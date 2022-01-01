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Дайджест > Неправда, что украинцы с 1 января 2022 не смогут пользоваться мобильными телефонами без паспорта

Неправда, что украинцы с 1 января 2022 не смогут пользоваться мобильными телефонами без паспорта

Агата Кловская
01.01.22 19:07
272
Неправда, что украинцы с 1 января 2022 не смогут пользоваться мобильными телефонами без паспорта

Информация о том, что украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, «привязывая» их к паспортным данным — фейк.

Закон Украины «Об электронных коммуникациях», который вступает в силу 1 января 2022 года, не обязывает украинцев привязывать номер мобильного телефона к паспортным данным и не предусматривает отключение анонимных абонентов. В комментарии для StopFake Министерство цифровой трансформации Украины подтвердило, что на данный момент в стране нет обязательной идентификации абонентов мобильной связи.

В украинском сегменте соцсети Facebook распространяется информация о том, что «с 1 января большинство людей не сможет пользоваться своими мобильными телефонами». Причиной этого якобы являются официальные изменения для всех пользователей мобильных телефонов и SIM-карт, которые с 1 января нужно «привязать» к паспортным данным. Подобные посты сопровождаются фотографиями SIM-карт с украинским паспортом.


Скриншот — facebook.com

Речь идет о Законе Украины «Об электронных коммуникациях», который вступает в силу с 1 января 2022 года. Тем не менее, в принятой редакции этого закона нет упоминаний о том, что все абоненты с нового года обязаны идентифицировать свои номера с помощью документов. Также и SIM-карта упоминается в законе лишь в статье 107: условием восстановления утерянной анонимной SIM-карты является идентификация абонента и предоставление персональных данных.


Скриншот — zakon.rada.gov.ua


StopFake уточнил информацию об обязательной идентификации абонентов в Министерстве цифровой трансформации Украины. Руководитель развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько сообщил, что на данный момент нет ни одной нормы закона, которая бы обязывала граждан «привязывать» паспортные данные к мобильному номеру.

«На сегодняшний день нет утвержденного законом или иными нормативно-правовыми актами требования по обязательной идентификации абонентов мобильной связи. Такая идея рассматривается народными депутатами, но даже не выносилась на голосовании в первом чтении в Верховную Раду. По данным Минцифры, проект постановления также не направлялся в Кабмин для изучения», — сообщил Станислав Прибитько.

StopFake также обратился за комментарием к руководителю сектора «ІТ и Телеком» Офиса эффективного регулирования BRDO Игорю Самоходскому. Эксперт по телекоммуникациям объяснил, что с 1 января в контексте анонимности абонентов мобильной связи ничего не изменится.

«И в законопроект № 3014 об электронных коммуникациях, и в № 6055 о регуляторе депутаты пытались внести нормы, с помощью которых можно отключать анонимных абонентов, а также внедрить механизм блокирования телефонов по IMEI. Но как закон об электронных коммуникация, так и закон о регуляторе был принят без этих норм. Принятый же закон „Об электронных коммуникациях“ не ограничивает права анонимных абонентов» , — прокомментировал Игорь Самоходский.

По материалам Стопфейк

Тэги: паспорт, мобильный телефон, SIM-карта

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