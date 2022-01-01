Прогноз: в 2022 году развалится Еврозона, а Западная Европа сблизится с Россией

Автор французского сайта предрекает в 2022 году развал Еврозоны и примирение Западной Европы с Россией. Оба этих прогноза могут показаться фантастическими, но после прочтения аргументов автора это впечатление исчезает. Перед ЕС реально встанет вопрос, откуда взять деньги на компенсационные выплаты за пандемию. А узурпация Евросоюзом названия «Европа» и разделение континента на блок НАТО и его врагов — это и вправду не естественные, а значит, не вечные явления. И у автора есть смелость сказать об этом открыто.

Политическое равновесие, которое сложилось в 1990-х годах, может резко измениться в 2022 году. В настоящее время европейский континент подтачивают две противоестественные проблемы. С одной стороны, потребности и экономическая логика развития Франции и Италии не имеют ничего общего с потребностями Германии. То есть разделение общей денежно-кредитной политики определенно достигло своих пределов, о чем Германия заявляет все громче и громче. С другой стороны, антагонизм между большими нациями Западной Европы и Россией и пришедшее с ним искусственное разделение, ведущее к коллективному самоубийству европейского континента, — все это может быть сокращено, хотя и не сведено к нулю. И отодвинется эта опасность благодаря смелым инициативам Москвы, которая стремится воспользоваться тем, что США сейчас решили сосредоточиться на Китае.

2022: раздел Еврозоны спустя 30 лет после Маастрихта?

В то время как некоторые государства ЕС, такие как Италия и Франция, делают вид, что обеспокоены реформой Пакта стабильности и роста (Маастрихтские бюджетные правила) до окончания в 2023 году его временного приостановления Европейской комиссией из-за пандемии, гораздо большая опасность угрожает существованию еврозоны. Нас тревожит, что на самом деле произойдет, когда в марте 2022 года завершится программа выкупа госдолгов стран ЕС «евросистемой» (то есть Европейским Центральным Банком и центробанками стран Евросоюза). Напомним, что программа эта была запущена с целью преодоления финансовых последствий пандемии.

Давайте разберемся: помимо декларативного воздействия, призванного унять пыл ястребов, стремящихся повлиять на ЕЦБ, реальное намерение Кристин Лагард (председательница Европейского Центрального Банка) состоит в том, чтобы гарантировать, что выкуп долговых обязательств стран-членов будет продолжен. При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Проще говоря, в то время как ЕЦБ не должен покупать более 33% непогашенного долга каждой страны, Франция и Италия утверждают, что ЕЦБ «евросистема» завладеет почти 40% их госдолга, что равносильно монетизации (де-факто аннулированию) этого государственного долга, поскольку он никогда не будет возвращен на рынок до наступления срока погашения. Лагард четко намекнула на это во время своей пресс-конференции 16 декабря. Продолжение реинвестиций позволят ЕЦБ покупать до 80% новых выпусков облигаций Франции и Италии и удерживать эти ценные бумаги до погашения, что полностью противоречит Маастрихтским критериям, запрещающим денежное финансирование бюджетного дефицита.

Финансовые интересы Франции и Италии разошлись с немецкими

По словам госпожи Лагард, такая политика выкупа долга может быть даже усилена в случае риска «фрагментации» денежно-кредитной политики ЕЦБ, то есть в том случае, если «спред» некоторых стран-членов сильно отстанет от «спреда» немецкого Центробанка. Таким образом, ЕЦБ является «жертвой» проведенной операции, а некоторые члены ЕС (такие как Франция и Италия оказываются ее чистыми бенефициарами (то есть получают от нее все выгоды). Что удивительно при том «фискальном господстве», которое есть у ЕЦБ. На самом деле если ЕЦБ приостановит покупку государственных долговых ценных бумаг Франции и Италии, то этим странам придется плохо. Так что любящая либеральный «орднунг» Германия, одержимая инфляцией даже тогда, когда инфляция, казалось бы, структурно исчезла из мировой экономики (в частности, из-за глобализации рынка труда при полностью свободном обращении капитала) — эта Германия может взять, да и хлопнуть дверью. Немецкие вкладчики все меньше настроены терпеть снижение веса своих банковских счетов. И они прекрасно знают, что происходит это из-за все более отрицательных реальных процентных ставок. Новый министр финансов ФРГ Кристиан Линднер открыто оказывает давление на денежно-кредитную политику ЕЦБ, призывая его к «нормализации» в нарушение священного (для Германии) маастрихтского критерия независимости Центробанка.

Север и Юг Европы: развод по финансовому принципу

Тут можно выбрать только один из двух вариантов. Или Германия берет верх, и ЕЦБ фактически прекращает свою политику выкупа госдолга. В этом случае Франция и Италия больше не смогут финансировать себя в приемлемых рыночных условиях, если они не «ренационализируют» политику выкупа долга (которая уже на 80% реализована их Центробанками). Или второй вариант: Германия прекращает проводить единую с ЕС денежно-кредитную политику. В обоих случаях мы приближаемся к разделению еврозоны на две подзоны, каждая из которых будет проводить свою денежно-кредитную политику. В первую зону (так называемую зону Евро-Юг) войдут Франция и Италия, и там будет проводиться, по типу Японии, прогрессивная монетизация государственного долга. Зона Евро-Север с любящими «орднунг» в своих финансах Германией и Нидерландами будет по-прежнему нацелена на политику конкурентной дезинфляции. Напомним, что эта политика навязывалась Евросоюзу в течение тридцати лет. И вот тогда финансовый раскол Европы на Евро-Север и Евро-Юг станет очевидным.

2022: настоящий конец холодной войны — через 30 лет после ложного?

Россия — великая европейская страна. Она всегда была такой и всегда воспринималась таковой, в том числе после революции 1917 года. Конечно, холодная война и железный занавес приучили нас к политическому разделению нашего континента, хотя культурно и ментально Европа осталась Европой от Атлантики до Урала, а точнее — до Владивостока. А затем, в результате типичной эволюции тоталитарной пропаганды, описанной Оруэллом, термины «Европа», «европейский» были искусственно подменены. Под Европой стали понимать только «Европейское экономическое сообщество», которое потом переименовало себя в «Европейский Союз» в 1992 году. С тех пор все, что происходит за пределами этого самого ЕС, не считается «европейским». Это искусственное разделение континента на ЕС и остальных соответствует американской политике «разделяй и властвуй», к тому же американцы всегда боялись альянса континентальных европейских стран: Франции с Россией, Германии с Россией. В этом плане американцы выступают наследниками исчезнувшей Британской империи, которая все время старалась подорвать любые альянсы на континенте.

Можно только с сожалением и завистью думать о том, какой была бы коллективная мощь великих европейских государств, а именно Франции, Германии, Италии, России, если бы они были полноправными союзниками: они были бы первыми в мире и в области ядерного оружия, и в промышленности, энергетики и сельском хозяйстве. Вместо этого мы полагаемся на НАТО, хотя смысл существования этой организации должен был исчерпать себя с падением Берлинской стены и распадом СССР. Сегодня организация НАТО служит лишь инструментом военного господства США и вектором искусственного разделения континента. А юридически мы подчиняемся законодательным инициативам Европейского Союза, который постоянно расширяет область правовых норм ЕС, что снижает законодательную независимость государств-членов и пропорционально усиливает присутствие американских транснациональных корпораций. Этим корпорациям с головными офисами в США это выгодно: ведь они больше не обязаны приспосабливаться к национальным особенностям государств-членов.

Кто наживается на нашей внешней политике? Поскольку эта политика сводится к истеричной неприязни ЕС к России, ее бенефициарами, помимо США, оказываются две группы не самых приятных господ. Во-первых, это элиты стран Балтии (которые ищут любой предлог, чтобы закрыть доступ русскоязычному населению к демократическим правам граждан на своей территории), во-вторых, это коррумпированные украинские элиты, сделавшие вражду с Россией инструментом своего обогащения. Но карты могут быть перетасованы благодаря смелым действиям президента Путина, пытающегося использовать вдруг возникшую сосредоточенность американцев на политике «сдерживания» Китая.

Предложения России выгодны для всех

Политика США, направленная на конфронтацию стран ЕС с Россией, препятствует созданию альянса на европейском континенте. Она также подталкивает Россию к укреплению политического, экономического и военного союза с Китаем. Следовательно, США должны сделать выбор, и именно такой выбор Россия предложила им в декабре 2021 года.

Итак, о чем идет речь? Россия предложила два документа, два проекта договора, один для США, а другой для НАТО. Эти договоры предусматривают прежде всего запрет на размещение войск НАТО (и замораживание расширения Североатлантического альянса) на территории бывших республик СССР, в частности на Украину и Грузию. К сожалению, оба эти государства в Бухарестской декларации альянса от апреля 2008 года значатся как будущие члены НАТО. Оба путинских документа также запрещают размещение американского и российского ядерного оружия за пределами их государственных территорий. Выходит, американское ядерное оружие потеряет право присутствия в западной и центральной Европе (хотя, конечно, останутся французские и британские ядерные силы сдерживания).

По сути, эти требования Путина ничем не отличаются от долгосрочной американской политики, которая, например, предотвратила размещение советских ракет на Кубе в 1962 году: эта политика требует жестко устранять ядерную угрозу с территории соседних государств. Вторым шагом для России станет обеспечение эффективного применения Минских договоренностей, заблокированных Украиной с 2014 года.

Давайте будем откровенны. Россия никогда не думала и не думает о «вторжении на Украину». Для чего? Крым уже снова стал русским. Военное «завоевание» остальной или, по крайней мере, восточной части страны, где в основном проживают русскоговорящие, привело бы к человеческим потерям, высоким военным затратам, непропорционально большим, чем обретаемые от такой операции выгоды. Кроме того, были бы неизбежны дипломатические потери, поскольку в целом пришлось бы управлять экономически неблагополучными регионами при долгосрочном бюджетном дефиците и в условиях международного эмбарго.

Американцы это прекрасно знают. Призрачный риск вторжения на Украину — это всего лишь предлог, используемый для того, чтобы иметь возможность вступить в серьезные переговоры с Россией с учетом стратегического выбора США сосредоточиться на Китае. Администрация Трампа так и не дошла до серьезных переговоров с Россией, так как оппозиция со стороны Демократической партии и журналистское сообщество ненавидели Трампа и блокировали любые его шаги в навстречу России, обвиняя его в сговоре с Путиным.

Таким образом, американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза. Следовательно, выбор Америки сосредоточиться на Китае открыл бы дверь примирению и сближению европейских держав с Россией, на чем в свое время настаивал президент Эммануэль Макрон, несмотря на атлантистскую и антироссийскую позицию его министра иностранных дел Ле Дриана. Эрик Земмур, конкурент Макрона на президентских выборах, также, как нам кажется, верит в возможность восстановления европейских альянсов с Россией и освобождения от американской военной опеки. Но эти вопросы ускользают от внимания слепой толпы других кандидатов.

По материалам ИноСМИ