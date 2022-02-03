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Дайджест > Чипирование от Илона Маска: почему это опасно?

Чипирование от Илона Маска: почему это опасно?

Агата Кловская
03.02.22 18:58
131
Чипирование от Илона Маска: почему это опасно?

Ученые любят называть человеческий мозг сложнейшим объектом во Вселенной. Неудивительно: в нем около 90 миллиардов нейронов, соединенных между собой миллиардами связей. И как сказал персонаж одной французской романтической комедии, ошибаться в людях - это нормально, ведь мы не знаем, что творится у них в головах. Но, похоже, нашелся герой, который сможет дать ответы на все вопросы, и не только внедриться в мозг, но и заменить бракованные нейроны, наделив человека суперспособностями.

Макака ходит первой и выигрывает

Илон Маск как никто другой способен превращать фантастические сюжеты в реальность. Полеты в космос? Пожалуйста! Отбить атаку астероида - и здесь его ждет успех. Вживить имплант в мозг живого существа - это он тоже может.

В 2016 году Маск становится соучредителем компании Neuralink. Миссия благородная: посредством интерфейса “мозг-компьютер” исцелять людей. Для этого мозг человека опутают тончайшими нитями, а под кожу за ухом вживят чип, из которого и будут исходить нити.


Эволюция Neuralink на август 2020 года

Спустя три года с момента создания стартап являет миру свое первое достижение - микрочип, встроенный в мозг свиньи Гертруды. На презентации показывают, как прибор регистрирует мозговые импульсы свинки. Тогда же Маск обещает, что чип абсолютно безопасен и через пару лет подобные устройства начнут вживлять людям. Делать это будут специальные роботы, вся процедура займет не более часа.

В апреле прошлого года Маск продемонстрировал новые возможности нейроинтерфейса, разработанного компанией Neuralink: стартап обнародовал видео с обезьяной, играющей на компьютере в пинг-понг.

Изначально кажется, что ничего особого на видео не происходит: макака по кличке Пейджер, девяти лет от роду, сидит перед экраном на фоне нарисованных джунглей, дергает джойстик и попивает банановый смузи из трубочки. Но спустя время джойстик от компьютера отключают, а обезьяна как ни в чем не бывало продолжает играть в пинг-понг только силой мысли - исключительно за счет вживленного в мозг чипа.

 

Из больничной палаты в параллельную реальность

Какими бы поразительными ни были результаты экспериментов над мозгом обезьяны или свиньи, стартап Маска нацелен прежде всего на людей, и в 2022-м компания планирует имплантировать нейрочип первым Homo sapiens.

И, похоже, проект выходит на финишную прямую: Neuralink ищет специалиста на должность директора по клиническим испытаниям мозговых имплантов. “Вы будете работать с самыми передовыми врачами и ведущими инженерами, а также с первыми участниками клинических испытаний Neuralink. Вы возглавите и поможете создать команду, отвечающую за проведение клинических исследований компании Neuralink и за разработку правовой базы”, - говорится в вакансии.

От кандидата требуется понимание полного процесса клинических испытаний и практика в этой сфере, опыт взаимодействия с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое находится в подчинении Министерства здравоохранения и социальных служб США. Также необходимы опыт работы с имплантируемыми медицинскими устройствами, знание регуляторных актов, успехи на менеджерских должностях, выдающиеся личностные качества и многое другое.

Взамен Neuralink предлагает “возможность изменить мир и поработать с одними из умнейших и талантливейших специалистов из разных областей”. Кроме того, в перечне “плюшек” указаны потенциал роста, расширенная медстраховка, отпуск по уходу за ребенком, гибкий график, оплачиваемый отпуск, накопительный пенсионный фонд и питание.

Перед началом испытаний необходимо получить одобрение Управления по санитарному надзору. Для этого компания проведет тесты на небольшой группе добровольцев, чтобы продемонстрировать, что технология работает. Далее испытания проведут на большей группе участников, чтобы убедиться в безопасности процедуры имплантации и использования нейрочипа.

Илон Маск надеется, что первые исследования на людях покажут: мозговые импланты способны вернуть парализованным пациентам способность ходить.

“С Neuralink у нас есть шанс полностью восстановить функциональность тела человека, пережившего травму спинного мозга. Neuralink хорошо показал себя в работе с обезьянами. Мы проводим много испытаний и подтверждаем, что эта технология безопасна и надежна, а само устройство можно безопасно удалить”, - заявил миллиардер на саммите совета директоров The Wall Street Journal.

Силой мысли обездвиженный человек сможет управлять смартфоном и компьютером, но это далеко не все. Маск верит, что технология сможет вылечить неврологические заболевания, глухоту, слепоту или депрессию, да и вообще – в будущем любой человек сможет установить себе имплант и обрести способность превращать мысли в действие. Не зря же он потешается над идеей метавселенной и утверждает, что это нейрочип способен перенести своего обладателя в параллельную реальность, а не шлем или очки на голове.

Сотрудники бегут, ученые ополчились

Самостоятельно регулировать работу мозга, записывать и воспроизводить воспоминания, всегда быть в настроении, мочь общаться на расстоянии - человек с имплантом получает неограниченные возможности. Отчего же тогда любимое детище Маска вселяет ужас?

Сначала взбунтовались сотрудники компании Neuralink. Весной прошлого года покинул стартап его сооснователь и по совместительству президент Макс Ходак. Эксперт в сфере нейрокомпьютерных интерфейсов, он уволился без объяснения причины. “Я здесь многому научился и остаюсь большим фаном компании. Вперед к новым свершениям”, - написал он в Twitter.

В СМИ предположили, что уход Ходака спровоцировал ажиотаж вокруг компании, который создал сам Маск своими бесконечными твитами и безосновательными обещаниями.

За полгода до того из Neuralink ушла большая группа ученых. Они были недовольны нереальными дедлайнами, установленными бизнесменом, ведь наука не терпит суеты. Среди претензий также называлась атмосфера террора, царившая в компании.

“Несмотря на то, что мы работали с беспрецедентной скоростью, Илон все равно был недоволен”, - цитирует Fortune одного из бывших сотрудников Neuralink. В интервью изданию экс-коллеги Маска признавались, что постоянно боялись рассердить шефа невыполнением его амбициозных планов. “В этой империи все просто движимы чувством страха”, - заявил Fortune другой бывший сотрудник. “Культура вины и страха, по словам бывших сотрудников, способствовала высокой текучести кадров. Из восьми ученых, которых Маск привлек для помощи в создании Neuralink, только двое – Донджин Сео и Пол Меролла – остались в компании”, - пишет издание.

Но возмущены не только экс-сотрудники Neuralink. “В обществе недостаточно обсуждается, каковы глобальные последствия появления такого рода технологий, которые уже становятся доступными”, - цитирует The Daily Beast Каролу Крейтмайр, доцента кафедры истории медицины и биоэтики Висконсинского университета в Мадисоне. “Меня беспокоит этот противоречивый союз между коммерческой компанией… и медицинскими вмешательствами, которые, хочется надеяться, предназначены для помощи людям”, - говорит она.

Доктор Л. Сид Джонсон, доцент Центра биоэтики и гуманитарных наук медицинского университета SUNY Upstate, указывает на риск, что парализованные люди, о которых так заботится Маск, окажутся подопытными кроликами, если проект станет коммерческим.

Ученые обращают внимание и на другие проблемные вопросы: что если Neuralink обанкротится, а пациенты останутся с вживленными имплантатами в мозгу. Кто будет контролировать данные об активности мозга пользователей и что с ними произойдет, если компания будет продана. Также их интересует, как долго прослужат нейрочипы и будет ли Neuralink обновлять их бесплатно. А если случится, что имплант будет взломан хакерами?

“Наш мозг - наш последний бастион свободы, последнее место для приватности”, - отмечает доктор Нита Фарахани, специалист по новым технологиям Школы права Университета Дьюка. Она признает, что впечатлена прогрессом в создании мозговых имплантов, но прогнозирует, что их коммерческое применение сопряжено с риском злоупотреблений, а потому заявления о проведении испытаний на людях должны насторожить мир.

Это кино я уже смотрел

Мир не заставил себя ждать. Новость о том, что Neuralink - в поиске директора по клиническим испытаниям, взорвала Twitter. “Маск не может создать нормально работающий автомобиль, кто поверит, что этот проект ему удастся”, “Если он (имплант. - Ред.) не сможет удалять воспоминания и лечить психические расстройства, то мы в нем не нуждаемся”, “Люди отказываются вакцинироваться, боясь, что правительство их чипирует. Но если это делает Илон Маск, вы согласны? Странно”, “Его машины самовозгораются. Вы хотите, чтобы это случилось с вашим мозгом?”, - соцсеть пестрит тысячами критических замечаний.

Кто-то вспомнил сцену из шестого сезона сериала “Друзья” (он вышел на экраны в 1999 году), когда Росс пересказывает Чендлеру сюжет из поразившей его книги: “К 2030 году появятся компьютеры, способные выполнять тот же набор функций, что и человеческий мозг. Так что теоретически можно загрузить в этот компьютер свои мысли и воспоминания и жить вечно, как машина!”. Но больше всего пользователи сравнивали проект Маска с сериалом “Черное зеркало”, съемки которого начались задолго до него - в 2011 году. “Полагаю, я уже видел этот фильм, и финал мне совсем не понравился”, - написал один из комментаторов.

В мире, изображенном в одной из первых серий сериала, люди живут с имплантом за ухом и крошечным пультом в руке. С помощью этих устройств они могут пересматривать свои воспоминания, доставать из них необходимую информацию, показывать воспоминания другим и стирать ненужные. Все, что накопилось в мозге человека, могут проверять работодатели и полиция.


После удаления импланта остается ужасный шрам, и на людей, решившихся от него избавиться, смотрят, как на чудаков, ведь реальные воспоминания можно внушить или изменить, а воспоминания записанные - всегда правдивы. Жертвой этой правды становится главный герой эпизода. Раз за разом пересматривая воспоминания, он разрушает все, что было ему дорого и любимо. Оставшись один в пустом доме, с помощью лезвия и кусачек для ногтей он вырезает ненавистный имплант, лишая себя всех своих воспоминаний. Но до такой развязки Илону Маску еще точно далеко.

По материалам Вести

Тэги: мозг, наука, Илон Маск, технологии, чипизация, чипирование, нейрочип

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