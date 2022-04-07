Замглавы Офиса Президента Олег Татаров помог бежать из Украины куму Путина Виктору Медведчуку

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров дал бежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции.

«Многие из вас спрашивали, а куда девался Татаров? По нашей информации, он до сих пор рулит правоохранительной системой Украины. В частности, Татаров дал убежать Медведчуку и Портнову, а также сыну Портнова. Он призывного возраста, но бежал из Украины 28 марта», — заявили в Центре противодействия коррупции.

По информации ЦПК, Татаров от имени Офиса Президента также пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски, если точнее, то Николаевского глиноземного завода.

«И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас – во время войны. Об отключении «5 канала», «Прямого» и «Эспрессо». Именно так начиналась путинская цензура в медиа», — добавляет Центр противодействия коррупции.

Отметим, Центр противодействия коррупции – украинская общественная организация, созданная в 2012 году украинским общественным деятелем, председателем правления организации Виталием Шабуниным и исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк.