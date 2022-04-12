Из аптек пропал йод: украинцы готовятся к ядерной войне

В Украине намечается новый виток дефицита и подорожания лекарств.

«Мы можем столкнуться с тем, что многих лекарств вообще не будет в продаже. Нехватка медикаментов, которая наблюдается сейчас, на самом деле больше связана с проблемной логистикой и внутренним кризисом на аптечном рынке: некоторые крупные сети попросту не рассчитались с дистрибьюторами за прошлые поставки, а те новые партии товара в долг уже не дают. Но обеспечение пока еще идет, в основном из довоенных запасов. Когда склады опустеют, подключатся еще и внешние факторы», — рассказала нам глава профильной ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова.

Отметим, что с начала войны в список остродефицитных попадают то одни, то другие препараты. Сначала были проблемы с инсулином, затем с тироксином (левотироксином натрия, его назначают при болезнях щитовидной железы), теперь не найти йода в любых лекарственных формах — от спиртового раствора до таблеток.

«Его разметают в страхе перед ядерным ударом», — объясняет руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

В зависимости от того, какое лекарство пропадает, меняются и ценники.

«Цены многие аптеки регулируют в ручном режиме, некоторые препараты подорожали с начала войны уже на 30%», — говорит Чертков.

Разбирались, как в войну работают аптеки, что происходит с поставками лекарств и ценами.

Заканчиваются успокоительные, противовоспалительные, йод

Украинский фармрынок с начала войны никак не может перезапуститься.

Напомним, что уже 24 февраля под аптеками выстроились огромные очереди, люди начали скупать лекарства в домашние аптечки. По данным исследования рынка «Фармстандарт» компании Proxima Research, в первый день войны продажи лекарств в Украине удвоились и продолжали расти спустя 11 дней. Но многие аптеки закрылись, фармацевты попросту отказывались выходить на работу.

«Некоторые крупные сети закрыли набитые лекарствами аптеки, продажи остановились, как и платежи перед поставщиками, которые снабжали розницу товаров с большой отсрочкой платежей. Образовались миллиардные долги, парализовавшие отрасль», — рассказывает Прудникова.

На данный момент часть аптек открылась, но далеко не все.

Для того чтобы решить проблему с персоналом, аптеки привлекают студентов профильных вузов (работать в аптеке могут либо фармацевты, либо специалисты с дипломами медвузов). Платят в основном посменно (например, в Киеве — тысячу гривен за смену), но текучесть кадров очень большая.

При этом если брать статистику продаж, то, по данным Proxima Research, она оказалась на начало апреля ниже не только, чем в первые дни войны, но и чем в мирное время.

Например, если 6 февраля украинцы купили антибиотиков на 20 млн гривен, а 24 февраля — более чем на 30 млн, то 7 апреля — только на 10 млн.

Это поясняется тем, что часть украинцев уже закупились лекарствами впрок, часть вообще уехали из страны, плюс появилась медицинская гуманитарка. Хотя, по словам Черткова, «не совсем понятны принципы ее распределения», дополнительные объемы лекарств на рынок все же поступают.

При этом спрос на лекарства по-прежнему превышает предложение, а по некоторым группам медикаментов есть дефицит.

Что касается спроса, то, по данным Proxima Research, люди раскупают препараты от давления, противовоспалительные, от простуды, анальгетики и антибиотики, психолептики, лекарства для лечения сахарного диабета.

В последние недели начали разметать препараты йода, что связано как со страхами относительно «ядерного удара» со стороны России, так и с опасениями выброса радиации на ЧАЭС. В Киеве и Киевской области люди начали скупать йод именно по последней причине. В итоге во многих аптеках не осталось вообще никаких препаратов с йодом: от спиртовых растворов и заканчивая диетическими добавками и таблетками с этим элементом.

При этом ситуацию с лекарствами, которые до этого попадали в список дефицитных (инсулин, тироксин), удалось нормализовать, в том числе за счет централизованных государственных поставок.

Но как только одну проблемную позицию по лекарствам закрывают, тут же образуются новые, говорят аптекари.

Исследователи Proxima Research отмечают, что по некоторым группам препаратов остатков менее чем на 10 дней. В перечне наиболее проблемных успокоительные, кардиологические, препараты от давления, противовоспалительные и капли в нос.

При этом запасы лекарств от простуды и антибиотиков превышают довоенные (их хватит на 80-100 дней).

Как в войну лопнул «аптечный пузырь»

В чем причина дефицита? Ведь фармацевтические склады обычно формируются с немалым запасом (до трех месяцев), а с начала войны прошло менее двух месяцев.

Во-первых, сказался ажиотажный спрос в первые дни войны, когда из аптек просто выметали все подряд.

Во-вторых, многие фармацевтические склады попали в зону боевых действий и уничтожены. К примеру, в Киевской области пострадали склады в районе Гостомеля.

В-третьих, не удалось своевременно наладить импорт дополнительных партий и даже поставки от отечественных производителей. И дело не только в проблемной логистике.

«Возник кризис неплатежей. Дистрибьюторы не платят производителям, те не могут поставить товар», — говорит Чертков.

По словам Елены Прудниковой, еще до войны на аптечном рынке надувался «пузырь»: крупные сети увеличивали расходы на маркетинг и открытие новых торговых точек, и «выкручивали руки» поставщикам. Последние были вынуждены отдавать товар с большой отсрочкой платежа и платили «за вход».

С начала войны некоторые аптечные сети, закрыв часть розничных точек, попросту перестали платить, в итоге возникли миллиардные кассовые разрывы.

«Оптовики схему поставок с начала войны поменяли: работают только по предоплате, в долг не дают. У многих на складах все есть, но в аптеки это не попадает: нет денег — нет товара. Поэтому не редкость ситуации, когда в небольшой сельской аптеке все лекарства в наличии, а в столичных точках дефицит. То есть во многом нехватка лекарств на рынке искусственная. Но запасы препаратов заканчиваются — их нужно активно импортировать и производить. А так как проблема с неплатежами не решилась, многим компаниям просто не за что будет завозить товар. И это может спровоцировать действительно глобальный дефицит лекарств», — отмечает Прудникова.

Дефицитные лекарства — с наценкой в 30%

Перебои в работе аптек и дефицит лекарств сказались на ценах. По словам Черткова, многие аптеки регулируют ценники в ручном режиме, повышая их до 30%. То есть на что есть спрос, то и дорожает.

Хотя, как объясняет Прудникова, объективных причин для повышения цен нет, ведь на рынке все еще реализуются довоенные поставки, которые уже давно закуплены в завезены в страну. Получается, лекарства лежат и дорожают.

По данным Proxima Research, в целом по рынку резкого роста цен не происходит, но идет плавное подорожание.

«Для топ-10 торговых названий лекарственных средств по объемам продаж в денежном выражении с 24 февраля средний рост цены по состоянию на 7 апреля составил 16%. При этом в последние дни наметилась стабилизация цен. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей взяла под контроль цены на социально значимые товары, к которым относятся и лекарственные средства», — отмечают исследователи.

Впрочем, так как на рынке есть «ручное» регулирование цен, подорожания дефицитных препаратов эксперты не исключают. А поскольку перечень дефицитных препаратов может расшириться, под переоценку рискует попасть немалая часть аптечного ассортимента.

Просрочка и виагра

Отдельная тема — лекарственная гуманитарка. Поставки медикаментов по этой линии в Украину идут. Но все чаще у медиков возникают вопросы к организации этого процесса.

«Уважаемые волонтеры, которые радостно хватают все, что предлагают за пределами Украины и не адресно, тяжело и долго довозят это до Киева, ищут, кому это отдать, и радостно пишут отчеты о помощи. Я не требую от вас знания фармакологии, но, прежде чем что-то брать и везти, посмотрите на сроки годности. Привезли гору контрацептивов, срок годности которых закончился в 2017, 2018 и 2020 годах. Также виагру. То ли неправильно истолковали наше желание поднять Украину, то ли имеют ошибочное представление о возможностях наших мужчин. А еще эта виагра тоже просрочена», — написала в Фейсбуке известный киевский врач Наталия Лелюх. Она призвала волонтеров доставлять препараты по адресному запросу, например под заказ больниц.

Часть гуманитарки идет по линии Красного креста, но, как говорит Чертков, там также непонятная ситуация с принципами распределения. То есть объемы лекарств в страну заходят, но проблему с дефицитом они все равно не решают.

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