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Дайджест > О тайных знаниях

О тайных знаниях

Александр Панько
12.09.21 18:03
426
О тайных знаниях

Конспирологию и конспирологов очень часто высмеивают, считая этакими «тронутыми» чудаками, сохранившими детскую веру в буку под кроватью. Иногда, причем довольно часто, они и сами дают к этому повод, абсолютизируя тайную сторону Истории. Однако, отрицать её — вообще, в принципе — также нелепо. Простейшая логика подсказывает, что если есть такое явление, как Тайна, то оно должно как-то влиять. В мире существовали и существуют тайные, секретные, закрытые структуры (ордена, ложи, клубы и т. д.), которые объединяли и объединяют не самых (мягко говоря) последних людей. Так что же, эти люди просто дурачатся и дают основание для того, чтобы дурачились конспирологи? Согласитесь, это уже какая-то примитивизация довольно-таки серьезных процессов.

Тайнократия, безусловно, имеет место быть. И основана она на отрицании власти — как таковой, как принципа, как идеи. Власть, по сути своей, публична, откровенна и очень часто даже «беззастенчива» (по выражению К. Н. Леонтьева). Образцом такой вот власти является самодержавие (автократия). Она в высшей степени конкретна и вся выражается в фигуре автократора, имеющего небесный мандат.

Последующие формы власти уже менее конкретны. Здесь может быть власть одного (как в президентской республике), но она обязательно сосуществует с властью множества — партийно-парламентского «политического класса». Мандат тут уже никак не небесный, но земной, он выдаётся якобы народом («землей» — в категориях русского общественного сознания). Налицо инволюция, истощение, падение с неба на землю.

Но на самой «земле» падение не заканчивается. И сам «властный» класс, и делегирующий ему народ (земля) становятся объектом всяческих манипуляций со стороны самых разных групп. Это и тайные общества типа масонства (сыгравшего важную роль в свержении самодержцев), и могущественные корпорации (ТНК), и объединения элит (Бильдельбергский клуб и др.). Таких объединений сотни, если не тысячи, они представляют грандиозную, очень и очень сложную, глобальную Сеть. Они обладают властью, но предпочитают держаться в тени, чему есть множество причин.

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Разумеется, это удобно в плане маскировки собственных целей. Тайнократия символизирует уже не землю, но подземелье. Сие попахивает инферно, однако символизм тайнократии к одному этому не сводится. Область тайнократического мрака символизирует ещё и ту самую землю самого начала творения, которая была «безвидна и пуста» («Книга Бытия»). Речь идёт об изначальной, неоформленной материи, о первобытном хаосе, из которого и был сотворен мир «вещей». Тайнократия направлена на то, чтобы символически воспроизвести изначальный хаос — возможно, с целью создания совершенно новой земли, нового космоса. (При этом, надо иметь ввиду, что любой символ реально содержит в себе символизируемое, хотя и не сводится к нему.) В нём наиболее продвинутые элитарии видят себя всемогущими богами.

На Западе всегда было очень сильно стремление к Тайне, вспомним хотя бы закрытые мистерии античности. Это — юг Европы, но и север тоже отличался наличием разветвленных закрытых и полузакрытых союзов. Это и орден друидов, и мужские сообществами. Запад — он ведь и есть Запад, эта сторона связана с закатом, с сумраком. Как говорили гномы у Толкиена («Хоббит, или туда и обратно»): «Нам нравится в темноте... Темные дела совершаются во тьме!» Вот и Западу, чьи обитатели частенько напоминают подземных золотолюбивых гномов, очень нравится находиться во тьме или сумраке своих эзотерических доктрин и тайных орденов. Отчего возникла такая страсть — вопрос весьма сложный. Судя по всему, корни уходят куда-то вглубь времен, в «допотопную» эпоху.

В этом плане очень любопытные данные приводит эфиопская «Книга Еноха», описывающая неких «стражей», которые «осквернились» и родили «исполинов», ставших пожирать результаты человеческого труда *. (Потом они замыслили пожрать и всех людей.) Очевидно, тогда и возник суперэлитарный культ «земных богов», которым «всё позволено», но не всё пока возможно. И в наибольшую силу этот культ вошёл на Западе, что очень символично, ведь запад — это сторона, куда заходит (западает) солнце. И там же древние мифы помещали страну мёртвых. Там же была и древняя Атлантида, где, возможно, и произошло перерождение «стражей». А нынешние США называют «новой Атлантидой», даже «большей Атлантидой», ибо она находится западнее затонувшего Острова.

И вот 11 сентября 2001 года эта Атлантида подверглась мощной авиационной атаке. Официальные данные, согласно которым атаку совершили «террористы-исламисты», многократно (и весьма обоснованно) подвергались самому, что ни на есть, критическому разбору. Вокруг этого события столько несуразиц, тайн и загадок, что 11 сентября можно смело делать Днём Конспиролога или Днём Тайных Знаний. Кроме того, это начало осени, а осень — это время Упадка, Заката, Западания. Время Запада — той стороны, где заходит (западает) Солнце, где царство Мертвых. Где источник тайных заговоров.

И тайнократия, и конспирология должны быть подвергнуты тщательному, серьезному исследованию. Лично я даже предложил бы издавать специальный журнал — «Вопросы конспирологии».

По материалам Завтра

Тэги: конспирология, заговор

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