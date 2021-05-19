Украина может окончательно потерять ОРДЛО из-за политических репрессий против Медведчука, — эксперт

Когда Зеленский отдавал приказ о том, чтобы, откровенно говоря, слепить дело против Медведчука, он совершенно не думал о последствиях. О том, что даже суд не поверит в эту «доказательную базу». И совсем не думал о последствиях со стороны президента России Владимира Путина.

Тот факт, что Путин не проигнорировал судилище над Медведчуком и прокомментировал его на следующий же день, и не где-нибудь, а на Совете безопасности, уже говорит о многом. И в ответном ударе уже сомневаться не приходится, остается только гадать, что это может быть: санкции против Зеленского и его окружения? Как тут не вспомнить материалы о квартире жены Зеленского в Крыму. И хорошо, если только так, ведь российские войска до сих пор стоят на границе. В российских СМИ уже вовсю говорят о более радикальном ответе — там не исключают, что уголовное преследование Медведчука приведет Украину к полной потере ОРДЛО.

«Думаю, Путин отнесся к этому серьезно. Это удар по нему он обязательно ответит. Пока не достроен „Северный поток-2“, а продажа газа — серьезная статья российского бюджета, ничего серьёзного не случится. Но когда достроят, обязательно что-то произойдет», — пишет журналист Александр Чаленко.

Он пояснил, что, когда после окончания строительства «Северного потока — 2» российские поставки газа в Европу не будут связаны с конфликтом на востоке Украины, и это полностью развяжет руки Кремлю.

Честно говоря, всё это звучит абсолютно логично, учитывая близкие отношения Медведчука с Путиным. Что ещё раз подтверждает тезис о том, что Зеленский совершенно не думает, что делает, рубит с плеча и принимает едва ли не истеричные решения в угоду своему эго и рейтингу.