FuckUp Night by EASE: IT-бизнесмены рассказали о своих бизнес-ошибках

Об успешных кейсах готов рассказывать едва ли не каждый бизнесмен. Но не многие знают, что за успехом стоят десятки, а то и сотни неудач, провальных запусков, потерь денег и прочего. Об этом не принято говорить вслух. И только самые смелые знают, что без ошибок не бывает успешных проектов, а потому они не боятся открыто рассказывать о своих бизнес-провалах.

5 ноября в рамках факап-вечеринки от Европейской ассоциации программной инженерии три топовых IT-бизнесмена — Юрий Филипчук (Party.Space), Александр Давиденко (TECHIIA Holding) и Валерий Красько (Netpeak) — поделились опытом своих неудач.

— Мы все хотим думать о том, что у нас не было неудач и наши бизнесы были успешными с самого первого дня их запуска. Но все мы знаем принцип Парето: 80% работы — это факапы, которые обычно остаются за кадром. На FuckUp Night by EASE рассказывать о своих неудачах не стыдно, а скорее даже наоборот — только самый смелый может взглянуть в глаза своим страхам и рассказать о настоящих провалах, — отметил Владислав Савченко, Президент Европейской ассоциации программной инженерии.

Бояться ошибиться — бизнес не создавать

Начинать бизнес и не зафакапить — значит не сделать ничего. Такого мнения придерживается Юрий Филипчук. Он рассказал, что стартап Party.Space с самого начала ступил на тропу самых разных фиаско.

— У нас было несколько историй с крупными факапами. Однажды мы подписали контракт не на одну сотню тысяч долларов, чтобы провести виртуальное мероприятие. 3 месяца активной подготовки и за день до события все идет не так — Amazon не запускает сервера. Когда мероприятие уже началось, мы просили тысячи людей на платформе обновить страничку и перезайти. Каждый подобный случай казался концом света. Но кроме денег у нас была мотивация — публично заявить, что мы работали с крупной компанией и показать успешный кейс будущим клиентам.

Юрий поделился главным инсайтом этого провала: сразу договариваться о том, что проект станет публичным кейсом.

— Несмотря на предварительные договоренности, нам не разрешили ничего разглашать. Половина наших проблем связана с приватностью данных, поэтому компании по кибербезопасности всегда будут хорошо зарабатывать. Стройте стартапы, но будьте аккуратны с публичностью.

Утром деньги, вечером стартапы

По мнению Александра Давиденко, директора по инновациям холдинга TECHIIA и управляющего директора венчурной студии VRTX Lab, правильно поставленный вопрос решает большую часть проблемы. Но когда ты об этом еще не знаешь — происходят факапы.

— Мой шаг на сторону стартапов был очень болезненным. Мы создавали один продукт, но не задавали правильные вопросы: ни себе, ни клиентам. Начиная какое-либо дело, спрашивайте: нужно ли это кому-то, как точно это будет интегрироваться, какую ценность оно принесет и т.д. Мы уже 2 года запускаем стартапы самостоятельно или инвестируем в них, но теперь задаем правильные вопросы, которые берегут и наши нервы, и наши деньги.

Александр выделил важное правило для новичков: идеально начинать стартап тогда, когда клиент уже заплатил за решение определенной задачи, а не наоборот.

— Делайте стартапы, сейчас для этого лучшее время, денег очень много. И приходите с ними к нам. Но только если вы действительно понимаете проблематику клиента. Идеально, если клиент вам заплатил и только тогда вы начали что-то делать, а не наоборот. Только так вы поймете, что это действительно кому-то нужно. Только тогда клиент будет мириться с багами, задержками, со всеми несовершенствами — если это действительно решает какую-то боль.

Доверяй, но проверяй

В Netpeak Group входит 12 IT-компаний, а значит много процессов и идей. Валерий Красько, CBDO и управляющий партнер в Netpeak, рассказал о том, как агентство теряло крупные суммы из-за того, что верили слухам.

— В 2014-2015 годах мы услышали, что телемаркетинг (холодные звонки) отлично работает на привлечение клиентов. Мы наняли агентства, которые занимались этим ранее. По итогу потратили десятки тысяч долларов, чтобы понять — это не работает. Теперь у нас есть правило: прежде чем реализовать какую-то идею, нужно найти проверенный источник и подтвердить, что эта идея работает.

По словам Валерия Красько, в Netpeak есть понятие, с какими клиентами они не работают.

— Есть четкие критерии, из-за которых мы отказываем клиентам. И я советую всем так делать потому, что в деньгах не посчитать сколько всего вы потеряете. Бывают сложные клиенты, на которых нужно учиться, а бывают очень сложные клиенты — мы с такими не работаем и вам не советуем. Потому что сотрудники ценнее.

Любовь Мочалова, СЕО Европейской ассоциации программной инженерии, считает, что такие мероприятия, как FuckUp Night by EASE помогают новичкам не бояться совершать ошибки, а самое главное — не останавливаться после неудач:

— Я всегда рада, когда на наших мероприятиях знакомятся разные компании, обмениваются идеями, создают классные коллаборации. Это то, ради чего команда EASE работает каждый день. Если говорить про формат FuckUp Night, то все последующие мероприятия мы будем делать все более и более специализированніми, в IT-тематике.

Глобальная цель FuckUp Night by EASE — собрать самое большое IT-комьюнити в мире и показать, что ошибки стоит допускать ради того, чтобы превратить неудачный опыт в точку роста, а после поделиться отличным кейсом с остальным миром.

При подготовке статьи использовались материалы пресс-службы организаторов мероприятия