Карантин без виз: условия, тонкости и лайфхаки отдыха в Евросоюзе

Несмотря на то, что Украина на данный момент формально находится на спаде коронавирусной эпидемии, Евросоюз не торопится открывать для наших туристов свои границы.

Какими бы ни были причины, нужно осознавать, что непростые правила въезда для нас будут действовать еще некоторое время, поэтому стоит в них как следует разобраться. «Европейская правда» разбиралась, что требуется от украинцев, можно ли путешествовать без вакцинации, и куда, а где достаточно только тестов?

Разноцветная Европа

Для этого журналисты издания разбили все государства нашего континента на пять групп и правилам, действующим для украинцев, и обозначили их разными цветами.

Красные страны требуют от тех, кто приехал из Украины, обязательной самоизоляции, или вообще запрещают въезд без «веских причин» (как то наличие права на работу, документально подтвержденное лечение и т. д.). Эти государства не имеют исключений даже для тех, кто вакцинировался в Украине. Это, по сути, исключает возможность туристических поездок.

Желтым цветом мы обозначили те государства, которые пускают через границу туристов, которые прививались вакцинами, но только одобренными Европейским агентством по медицинским средствам. Это означает, что китайская вакцина не в счет. А вот те, кто получил укол индийской вакциной, могут быть спокойны — есть метод, позволяющий пересечь границу. К счастью, эта группа меньше следующей.

Светло-салатовые страны — это те, что также позволяют въезд привитым туристам, но принимают все имеющиеся в Украине вакцины, включая китайский «Коронавак», наиболее распространенный в Украине.

Зеленый цвет — это государства, которые подходят к ограничениям либеральнее всего, и позволяют въезд невакцинированных туристов из-за пределов ЕС — например, только по тестам, или тех, кто уже переболел ковидом. Одна из таких стран — Румыния — позволяет въезд по тестам только при определенных условиях.

И, наконец, синим обозначены те, кто не спрашивает у туристов даже тесты.

Показательна картинка, не так ли? Обратите внимание, что Европа открывается для путешествий «блоками», то есть регионами, и это не случайность

Впрочем, между странами одного цвета есть отличия. Особенно — для путешествий с детьми. Но об этом чуть дальше.

Балканам вакцины не нужны

Пандемия Covid-19 ударила по всем, но степень ее влияния на экономики разных стран Европы сильно отличается.

Одним из определяющих факторов стало то, в какой степени то или иное государство зависит от туризма, ведь индустрия досуга и отдыха больше всего пострадала от локдауна и закрытия границ.

Поэтому неудивительно, что границы для украинцев открыли те государства, где туризм является одной из основ экономики, и которые при этом имеют значительную часть туристов из-за пределов ЕС.

Сложнее объяснить, почему «центром либерализма» стал именно Балканский полуостров. В этом регионе не осталось ни одного государства с жесткими правилами въезда украинских туристов. Но даже на Балканах есть «чемпионы по открытости»: Албания, Черногория и Северная Македония не требуют у украинских туристов даже тесты.

Ранее в списке «бестестовых» была также Турция, но ей пришлось вернуть требование тестирования... подстраиваясь под прихоти России, которая искала поводы для дальнейшего недопуска своих туристов в эту страну.

Сэкономить на тестировании поможет медицинская справка или положительный тест, который показывает, что вы переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев. На Западных Балканах перенесенную болезнь все воспринимают как «разрешение на въезд», однако за пределами макрорегиона ее часто упускают из виду.

Среди «зеленых» стран многие требуют тесты даже для самых маленьких туристов. Для въезда в Турцию придется тестировать детей от 6 лет, в Молдову — от 5 лет, в Румынию — от 3 лет. Рекорд поставила Армения, которая не боится отпугнуть туристов (при их отсутствии). Здесь тесты требуют у детей от 1 года!

А вот туристическая Грузия, которая весной требовала тестов даже у младенцев, наконец, опомнилась — теперь детей до 10 лет пускают без справок. Впрочем, другое требование, которое доставляет хлопот туристам, грузинское правительство так и не сняло: всем невакцинированным путешествующим придется делать повторный ПЦР-тест за свой счет через три дня после прибытия в Грузию. Это, например, исключает возможность похода в горы с первого дня отпуска.

Немного более гуманными есть правила на Кипре, где туристы также должны заплатить за повторное тестирование, но сразу по прилету, в аэропорту.

Но вернемся на Балканы. Болгария, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, и даже шенгенская Греция не требуют в вакцинации туристов из Украины. И хотя такое решение Греции об открытии для невакцинированных украинцев противоречит базовым принципам работы Шенгена — другие государства решили закрыть на это глаза и позволяют грекам быть открытыми миру. Впрочем, нет гарантии, что такое положение дел сохранится после завершения туристического сезона.

Важная деталь для тех, кто хочет отдохнуть в Греции: с начала июля ПЦР тест или сертификат о вакцинации стал обязательным также для поездки на пароме на острова. Поэтому приготовьтесь делать тесты часто — или вакцинироваться. Благо греки одобряют прививки всеми имеющимися в Украине вакцинами.

Интересно, что еще одно государство ЕС, куда можно попасть без вакцинации, это Португалия, а точнее, ее чисто «курортные» провинции Мадейра и Азорские острова, расположенные среди Атлантического океана. А вот на материке действуют другие правила.

И немного подробнее о Румынии. Несмотря на ее попадание в список, там действует дополнительное условие — это разрешение касается только тех туристов, кто планирует оставаться в стране не более трех суток и имеет билеты или другое подтверждение своих планов уехать в течение этого времени. То есть возможны только короткие туристические поездки. А вот для вакцинированных или для тех кто переболел в последние полгода, или для детей до 16 лет трехдневное ограничение не действует.

Вакцина — спасение туриста

Прививаться от Covid-19 стоит не только для собственного здоровья. Вакцинация открывает для украинцев гораздо больше возможностей для путешествий.

Большинство стран, которые пускают туристов из нашей страны са справкой о вакцинации, согласились признавать также утвержденную ВОЗ китайскую вакцину «Коронавак».

Из этого правила есть три исключения.

По состоянию на начало июля прививки «Коронаваком» не поможет вам улететь из Украины в качестве туриста прямым рейсом во Францию, Германию и... как ни странно, Литву, где китайскую вакцину не включили в перечень, позволяющий избежать самоизоляции.

Но есть простые рецепты, как обойти эти ограничения.

В Шенгене уже полно стран, куда пускают украинцев, привитых китайской вакциной. Например, Австрия — государство, куда из нескольких городов Украины летают рейсы Austrian Airlines. И если вы прибыли в Вену, то дальше — машиной, поездом или самолетом — можете направиться в немецкие города. Дополнительного контроля на внутренних границах сейчас нет.

Франция, в отличие от Германии, сохраняет контроль на шенгенских авирейсах, но по отзывам очевидцев, это чисто формальная процедура, никто название вакцины не смотрит. И если хотите избежать нервотрепок, езжайте на машине или поездом: контроля на наземных границах вообще нет.

Также точкой въезда в Шенген для тех, кто вакцинировался китайской вакциной, могут быть Испания, Нидерланды, Словения, Венгрия, Швейцария или Эстония. Все они пускают украинцев, привитых Коронаваком. А еще с этой прививкой можно отправиться в Исландию — волшебную страну вулканов и гейзеров. Но выбирайте рейс, следующий туда не через Германию.

Немецкие правила «ковидного времени» вообще иногда удивляют. Например, Берлин официально разрешает въезд тем иностранцам, кто «смешивал вакцины», хотя за пределами ЕС такую прививку не практикуют.

Зато некоторые страны ввели интересные послабления. Литва, Франция, Словения и др позволяет въезд туристов, которые получили только одну дозу вакцины, если перед тем этот человек переболел COVID. Но остается загадкой, как получить справку об одной прививке — в Украине Минздрав не считает нужным их выдавать.

Сейчас в часть из этих стран можно въехать с бумажной справкой, так называемым «международным сертификатом», который должен выдать семейный врач за 14 дней после вакцинации. Но эта возможность скоро может закрыться. После переходного периода, продолжительность которого не определена, государства ЕС будут требовать от украинцев ковид-сертификаты, оформленные по европейскому образцу — с QR-кодом и возможностью проверки его подлинности.

Украинское правительство здесь можно только похвалить.

Эти сертификаты уже тестируют в приложении «Дия», вскоре они станут доступны всем, кто скачал приложение и вакцинировался. Причем особенно радует то, что украинцев, которые получили первый укол индийской вакциной Covishield а вторую — AstraZeneca, это приложение классифицирует как тех, кто привился именно «Астрой», а следовательно — предоставляет им право на въезд даже во Францию ​​с Германией. Это — безусловно правильно.

А теперь — кое-какие неприятные детали.

Тем, кто хочет поехать в Шенген с детьми, надо быть особенно внимательными. Несколько стран из тех, что открылись для вакцинированных украинцев, сделали такие путешествия почти невозможными.

По «ковидным» правилам ЕС, детей могут пускать без дополнительных требований, если те путешествуют с вакцинированными взрослыми. Но с какого возраста пассажир становится «взрослым»? Франция, Германия, Испания, Нидерланды утверждают, что это 12 лет.

Но что делать подросткам 12-17 лет? Ведь за пределами ЕС почти нигде нет возможности прививать несовершеннолетних!!! Это просто запрещено!

В целом в этом вопросе в ЕС царят хаос и несогласованность. Так, Словения выбрала в качестве порогового возраста для путешествия с родителями 14 лет. Литва — 16 лет. А Эстония в своих правилах вообще забыла о детях вакцинированных родителей...

Выход из тупика снова дает Австрия, а также Венгрия и Швейцария.

Эти три страны вполне логично позволяют въезд с привитыми родителями для всех украинцев до 18 лет. При этом, напомним, Австрия в таком случае не требует от детей до 12 лет даже теста.

А дальше — или самолетом из Вены, или по земле — можете отправляться в любую другую страну Шенгена.

Собственно, тот самый «рецепт» можно применить к путешествиям и в страны, которые остаются официально закрытыми для украинских туристов: планируйте въезд через соседние страны, которые уже открылись для украинцев.

Однако надо подчеркнуть, что полной гарантии успеха такие путешествия не имеют.

Во-первых, вы должны быть готовы объяснить, скажем, австрийском пограничнику, почему вы прилетели в Вену на пути, скажем, в Италию. Для этого не будет лишним иметь билет на поезд/самолет.

Во-вторых, никто не знает, как долго продлится этот хаос с правилами пересечения шенгенской границы. А то, что есть сейчас, не назовешь иначе как хаосом! И нельзя исключить, что какая-то из стран, которая печется о своей эпидемической безопасности, восстановит контроль за внутришенгенскими рейсами...

Но так же нельзя исключать, что вскоре ЕС все же переведет Украину в «белый список» и временно, до новой волны эпидемии, разрешит въезд всех туристов из Украины — без «танцев с бубнами», только при наличии тестов.

Поэтому главный совет — не планируйте поездки слишком наперед, а также следите за изменениями правил въезда в выбранной вами страны.

По материалам: «Европейская правда»