг 33,63 грн/$ на продаже людям. При этом цена выкупа «американца» у населения составляет 33,51 грн/$.

Это подтверждается данными финансовых форумов и профильных агрегаторов, где украинцы публикуют частные объявления по покупке/продаже иностранной валюты. Рынок неофициальный, потому его называют частным или «черным».

Если изучить динамику, то видно, что поэтапное валютное подорожание началось с начала недели, а самый ощутимый скачок курса произошел за последние дни.

Динамика среднего наличного курса продажи доллара на черном рынке за последние дни следующая:

— 24 апреля, воскресенье — 32,6750 грн/$;

— 25 апреля, понедельник — 32,79 грн/$;

— 26 апреля, вторник — 33,51 грн/$;

— 27 апреля, среда — 33,63 грн/$.

Это цены «с рук» и официальные власти предупреждают, что такие покупки небезопасны. Дело не только в том, что на черном рынке могут отобрать деньги, но еще и в том, что там оборачивается много поддельной валюты и можно получить фальшивку.

Впрочем, в условиях военного положения у украинцев осталось немного возможностей для покупки инвалюты. Первые полтора месяца войны населению официально запретили продавать доллар, евро и прочие иностранных денежные знаки. Нацбанк это сделал 24 февраля 2022 года своим постановлением № 18. И только 14 апреля разрешил продавать физлицам валюту, но тоже с оговорками. Финансисты могут продавать лишь свой валютный излишек за предыдущий рабочий день — разницу между тем, что люди им сдали и тем, что они продали. При этом курс выкупа не может быть ниже официального (нацбанковского), а курс продажи людям — не более официального курса +10%.

Официальный курс доллара, как известно, закреплен на довоенном уровне и не меняется с 24 февраля. Это 29,25 грн/$.

Значит, финучреждения не имеют продавать населению американскую валюту дороже, чем 32,18 грн/$.

Банки и многие финансовые компании выполняют это требование — свят свои цены в рамках ограничений.

Где можно купить американскую валюту на фоне роста курса доллара на черном рынке

Впрочем, из объявлений на профильных сайтах видно, что позволенную планку на уровне 32,18 грн/$ держат далеко не все. У ряда финансовых компаний ценники стоят выше. Здесь максимальный курс продажи доллара достигает 34,20 грн/$.

Скажем, на улицах Киева часто можно увидеть завышенные, по официальным меркам, валютные курсы. Обменник никто не закрывает, они продолжают работать.

В Нацбанке официально на этот счет не делают заявлений, но неофициально в беседе со «Страной» признали, что во время военного положения не могут повлиять на финансовые компании.

«Чтобы наказать финкомпанию и заставить ее соблюдать официальные ограничения, нужно отправить на точку нашего проверяющего и составить акт. Но у нас нет сейчас такой возможности, просто не хватает людей. Вынуждены закрывать глаза на происходящее, хотя все, конечно, видим. Сочтемся после войны, нарушители могут лишиться валютных лицензий, и им придется позакрывать свои точки», — заверил «Страну» источник в Национальном банке.

Всего у украинцев в военное время есть три возможности купить иностранную валюту:

— с рук на «черном» рынке;

— в кассах банков;

— в обменниках финансовых компаний.

Люди могут покупать только наличную валюту. Безналичная продажа через банковские мобильные приложения и системы интернет-банкинга запрещена Нацбанком, и не работает.

Из трех возможностей самой реальной называют две — «черный» рынок и небанковские обменники. Но даже там время от времени возникает дефицит. Говорят, что особенно он усилился в последние дни, потому курс доллара и растет.

«Доллара действительно не хватает. Найти его в банках редко кому удается. Потому что население придерживает валюту. Все просто: люди не сдают доллар, потому и продавать банкам нечего. Организованных оптовых поставок самолетами наличной иностранной валюты в Украину не происходит из-за войны», — объяснили «Стране» в одном из банков.

А резкий рост наличного курса доллара на черном рынке в последние дни объясняют двумя причинами, которые одновременно дают о себе знать:

— Серьезное сокращение поставок доллара со стороны серого рынка, в первую очередь со стороны украинских аграриев.

— Постепенное увеличение спроса со стороны вкладчиков, у которых истекают сроки депозитов. Гривню с них забирают из банков и хоте конвертировать в валюту.

«Из-за войны резко сократились экспортные валютные поступления в Украину со стороны сельского хозяйства. Там всегда были не только крупные агрохолдинги, работающие по безналу в „белую“, но и серые фермеры, которые часть выручки получали кэшом. У них были сумки с долларами, и они подпитывали так называемый „серый“ валютный рынок. Теперь этого всего нет и банки перестали завозить доллар. Люди тоже стараются придержать валюту, экономят каждый цент. Особенно на фоне прогнозов о том, что война будет долгой, которые идут и от западных, и от украинских политиков. В тоже время у населения истекают сроки гривневых депозитов, и многие хотят конвертировать свои сбережения в инвалюту, опасаясь резкой девальвации гривны после завершения войны. В банках купить доллар/евро нереально, потому люди двинулись на „черный“ рынок. Пока это еще не массовое движение, но интерес растет», — рассказал «Стране» директор казначейства крупного банка.

Если на наличном рынке не прибавится валюты, то валютный курс продолжит расти.

По материалам Страна