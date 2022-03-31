В Украине могут снять лимит на снятие наличных средств в гривне

Большая часть покупки валюты в Украине сегодня — это карточные операции беженцев, а Нацбанк думает отменить ограничение по снятию со счетов 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил СМИ в ходе круглого стола директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин. Он дал такую статистику:

• 75% покупок инвалюты — приобретения под операции на банковских картах населения;

• 25% покупок инвалюты — приобретения под критический импорт и на нужды обороны страны.

Покупка доллара, евро, польских злотых и прочих иностранных валют происходит автоматически, когда наши люди рассчитываются за границей гривневыми картами или картами с другими валютами (не совпадающими с денежной единицей страны пребывания).

Лупин отметил сокращение в разы общего объема валютного рынка Украины с 24 февраля. Если до начала войны его средний суточный объем, по данным Нацбанка, составлял порядка $500-700 млн, то после сократился в несколько раз — до $100-200 млн.

Напомним, что 24 февраля Нацбанк постановлением №18 ввел запрет на покупку инвалюты со стороны населения, а также со стороны предприятий, которые закупают товары/услуги, не входящие в списки критического импорта. Доллар, евро разрешили покупать только под список критического импорта, который утверждает Кабмин.

Недавно НБУ откорректировал это постановление №18, и сделал одно исключение для населения. Людям разрешили покупать наличную инвалюту в рамках остатка в кассе отделения банка на усмотрение руководства отделения банка. Все решается на месте — могут продать доллар/евро, а могут и отказать человеку. Но лазейка появилась.

Кроме того, по словам Лупина, Нацбанк Украины допускает отмену некоторых ограничений. А именно — на снятие наличных.

«Учитывая, что с гривной у нас все нормально, Национальный банк уже думает над тем, чтобы снять лимит по снятию наличных средств в гривне», — сообщил Алексей Лупин.

Напомним, что после начала войны НБУ ввел такие ограничения:

• снятие наличной валюты за границей с карт украинских банков — 100 тыс. грн в месяц;

• перевод денег на карточки иностранных банков — 100 тыс. грн в месяц;

• снятие наличных с гривневых и валютных карт в Украине — 100 тыс. грн в день.

В Нацбанке сообщили, что многие украинские беженцы, которые спасались от войны за границей, вывозили с собой наличную гривну. На текущий момент сообщается о 4 млн выехавших граждан Украины.

«У нас был вал обращений по обмену наличной гривны со стороны банков, представляющих как соседние с Украиной страны, и более дальних — Великобритания, Швейцария. Это межгосударственный уровень, а гривна, как известно, не свободно конвертируемая валюта», — заметил Алексей Лупин.

Чтобы наличную украинскую гривну меняли на другие валюты, Нацбанк Украины начал подписывать с другими центробанками соответствующие договоры. Первым стал польский регулятор — Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski). Благодаря нему гривну начали свободно обменивать польские обменники и ставить адекватные курсы обмена.

«Еще в работе несколько договоров с другими центральными банками, такими как Литва. Могут присоединиться еще Латвия и Эстония, центральный банк Швеции. Также работаем с коммерческими банками, например, с венгерским OTP Bank и Raiffeisen Bank, который в Австрии и работает в Словакии через свой Tatra banka, и с другими. Благодаря чему курс обмена того же польского злотого сейчас максимально приближен к официальному. Сейчас за 1000 грн в Польше дадут где-то 140 польских злотых», — сообщил Лупин.

По материалам Политика страны